รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
SWV5102/59
ประสบการณ์ทีวีความละเอียดสูงที่เหนือกว่า
ประสบการณ์ทีวีความละเอียดสูงที่เหนือกว่า HDMI™ ความเร็วสูงถ่ายทอดภาพและเสียงระบบดิจิตอลที่ยอดเยี่ยมโดยให้รายละเอียดสูงสุด 4x 1080p+ แจ็คภายนอกทำจากอะลูมิเนียมที่ทนทานต่อการขีดข่วน ป้องกันการขีดข่วน และถักด้วยไนลอน
HDMI 2.0
2 ม.
มุมขวา
เคสโลหะพร้อมสายแบบถักช่วยปกป้องสายโดยเพิ่มความทนทาน
รองรับวิดีโอที่มีความละเอียดสูงถึง 4K หรือ UHD 2160p ซึ่งช่วยให้หน้าจอของคุณคมชัดเทียบเท่าระบบ Digital Cinema ที่ใช้กันในโรงภาพยนตร์
ให้ทีวีที่เชื่อมต่อ HDMI พร้อมจูนเนอร์ในตัวสามารถส่งข้อมูลเสียงแบบดิจิตอลไปยังระบบเสียงเซอร์ราวด์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลสำหรับเสียงแยกต่างหาก