วิธีทำความสะอาดแปรงสีฟัน Philips Sonicare

เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2025

การทำความสะอาดแปรงสีฟันและหัวแปรงของคุณเป็นประจำจะช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำความสะอาดแปรงสีฟันของคุณหลังจากใช้งานโดยล้างหัวแปรงและขนแปรง เช็ดด้ามจับด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด

คุณสามารถฆ่าเชื้อหัว แปรงของคุณทุกวันโดยใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อหัวแปรง UV ของ Philips Sonicare ซึ่งขจัดแบคทีเรียทั้งหมด 99 เปอร์เซ็นต์ออกจากหัวแปรงของคุณ 

เราขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดอย่างละเอียดทุกสัปดาห์ เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆด้านล่าง :
 

  1. ถอดหัวแปรงออก
  2. ล้างด้านล่างของหัวแปรงด้วยน้ำอุ่น
  3. ล้างบริเวณเพลาโลหะด้วยน้ำอุ่น
  4. เช็ดด้ามจับทั้งหมดด้วยผ้าและอย่าลืมเช็ดรอบๆซีลด้านบน ( รอบแกนโลหะ ) ปุ่มบนด้ามจับและด้านล่างของแปรงสีฟัน 
  5. เช็ดพื้นผิวทั้งหมดของด้ามจับด้วยผ้าเปียก 


ห้ามใช้เครื่องล้างจานในการทำความสะอาดแปรงสีฟันหรืออุปกรณ์เสริม หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุมีคมบนซีลยางหรือปุ่มเนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
 

ติดต่อ Philips

