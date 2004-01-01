การทำความสะอาดแปรงสีฟันและหัวแปรงของคุณเป็นประจำจะช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำความสะอาดแปรงสีฟันของคุณหลังจากใช้งานโดยล้างหัวแปรงและขนแปรง เช็ดด้ามจับด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด
คุณสามารถฆ่าเชื้อหัว แปรงของคุณทุกวันโดยใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อหัวแปรง UV ของ Philips Sonicare ซึ่งขจัดแบคทีเรียทั้งหมด 99 เปอร์เซ็นต์ออกจากหัวแปรงของคุณ
เราขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดอย่างละเอียดทุกสัปดาห์ เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆด้านล่าง :
ห้ามใช้เครื่องล้างจานในการทำความสะอาดแปรงสีฟันหรืออุปกรณ์เสริม หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุมีคมบนซีลยางหรือปุ่มเนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
