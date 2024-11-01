คำค้นหา

ฝ่ายสนับสนุนของ Philips

ฉันสามารถใช้กระดาษรองอบหรือแผ่นฟอยล์กับ Philips Airfryer ได้หรือไม่

เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2024
ไม่ เราไม่แนะนำให้ใช้กระดาษรองอบและแผ่นฟอยล์กับ Philips Airfryer ในกรณีต่อไปนี้:
  • หากคุณวางปิดก้นตะแกรง จะทำให้การไหลเวียนของอากาศใน Airfryer ลดลง ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการปรุงอาหารของ Philips Airfryer ของคุณลดลง
  • หากคุณใส่กระดาษรองอบหรือแผ่นฟอยล์ไว้ที่ส่วนล่างของกระทะที่มีคราบมันและสิ่งสกปรกติดอยู่ จะทำให้อากาศไม่ไหลเวียนและผลลัพธ์การปรุงอาหารออกมาไม่ดี
  • หากคุณใส่กระดาษรองอบหรือแผ่นฟอยล์ที่ไม่มีอาหารเข้าไปใน Philips Airfryer ของคุณ กระดาษรองอบหรือแผ่นฟอยล์อาจถูกดูดเข้าไปในองค์ประกอบความร้อนและอาจทำให้ไหม้

คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ

กำลังมองหาอย่างอื่นอยู่หรือไม่

ค้นพบตัวเลือก Philips Support ทั้งหมด

หน้าหลักของ Support

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

* ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

*
ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
หมายความว่าอย่างไร

ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

ง่ายที่จะรับการบริการ

สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

สมัครตอนนี้

การคลิกที่ลิงก์จะเป็นการออกจากเว็บไซต์ทางการของ Philips Electronics Ltd. ("Philips") ลิงค์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือการรับรองข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น Philips ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด