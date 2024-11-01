- หากคุณวางปิดก้นตะแกรง จะทำให้การไหลเวียนของอากาศใน Airfryer ลดลง ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการปรุงอาหารของ Philips Airfryer ของคุณลดลง
- หากคุณใส่กระดาษรองอบหรือแผ่นฟอยล์ไว้ที่ส่วนล่างของกระทะที่มีคราบมันและสิ่งสกปรกติดอยู่ จะทำให้อากาศไม่ไหลเวียนและผลลัพธ์การปรุงอาหารออกมาไม่ดี
- หากคุณใส่กระดาษรองอบหรือแผ่นฟอยล์ที่ไม่มีอาหารเข้าไปใน Philips Airfryer ของคุณ กระดาษรองอบหรือแผ่นฟอยล์อาจถูกดูดเข้าไปในองค์ประกอบความร้อนและอาจทำให้ไหม้
ฉันสามารถใช้กระดาษรองอบหรือแผ่นฟอยล์กับ Philips Airfryer ได้หรือไม่
เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2024
ไม่ เราไม่แนะนำให้ใช้กระดาษรองอบและแผ่นฟอยล์กับ Philips Airfryer ในกรณีต่อไปนี้: