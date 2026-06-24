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ฉันจะทำความสะอาดแผ่นกรอง PowerPro Aqua ได้อย่างไร

เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026

คุณสามารถทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องดูดฝุ่น Philips PowerPro Aqua ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  1. ถอดแผ่นกรองออก
  2. ล้างเบาๆ ด้วยน้ำสะอาด
  3. สะเด็ดน้ำออก
  4. ทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
  5. ใส่แผ่นกรองกลับเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่น

ดูวิดีโอด้านล่างเพื่อดูวิธีทำ:

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ข้อมูลในหน้านี้จะใช้ได้กับรุ่นต่อไปนี้: FC6409/01 .

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