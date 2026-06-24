คุณสามารถทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องดูดฝุ่น Philips PowerPro Aqua ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:
- ถอดแผ่นกรองออก
- ล้างเบาๆ ด้วยน้ำสะอาด
- สะเด็ดน้ำออก
- ทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- ใส่แผ่นกรองกลับเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่น
ดูวิดีโอด้านล่างเพื่อดูวิธีทำ:
Article Published Date : 24 June 2026
คุณสามารถทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องดูดฝุ่น Philips PowerPro Aqua ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:
ดูวิดีโอด้านล่างเพื่อดูวิธีทำ:
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