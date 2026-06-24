คุณสามารถติดตั้ง Philips PowerPro Aqua ได้โดยทำตามนี้:
- ถอดสกรูยึด
- ใส่ท่อเข้าไปในตัวเครื่อง
- ใส่สกรูยึดกลับเข้าที่ (และขันให้แน่นโดยใช้ไขควงหรือเหรียญ)
- เชื่อมต่อสายไฟ
- เสียบปลั๊กไฟ
- ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นเป็นเวลา 5 ชั่วโมง
ดูวิดีโอด้านล่างเพื่อดูวิธีทำ:
Article Published Date : 24 June 2026
คุณสามารถติดตั้ง Philips PowerPro Aqua ได้โดยทำตามนี้:
ดูวิดีโอด้านล่างเพื่อดูวิธีทำ:
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