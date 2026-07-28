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พิมพ์อบขนมแบบใดที่สามารถใช้กับ Philips Airfryer ได้

เผยแพร่เมื่อ 28 July 2026
หากคุณต้องการทราบว่าพิมพ์อบขนมแบบใดที่ควรใช้กับ Philips Airfryer โปรดดูคำตอบจากข้อมูลดังต่อไปนี้

ประเภทของพิมพ์อบขนมหรือแม่พิมพ์ที่ใช้กับ Philips Airfryer ของคุณได้

คุณสามารถใช้จานหรือแม่พิมพ์ที่ทนความร้อนกับ Airfryer ได้ ไม่ว่าจะทำจากแก้ว เซรามิก โลหะหรือซิลิโคนก็ตาม คุณยังสามารถใช้ถ้วยซิลิโคนหรือถ้วยคัพเค้กกระดาษหรือแม่พิมพ์ในการอบคัพเค้ก มัฟฟินหรือกราแตงเล็กๆ

หมายเหตุ:

* * ควรเหลือที่ว่างด้านใดด้านหนึ่งของตะแกรงไว้เมื่อวางพิมพ์อบขนมเพื่อให้แน่ใจว่าอากาศสามารถไหลเวียนได้

* ห้ามวางจานอบสัมผัสกับกระทะโดยตรง เนื่องจากจะลดการไหลเวียนของอากาศในกระทะและทำให้เกิดความร้อนเฉพาะที่ส่วนบนของอาหาร วางจานอบบนตะแกรงเสมอ

* สวมถุงมือจับของร้อนเมื่อคุณจับพิมพ์อบขนมหรือแม่พิมพ์อยู่เสมอ พิมพ์อบขนมหรือแม่พิมพ์และตะแกรง Philips Airfryer ของคุณจะร้อนมาก

ขนาดสูงสุดของพิมพ์อบขนมที่สามารถใช้กับ Philips Airfryer ของคุณได้:

พิมพ์อบขนมหรือแม่พิมพ์ทรงกลม:

*Airfryer รุ่น HD921x, HD922x, HD923x, HD925x, HD962x, HD964x:
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 16 ซม. / 6.3 นิ้วหรือน้อยกว่า และความสูง 6 ซม. /2.4 นิ้ว

*Airfryer รุ่น HD924x, HD9246x, HD975x, HD9762, HD986x:
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 19 ซม. / 7.5 นิ้วหรือน้อยกว่า และความสูง 7 ซม. / 2.8 นิ้ว

*Airfryer รุ่น HD963x, HD965x:
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 19.5 ซม. / 7.7 นิ้วหรือน้อยกว่า และความสูง 7 ซม. /2.8 นิ้ว

พิมพ์อบขนมหรือแม่พิมพ์ทรงสี่เหลี่ยม:

*Airfryer รุ่น HD921x, HD922x, HD923x, HD925x, HD962x, HD964x:
ขนาดสูงสุด 16x16 ซม. / 6.3 x 6.3 นิ้ว (ยาว x กว้าง) ที่ขอบด้านนอกและความสูง 6 ซม./ 2.4 นิ้ว

*Airfryer รุ่น HD924x, HD926x:
ขนาดสูงสุด 19x19 ซม. / 7.5 x 7.5 นิ้ว (ยาวxกว้าง) ที่ขอบด้านนอกและความสูง 7 ซม./ 2.8 นิ้ว

*Airfryer รุ่น HD963x, HD965x:
ขนาดสูงสุด 19.5x19.5 ซม. / 7.7 x 7.7 นิ้ว (ยาวxกว้าง) ที่ขอบด้านนอกและความสูง 7 ซม./ 2.8 นิ้ว

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