วิธีใดดีที่สุดในการเก็บอุปกรณ์ Aqua ของเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก Philips
เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกจาก Philips ทุกรุ่นมีช่องเก็บน้ำและแผ่นไมโครไฟเบอร์ ในการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุดหลังการใช้งานแต่ละครั้ง โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง (หมายเลขขั้นตอนตรงกับภาพประกอบที่ให้มา)
คำแนะนำในการทำความสะอาด:
- แยกแผ่นออกจากช่องเก็บน้ำ ซึ่งจะช่วยให้แผ่นแห้งสนิท
- เทน้ำออกจากช่องเก็บน้ำให้หมด
- เติมน้ำสะอาดลงในช่องเก็บน้ำ
- ปิดฝาช่องเก็บน้ำให้แน่น
- เขย่าช่องเก็บน้ำเพื่อนำผงซักฟอกที่เหลือออก
- เทน้ำออกจากช่องเก็บน้ำอีกครั้ง
- เมื่อระบายน้ำออก ให้เปิดฝาช่องเก็บน้ำค้างไว้เพื่อให้น้ำที่เหลือค้างระเหยออกไป
- ตากแผ่นทำความสะอาดให้แห้งและจัดเก็บช่องเก็บน้ำโดยให้ฝาเปิดไว้
- เมื่อแผ่นแห้งสนิทแล้ว ให้เก็บไว้ข้างๆ ช่องเก็บน้ำ เพื่อให้แผ่นยังคงแห้งอยู่เสมอระหว่างการจัดเก็บ ให้ถอดออกจากช่องเก็บน้ำ