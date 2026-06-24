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วิธีใดดีที่สุดในการเก็บอุปกรณ์ Aqua ของเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก Philips

เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกจาก Philips ทุกรุ่นมีช่องเก็บน้ำและแผ่นไมโครไฟเบอร์ ในการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุดหลังการใช้งานแต่ละครั้ง โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง (หมายเลขขั้นตอนตรงกับภาพประกอบที่ให้มา)

คำแนะนำในการทำความสะอาด:

  1. แยกแผ่นออกจากช่องเก็บน้ำ ซึ่งจะช่วยให้แผ่นแห้งสนิท
  2. เทน้ำออกจากช่องเก็บน้ำให้หมด
  3. เติมน้ำสะอาดลงในช่องเก็บน้ำ
  4. ปิดฝาช่องเก็บน้ำให้แน่น
  5. เขย่าช่องเก็บน้ำเพื่อนำผงซักฟอกที่เหลือออก
  6. เทน้ำออกจากช่องเก็บน้ำอีกครั้ง
  7. เมื่อระบายน้ำออก ให้เปิดฝาช่องเก็บน้ำค้างไว้เพื่อให้น้ำที่เหลือค้างระเหยออกไป
  8. ตากแผ่นทำความสะอาดให้แห้งและจัดเก็บช่องเก็บน้ำโดยให้ฝาเปิดไว้
  9. เมื่อแผ่นแห้งสนิทแล้ว ให้เก็บไว้ข้างๆ ช่องเก็บน้ำ เพื่อให้แผ่นยังคงแห้งอยู่เสมอระหว่างการจัดเก็บ ให้ถอดออกจากช่องเก็บน้ำ 

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