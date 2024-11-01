บทความนี้เกี่ยวข้องกับที่ปั๊มน้ำนม Philips Avent ดังที่แสดงด้านล่าง
ในการประกอบเครื่องปั๊มน้ำนมด้วยมือ Philips Avent ให้ทำตามขั้นตอนที่ให้มา
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อชิ้นส่วนทั้งหมดของเครื่องปั๊มน้ำนมที่สัมผัสกับน้ำนมแม่ก่อนการใช้งาน
วิธีประกอบเครื่องปั๊มน้ำนมด้วยมือ Philips Avent
เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2024
การประกอบเครื่องปั๊มน้ำนมด้วยมือ
- ใส่วาล์ว (สีขาว) เข้าไปในเครื่องปั๊มจากด้านล่าง ดันวาล์วเข้าไปให้มากที่สุด (รูปที่ 1)
- ขันเครื่องปั๊มตามเข็มนาฬิกาเข้ากับขวดจนกระทั่งยึดแน่นดี (รูปที่ 2)
- ใส่ก้านเข้าไปในไดอะแฟรมซิลิโคน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้านถูกดันเข้าไปจนสุด (รูปที่ 3)
- ใส่ไดอะแฟรมซิลิโคนเข้าไปในเครื่องปั๊มจากด้านบน ตรวจสอบว่าพอดีกับขอบอย่างแน่นหนาโดยใช้นิ้วกดลงเพื่อให้แน่ใจว่าปิดสนิท (รูปที่ 4)
- ติดที่จับเข้ากับไดอะแฟรมที่มียก้านโดยเกี่ยวรูในด้ามจับที่ปลายสุดของก้าน กดที่จับลงบนตัวปั๊มจนกระทั่งคลิกเข้าที่ (รูปที่ 5)
- ใส่ยางกันกระแทกลงในตัวปั๊มและตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบรอบๆ คลุมมิดตัวปั๊ม ดันด้านในของยางกันกระแทกเข้าไปในกรวยจนสุดเส้นที่มีลูกศรกำกับ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบของยางกันกระแทกปิดสนิทรอบเครื่องปั๊ม (รูปที่ 6) สำหรับเครื่องปั๊มน้ำนมด้วยมือรุ่น Essential SCF417 เท่านั้น: กดเข้าไประหว่างกลีบดอกไม้เพื่อไล่อากาศที่ค้างอยู่ออก