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วิธีประกอบเครื่องปั๊มน้ำนมด้วยมือ Philips Avent

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2024
บทความนี้เกี่ยวข้องกับที่ปั๊มน้ำนม Philips Avent ดังที่แสดงด้านล่าง 
 
ในการประกอบเครื่องปั๊มน้ำนมด้วยมือ Philips Avent ให้ทำตามขั้นตอนที่ให้มา

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อชิ้นส่วนทั้งหมดของเครื่องปั๊มน้ำนมที่สัมผัสกับน้ำนมแม่ก่อนการใช้งาน

การประกอบเครื่องปั๊มน้ำนมด้วยมือ

  1. ใส่วาล์ว (สีขาว) เข้าไปในเครื่องปั๊มจากด้านล่าง ดันวาล์วเข้าไปให้มากที่สุด (รูปที่ 1)
  2. ขันเครื่องปั๊มตามเข็มนาฬิกาเข้ากับขวดจนกระทั่งยึดแน่นดี (รูปที่ 2)
  3. ใส่ก้านเข้าไปในไดอะแฟรมซิลิโคน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก้านถูกดันเข้าไปจนสุด (รูปที่ 3)
  4. ใส่ไดอะแฟรมซิลิโคนเข้าไปในเครื่องปั๊มจากด้านบน ตรวจสอบว่าพอดีกับขอบอย่างแน่นหนาโดยใช้นิ้วกดลงเพื่อให้แน่ใจว่าปิดสนิท (รูปที่ 4)
  5. ติดที่จับเข้ากับไดอะแฟรมที่มียก้านโดยเกี่ยวรูในด้ามจับที่ปลายสุดของก้าน กดที่จับลงบนตัวปั๊มจนกระทั่งคลิกเข้าที่ (รูปที่ 5)
  6. ใส่ยางกันกระแทกลงในตัวปั๊มและตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบรอบๆ คลุมมิดตัวปั๊ม ดันด้านในของยางกันกระแทกเข้าไปในกรวยจนสุดเส้นที่มีลูกศรกำกับ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบของยางกันกระแทกปิดสนิทรอบเครื่องปั๊ม (รูปที่ 6) สำหรับเครื่องปั๊มน้ำนมด้วยมือรุ่น Essential SCF417 เท่านั้น: กดเข้าไประหว่างกลีบดอกไม้เพื่อไล่อากาศที่ค้างอยู่ออก

ข้อมูลในหน้านี้จะใช้ได้กับรุ่นต่อไปนี้: SCF430/01 .

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