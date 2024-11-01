หากคุณไม่แน่ใจวิธีใช้ที่ปั๊มน้ำนมด้วยมือ Philips Avent โปรดดูคำแนะนำของเราด้านล่าง
ถอดชิ้นส่วน ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อชิ้นส่วนทั้งหมดก่อนที่คุณจะใช้เครื่องปั๊มนมในครั้งแรกและหลังการใช้งานทุกครั้ง
วิธีใช้เครื่องปั๊มน้ำนมด้วยมือ Philips Avent
เผยแพร่เมื่อ 5 กรกฎาคม 2024
คำแนะนำการใช้เครื่องปั๊มน้ำนมด้วยมือ Philips Avent
หมายเหตุ: ใช้เครื่องปั๊มนมร่วมกับกรวยรองเสมอ
- ล้างมือของคุณให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้านมของคุณสะอาด
- กดตัวเครื่องปั๊มน้ำนมที่ประกอบแล้วลงบนเต้านมของคุณ ตรวจดูให้แน่ใจว่าหัวนมอยู่ตรงกลางเพื่อให้กรวยติดแน่นไม่ให้อากาศเข้า
- ค่อยๆ ดันที่จับลงจนกระทั่งรู้สึกแรงดูดที่เต้านมของคุณ (ดูภาพด้านล่าง) จากนั้นปล่อยให้ที่จับกลับไปยังตำแหน่งพัก ทำขั้นตอนนี้ซ้ำๆ 5 หรือ 6 ครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อกระตุ้น ‘การไหล’
ดันที่จับลงเล็กน้อย
หมายเหตุ: คุณไม่ต้องดันที่จับลงจนสุด ดันลงจนกว่าคุณจะรู้สึกสบาย น้ำนมของคุณจะเริ่มไหลในไม่ช้าแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้แรงดูดทั้งหมดที่เครื่องปั๊มสามารถสร้างได้
- เมื่อนมเริ่มไหล ให้ใช้จังหวะที่ช้าลงด้วยการดันที่จับและปล่อยค้างไว้สักครู่ก่อนจะปล่อยให้กลับสู่ตำแหน่งพัก ทำตามจังหวะนี้ต่อไปขณะที่น้ำนมของคุณกำลังไหล หากเมื่อยมือ ให้ลองใช้มืออีกข้าง หรือปั๊มจากเต้านมอีกข้างหนึ่ง
น้ำนมของฉันไม่ไหล
หมายเหตุ: ไม่ต้องกังวลหากน้ำนมของคุณไม่ไหลในทันที ผ่อนคลายและปั๊มต่อไป การขยับเครื่องปั๊มน้ำนมบนเต้านมเป็นครั้งคราวจะช่วยกระตุ้นการไหลของน้ำนม
- ปั๊มต่อไปจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าไม่มีนมเหลือในเต้านม
- เมื่อปั๊มน้ำนมเสร็จแล้ว ให้นำเครื่องปั๊มออกจากเต้านมอย่างระมัดระวัง และคลายเกลียวขวดนมออกจากปั๊ม ทำความสะอาดชิ้นส่วนอื่นที่ใช้แล้วของเครื่องปั๊มน้ำนม
หากคุณยังคงประสบปัญหาในการใช้เครื่องปั๊มน้ำนมด้วยมือ Philips Avent โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม