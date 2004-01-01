Article Published Date : 16 พฤษภาคม 2025
คุณสามารถเก็บน้ำนมแม่ในตู้เย็น (ต่ำกว่า 4⁰C/39⁰F ) ได้นานถึง 4 วันหรือในช่องแช่แข็ง (ต่ำกว่า -18⁰C/0⁰F) เป็นเวลา 6-12 เดือนโดยใช้ขวดนมถ้วยเก็บน้ำนมหรือถุงเก็บน้ำนมของ Philips Avent สำหรับการจัดเก็บระยะยาว ขอแนะนำให้แช่แข็ง (ต่ำกว่า -20⁰C/-4⁰F)
เมื่อคุณพกพาน้ำนมไปด้วยในขณะเดินทางให้ใช้งานภายใน 4 ชั่วโมง
ตรวจสอบอุณหภูมิการจัดเก็บที่แนะนำและสถานที่ซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับจัดเก็บด้านล่าง
อุณหภูมิการเก็บรักษาน้ำนมที่แนะนำ
|
พื้นที่ใช้งาน
|
อุณหภูมิ
|
ระยะเวลาการจัดเก็บสูงสุด
|
ห้อง
|
สูงสุด 25 °C (77 °F)
|
4 ชั่วโมง
|
ตู้เย็น
|
< 4 °C (40 °F)
|
4 วัน
|
ฟรีซเซอร์
|
< -18 °C (0 °F) (ยิ่งเย็นยิ่งดี)
|
6-12 เดือน
Source:
https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm
สถานที่ซื้ออุปกรณ์เสริมในการจัดเก็บนม
คุณสามารถสั่งซื้อขวดนมถ้วยเก็บน้ำนมและถุงเก็บน้ำนมได้ที่ www.philips.com/aventหรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
คำถามที่พบบ่อย
กำลังมองหาอย่างอื่นอยู่หรือไม่
ค้นพบตัวเลือก Philips Support ทั้งหมด
-
เพิ่มผลิตภัณฑ์
-
เพิ่มผลิตภัณฑ์
-
เพิ่มผลิตภัณฑ์
การคลิกที่ลิงก์จะเป็นการออกจากเว็บไซต์ทางการของ Philips Electronics Ltd. ("Philips") ลิงค์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือการรับรองข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น Philips ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น I understand
You are about to visit a Philips global content page Continue
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด