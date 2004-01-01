ฉันควรเก็บน้ำนมที่ปั๊มแล้วอย่างไร

เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2025

คุณสามารถเก็บน้ำนมแม่ในตู้เย็น (ต่ำกว่า 4⁰C/39⁰F ) ได้นานถึง 4 วันหรือในช่องแช่แข็ง (ต่ำกว่า -18⁰C/0⁰F) เป็นเวลา 6-12 เดือนโดยใช้ขวดนมถ้วยเก็บน้ำนมหรือถุงเก็บน้ำนมของ Philips Avent สำหรับการจัดเก็บระยะยาว ขอแนะนำให้แช่แข็ง (ต่ำกว่า -20⁰C/-4⁰F)

เมื่อคุณพกพาน้ำนมไปด้วยในขณะเดินทางให้ใช้งานภายใน 4 ชั่วโมง

ตรวจสอบอุณหภูมิการจัดเก็บที่แนะนำและสถานที่ซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับจัดเก็บด้านล่าง

อุณหภูมิการเก็บรักษาน้ำนมที่แนะนำ

 

พื้นที่ใช้งาน

อุณหภูมิ

ระยะเวลาการจัดเก็บสูงสุด

ห้อง

สูงสุด 25 °C (77 °F)

4 ชั่วโมง

ตู้เย็น

< 4 °C (40 °F)

4 วัน

ฟรีซเซอร์

< -18 °C (0 °F) (ยิ่งเย็นยิ่งดี)

6-12 เดือน

Source:

https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm

สถานที่ซื้ออุปกรณ์เสริมในการจัดเก็บนม

คุณสามารถสั่งซื้อขวดนมถ้วยเก็บน้ำนมและถุงเก็บน้ำนมได้ที่ www.philips.com/aventหรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

