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ฉันจะขจัดตะกรันเตารีดไอน้ำ Philips ได้อย่างไร

เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2023
ในการค้นหารุ่นของเตารีดไอน้ำ Philips และทำตามขั้นตอนการขจัดตะกรันที่ถูกต้องด้านล่าง (ไม่ใช่สำหรับเครื่องทำไอน้ำ) คุณสามารถตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของคุณหรือดูหมายเลขรุ่น (เช่น DST8050/26, GC4909/60) ด้านล่างแผ่นความร้อนตามภาพต่อไปนี้
เลขที่รุ่น

เหตุใดจึงต้องขจัดตะกรัน

เมื่อเวลาผ่านไปเครื่องของคุณสามารถสร้างตะกรันได้ ยิ่งน้ำในพื้นที่ของคุณมีความกระด้างมากเท่าใดก็จะเกิดสิ่งเจือปนและกลายเป็นของแข็งได้เร็วขึ้นเท่านั้น การขจัดตะกรันเตารีดไอน้ำ Philips ของคุณทุก 1-2 เดือนสามารถป้องกันคราบสีน้ำตาลน้ำสีน้ำตาลและการรั่วซึมได้ การทำความสะอาดเป็นประจำจะรักษาพลังไอน้ำให้อยู่ในระดับสูงสุดและยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

ฟังก์ชั่นทำความสะอาดตนเอง

ข้อมูลด้านล่างนี้ใช้ได้กับเตารีดไอน้ำ Philips ทุกรุ่น
  1. เติมน้ำลงในแท้งค์น้ำและเปิดเครื่อง (หากเตารีดของคุณสามารถปรับการตั้งค่าได้ให้เลือก MAX TEMP (อุณหภูมิสูงสุด) และ NO STEAM (ไม่มีไอน้ำ)
  2. เมื่อไฟดับลง ให้ถอดปลั๊กและถือเตารีดเหนืออ่างล้างเพื่อให้แผ่นความร้อนอยู่ในแนวราบ
  3. เปิดใช้ CALC CLEAN โดยใช้ปุ่มหรือตัวเลือก (แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น กดค้างไว้หากจำเป็น)
  4. เขย่าเตารีดเบาๆกลับไปกลับมาจนกว่าจะหมด น้ำไอน้ำและตะกรันจะออกมาจากช่องไอน้ำ
  5. ให้ความร้อนเตารีดแล้วเลื่อนไปบนผ้าเพื่อทำความสะอาดแผ่นความร้อน ทำซ้ำขั้นตอนนี้หากจำเป็น 
  6. ทำซ้ำขั้นตอนทั้งหมดนี้เดือนละครั้งหรือมากกว่านั้นหากจำเป็น
การทำความสะอาดตัวเอง
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ฟังก์ชัน Quick Calc Release (ฐานของเตารีด)

ข้อมูลด้านล่างใช้ได้กับ: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro ( GC4880, GC4884, GC4885)
  1. ถอดปลั๊กเครื่องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเย็นแล้ว
  2. วางเตารีดของคุณในแนวราบ และดันล็อค Quick Calc Release ที่ด้านหลังของเตารีดขึ้น
  3. ถอดที่ใส่ตะกรันออก เทน้ำออกล้างน้ำและเช็ดให้แห้ง
  4. เช็ดตะกรันหรือเศษวัสดุรอบๆช่องบนเตารีดออก ใส่ภาชนะบรรจุกลับเข้าที่และล็อคให้เข้าที่ 
  5. ทำซ้ำขั้นตอนนี้เดือนละครั้งหรือตามความจำเป็น
ขจัดตะกรันได้อย่างรวดเร็ว
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ฟังก์ชัน Quick Calc Release (ใต้แผ่นความร้อน)

ข้อมูลด้านล่างใช้ได้กับ : Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Ava (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | 8000 Series (DST80xx) | 7500 Series (DST75xx) | 7000 Series (DST70xx)
  1. ถอดปลั๊กเครื่องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเย็นแล้ว
  2. จับเครื่องไว้ในแนวตั้งเหนืออ่างล้างหน้า ดันก้านของที่เก็บตะกรัน Quick Calc Release ขึ้นแล้วดึงออกมา
  3. ทำความสะอาดช่องกักเก็บตะกรัน Quick Calc Release ด้วยน้ำเปล่า
  4. ค่อยๆ เขย่าตัวเครื่องเพื่อเทเศษตะกรันออกมา
  5. ใส่ช่องกักเก็บตะกรัน Quick Calc Release กลับเข้าในเครื่องแล้วดันคันโยกลง (“คลิก”) เพื่อล็อคช่องกักเก็บตะกรัน
  6. ทำซ้ำขั้นตอนนี้เดือนละครั้งหรือตามความจำเป็น
ปุ่มขจัดตะกรัน
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ที่ใส่คราบตะกรันในตัว

ข้อมูลด้านล่างใช้ได้กับ : Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889)
  1. เติมน้ำลงในแท้งค์น้ำและเปิดเครื่อง (หากเตารีดของคุณสามารถปรับการตั้งค่าได้ให้เลือก MAX TEMP (อุณหภูมิสูงสุด) และ NO STEAM (ไม่มีไอน้ำ)
  2. เมื่อไฟดับลง ให้ถอดปลั๊กและถือเตารีดเหนืออ่างล้างเพื่อให้แผ่นความร้อนอยู่ในแนวราบ
  3. เปิดใช้ CALC CLEAN โดยใช้ปุ่มหรือตัวเลือก (แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น กดค้างไว้หากจำเป็น)
  4. เขย่าเตารีดเบาๆกลับไปกลับมาจนกว่าจะหมด น้ำไอน้ำและตะกรันจะออกมาจากช่องไอน้ำ
  5. ให้ความร้อนเตารีดแล้วเลื่อนไปบนผ้าเพื่อทำความสะอาดแผ่นความร้อน ทำซ้ำขั้นตอนนี้หากจำเป็น 
  6. ทำซ้ำขั้นตอนนี้เดือนละครั้งหรือตามความจำเป็น


วิธีแก้ปัญหาข้างต้นช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่ หากไม่โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม 
คอนเทนเนอร์ในตัว
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ข้อมูลในหน้านี้จะใช้ได้กับรุ่นต่อไปนี้: DST2010/20 , DST2010/40 , GC3925/30 , DST1040/30 , DST3011/20 , DST3020/20 , DST3030/70 , DST5010/10 , DST5020/20 , DST5030/80 , DST5040/80 , GC4516/40R1 , GC4525/30R1 , GC2998/80R1 , GC5036/20R1 , GC2142/40R1 , GC3802/20R1 , GC1738/20 , GC1741/70 , GC2992/70R1 , GC3811/70R1 , GC3929/60 , GC1423/40 , GC4535/20 , GC4554/40 , GC1436/20 , GC2140/20 , GC1434/70 , GC2147/40 , GC2148/30 , GC2145/20 , GC5036/20 , GC2142/40 , GC2145/20R1 , GC2992/70 , GC2995/30 , GC2990/20 , GC2998/80 , GC2995/30R1 , GC2990/20R1 , GC4525/30 , GC4516/40 , GC1424/70 , GC2988/80 , GC2980/70 , GC2981/20 , GC2982/30 , GC183/80 , GC1018/60 , GC1019/20 , GC3802/20 , GC4520/30 , GC4511/40 , GC3811/70 , GC1419/42 , GC1026/30 , GC1028/20 , GC3720/32 , GC2930/30 , GC2920/70 , GC2965/80 , GC2905/50 , GC1418/02 , GC1903/22 , GC3720/02 , GC2920/02 , GC2930/02 , GC2960/02 , GC1903/21 , GC2860/02 , GC2830/02 , GC2820/02 , GC1420/02 , GC1110/02 , GC4630/02 , GC3330/02 , GC4430/02 , GC1820/02 , GC2530/02 , GC1702/01 , GC2560/02 , GC3320/02 , GC3388/02 , GC3360/02 , GC1703/01 , GC2520/02 , GC4330/02 , GC3220/02 , GC1010/01 , GC1115/02 , GC142/02 . คลิกที่นี่เพื่อแสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คลิกที่นี่เพื่อแสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์น้อยลง

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