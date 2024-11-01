ฉันจะขจัดตะกรันเตารีดไอน้ำ Philips ได้อย่างไร
เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2023
ในการค้นหารุ่นของเตารีดไอน้ำ Philips และทำตามขั้นตอนการขจัดตะกรันที่ถูกต้องด้านล่าง (ไม่ใช่สำหรับเครื่องทำไอน้ำ) คุณสามารถตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของคุณหรือดูหมายเลขรุ่น (เช่น DST8050/26, GC4909/60) ด้านล่างแผ่นความร้อนตามภาพต่อไปนี้
เหตุใดจึงต้องขจัดตะกรัน
เมื่อเวลาผ่านไปเครื่องของคุณสามารถสร้างตะกรันได้ ยิ่งน้ำในพื้นที่ของคุณมีความกระด้างมากเท่าใดก็จะเกิดสิ่งเจือปนและกลายเป็นของแข็งได้เร็วขึ้นเท่านั้น การขจัดตะกรันเตารีดไอน้ำ Philips ของคุณทุก 1-2 เดือนสามารถป้องกันคราบสีน้ำตาลน้ำสีน้ำตาลและการรั่วซึมได้ การทำความสะอาดเป็นประจำจะรักษาพลังไอน้ำให้อยู่ในระดับสูงสุดและยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
ฟังก์ชั่นทำความสะอาดตนเอง
ข้อมูลด้านล่างนี้ใช้ได้กับเตารีดไอน้ำ Philips ทุกรุ่น
- เติมน้ำลงในแท้งค์น้ำและเปิดเครื่อง (หากเตารีดของคุณสามารถปรับการตั้งค่าได้ให้เลือก MAX TEMP (อุณหภูมิสูงสุด) และ NO STEAM (ไม่มีไอน้ำ)
- เมื่อไฟดับลง ให้ถอดปลั๊กและถือเตารีดเหนืออ่างล้างเพื่อให้แผ่นความร้อนอยู่ในแนวราบ
- เปิดใช้ CALC CLEAN โดยใช้ปุ่มหรือตัวเลือก (แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น กดค้างไว้หากจำเป็น)
- เขย่าเตารีดเบาๆกลับไปกลับมาจนกว่าจะหมด น้ำไอน้ำและตะกรันจะออกมาจากช่องไอน้ำ
- ให้ความร้อนเตารีดแล้วเลื่อนไปบนผ้าเพื่อทำความสะอาดแผ่นความร้อน ทำซ้ำขั้นตอนนี้หากจำเป็น
- ทำซ้ำขั้นตอนทั้งหมดนี้เดือนละครั้งหรือมากกว่านั้นหากจำเป็น
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ฟังก์ชัน Quick Calc Release (ฐานของเตารีด)
ข้อมูลด้านล่างใช้ได้กับ: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro ( GC4880, GC4884, GC4885)
- ถอดปลั๊กเครื่องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเย็นแล้ว
- วางเตารีดของคุณในแนวราบ และดันล็อค Quick Calc Release ที่ด้านหลังของเตารีดขึ้น
- ถอดที่ใส่ตะกรันออก เทน้ำออกล้างน้ำและเช็ดให้แห้ง
- เช็ดตะกรันหรือเศษวัสดุรอบๆช่องบนเตารีดออก ใส่ภาชนะบรรจุกลับเข้าที่และล็อคให้เข้าที่
- ทำซ้ำขั้นตอนนี้เดือนละครั้งหรือตามความจำเป็น
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ฟังก์ชัน Quick Calc Release (ใต้แผ่นความร้อน)
ข้อมูลด้านล่างใช้ได้กับ : Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Ava (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | 8000 Series (DST80xx) | 7500 Series (DST75xx) | 7000 Series (DST70xx)
- ถอดปลั๊กเครื่องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเย็นแล้ว
- จับเครื่องไว้ในแนวตั้งเหนืออ่างล้างหน้า ดันก้านของที่เก็บตะกรัน Quick Calc Release ขึ้นแล้วดึงออกมา
- ทำความสะอาดช่องกักเก็บตะกรัน Quick Calc Release ด้วยน้ำเปล่า
- ค่อยๆ เขย่าตัวเครื่องเพื่อเทเศษตะกรันออกมา
- ใส่ช่องกักเก็บตะกรัน Quick Calc Release กลับเข้าในเครื่องแล้วดันคันโยกลง (“คลิก”) เพื่อล็อคช่องกักเก็บตะกรัน
- ทำซ้ำขั้นตอนนี้เดือนละครั้งหรือตามความจำเป็น
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ที่ใส่คราบตะกรันในตัว
ข้อมูลด้านล่างใช้ได้กับ : Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889)
วิธีแก้ปัญหาข้างต้นช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่ หากไม่โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
- เติมน้ำลงในแท้งค์น้ำและเปิดเครื่อง (หากเตารีดของคุณสามารถปรับการตั้งค่าได้ให้เลือก MAX TEMP (อุณหภูมิสูงสุด) และ NO STEAM (ไม่มีไอน้ำ)
- เมื่อไฟดับลง ให้ถอดปลั๊กและถือเตารีดเหนืออ่างล้างเพื่อให้แผ่นความร้อนอยู่ในแนวราบ
- เปิดใช้ CALC CLEAN โดยใช้ปุ่มหรือตัวเลือก (แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น กดค้างไว้หากจำเป็น)
- เขย่าเตารีดเบาๆกลับไปกลับมาจนกว่าจะหมด น้ำไอน้ำและตะกรันจะออกมาจากช่องไอน้ำ
- ให้ความร้อนเตารีดแล้วเลื่อนไปบนผ้าเพื่อทำความสะอาดแผ่นความร้อน ทำซ้ำขั้นตอนนี้หากจำเป็น
- ทำซ้ำขั้นตอนนี้เดือนละครั้งหรือตามความจำเป็น
วิธีแก้ปัญหาข้างต้นช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่ หากไม่โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
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