เครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะประสิทธิภาพยอดเยี่ยม 

เครื่องครัว Philips ใหม่ส่งมอบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ใช้งานได้หลากหลาย และใช้ได้ง่ายดายกว่าที่คุณคิด! เกลียวนวดแป้งโลหะที่ล้ำสมัยเลียนแบบการนวดด้วยมือและการผสมแบบ Planetary ทำให้เครื่องมือนวด ผสม และตีเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างไม่ซ้ำใคร แทนที่จะเป็นวงกลมแบบเดิมๆ ทำให้ไปได้ทุกซอกทุกมุม และได้ออกมาเป็นส่วนผสมที่นุ่มนวลและผสมกันอย่างทั่วถึง ให้คุณสามารถทำแป้งที่ดีที่สุดสำหรับขนมปังหรือพิซซ่าได้
Unfortunately this product is no longer available
ด้วยเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips คุณสามารถนวด ผสม ตี สับ และอีกมากมาย! ในวิดีโอนี้ คุณจะได้ชมวิธีการใช้อุปกรณ์เสริมชั้นยอดด้วยเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips ที่รวมถึง เครื่องปั่น เครื่องเตรียมอาหาร เครื่องค้นน้ำผลไม้ เครื่องบดและสับเนื้อ และวิธีที่อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยคุณสร้างสรรค์อาหารที่ทั้งรวดเร็วและง่ายดายได้ด้วยตนเอง!
มาดูกันว่าเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips จะช่วยเติมความสุขให้กับชีวิตของคุณ และให้คุณเพลิดเพลินกับช่วงเวลาประกอบอาหาร/อบขนมได้มากยิ่งขึ้น!
ดูความอเนกประสงค์ของเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips และวิธีการง่ายแสนง่ายที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์มื้ออาหารด้วยตนเอง อุปกรณ์เสริมแตกต่างตามรุ่นและประเทศที่จำหน่าย โปรดตรวจสอบ ณ จุดจำหน่าย
ดูวิธีการใช้อุปกรณ์เสริมชั้นยอดด้วยเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips Avance ที่รวมถึง เครื่องปั่น เครื่องเตรียมอาหาร เครื่องคั้นน้ำผลไม้ อุปกรณ์เสริมแตกต่างตามรุ่นและประเทศที่จะหน่าย โปรดตรวจสอบ ณ จุดจำหน่าย
ดูวิธีการทำพิซซ่าอันแสนง่ายดายด้วยเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips
วิธีการทำเมอแรงก์สุดสมบูรณ์แบบได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips
*อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปภายใต้หมายเลขรุ่นที่แตกต่างกัน โปรดค้นหาในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
การใช้เครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips เสมือนมอบผู้ช่วยในครัวให้คุณอีก 2 มือคุณสามารถใช้เครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะเพื่อนวดแป้ง และตีวิปปิ้งครีมหรือไข่ขาว หากคุณชอบอบขนม คุณจะขาดเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะนี้ไปไม่ได้! แต่นอกเหนือจากการผสมและนวดแป้ง คุณยังสามารถหั่นสับส่วนผสมสำหรับสลัดเพื่อสุขภาพ ปั้นน้ำสมูธตี้ และแม้แต่การบดเนื้อก็ทำได้! ค้นพบสูตรอาหารชั้นยอดจาก Philips ที่คุณสามารถทำได้เองด้วยเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะที่ปุ่มสูตรอาหารด้านล่าง
เครื่องผสมอาหารแบบตั้ง
HR1565/50
