เครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะประสิทธิภาพยอดเยี่ยม 

    เครื่องครัว Philips ใหม่ส่งมอบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ใช้งานได้หลากหลาย และใช้ได้ง่ายดายกว่าที่คุณคิด! เกลียวนวดแป้งโลหะที่ล้ำสมัยเลียนแบบการนวดด้วยมือและการผสมแบบ Planetary ทำให้เครื่องมือนวด ผสม และตีเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างไม่ซ้ำใคร แทนที่จะเป็นวงกลมแบบเดิมๆ ทำให้ไปได้ทุกซอกทุกมุม และได้ออกมาเป็นส่วนผสมที่นุ่มนวลและผสมกันอย่างทั่วถึง ให้คุณสามารถทำแป้งที่ดีที่สุดสำหรับขนมปังหรือพิซซ่าได้

    ผลิตภัณฑ์เครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ
    การผสมแบบ Planetary เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ผสมกันอย่างทั่วถึง

    ที่ตี หัวตี และเกลียวนวดโลหะได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้งาน

    ที่จับแบบเปิดไม่ซ้ำใครเพื่อใช้งานโถได้อย่างเต็มที่ ติดเครื่องมืออื่นๆ ง่ายขึ้น

    มอเตอร์กำลังไฟ 1000 วัตต์เพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและไม่เป็นรองใคร

    ความเร็ว 7 ระดับและการหยุดปั่นชั่วขณะให้การควบคุมที่ดีที่สุดสำหรับสูตรรูปแบบต่างๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

    การผสมแบบ Planetary

     

    การผสมแบบ Planetary ช่วยให้เครื่องมือสำหรับการนวด การผสม และการตีมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างไปจากการเคลื่อนที่เป็นวงกลมธรรมดาๆ แต่เป็นการเคลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังที่ไม่ซ้ำใคร ทำให้เคลื่อนที่ไปได้ทุกซอกทุกมุม และได้ออกมาเป็นส่วนผสมที่นุ่มนวลและผสมกันอย่างทั่วถึง

    อุปกรณ์โถโลหะที่แข็งแรง

     

    ที่ตี หัวตี และเกลียวนวดโลหะสามารถล็อคให้เข้าที่ได้ง่ายๆ ด้วยการบิด เกลียวนวดโลหะที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเลียนแบบการนวดด้วยมือเพื่อให้ได้แป้งที่นุ่มนวลและไม่จับตัวเป็นก้อน

    ที่จับแบบเปิดที่ไม่ซ้ำใครเพื่อการใช้งานที่ง่ายกว่า

     

    ที่จับแบบเปิดจะหันขึ้นในตำแหน่งที่ใช้งานจริง เพื่อให้คุณติดและถอดเครื่องมือๆ ได้ง่าย และสามารถปิดกลับได้ด้วยการกดเพียงมือเดียว ที่จับแบบเปิดยังช่วยให้คุณสามารถใช้งานโถได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณสมบัติการใช้งานจริงเมื่อตรวจสอบความสม่ำเสมอหรือการเพิ่มส่วนผสม 

    ปรุงอาหารทานเองที่บ้านได้ภายใน 30 นาที!

     

    ด้วยเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips คุณสามารถนวด ผสม ตี สับ และอีกมากมาย! ในวิดีโอนี้ คุณจะได้ชมวิธีการใช้อุปกรณ์เสริมชั้นยอดด้วยเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips ที่รวมถึง เครื่องปั่น เครื่องเตรียมอาหาร เครื่องค้นน้ำผลไม้ เครื่องบดและสับเนื้อ และวิธีที่อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยคุณสร้างสรรค์อาหารที่ทั้งรวดเร็วและง่ายดายได้ด้วยตนเอง!

    วิดีโอไลฟ์สไตล์

    มาดูกันว่าเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips จะช่วยเติมความสุขให้กับชีวิตของคุณ และให้คุณเพลิดเพลินกับช่วงเวลาประกอบอาหาร/อบขนมได้มากยิ่งขึ้น!

    วิดีโอ Avance

    ดูความอเนกประสงค์ของเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips และวิธีการง่ายแสนง่ายที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์มื้ออาหารด้วยตนเอง อุปกรณ์เสริมแตกต่างตามรุ่นและประเทศที่จำหน่าย โปรดตรวจสอบ ณ จุดจำหน่าย

    วิดีโอวิธีการใช้งาน

    ดูวิธีการใช้อุปกรณ์เสริมชั้นยอดด้วยเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips Avance ที่รวมถึง เครื่องปั่น เครื่องเตรียมอาหาร เครื่องคั้นน้ำผลไม้ อุปกรณ์เสริมแตกต่างตามรุ่นและประเทศที่จะหน่าย โปรดตรวจสอบ ณ จุดจำหน่าย

    วิดีโอสอนทำพิซซ่า

    ดูวิธีการทำพิซซ่าอันแสนง่ายดายด้วยเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips

    วิดีโอสอนทำเมอแรงก์

    วิธีการทำเมอแรงก์สุดสมบูรณ์แบบได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips

    เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมของเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips

    โถเครื่องปั่น

    โถเครื่องปั่น

    เครื่องปั่นประสิทธิภาพสูงมาพร้อมกับใบมีด 4 แฉกที่จะช่วยปั่นผลไม้ ซุปข้น ผัก น้ำแข็งไสได้อย่างง่ายดาย คุณจึงสนุกไปกับการทำสมูทตี้ ซอส น้ำจิ้ม หรืออาหารเด็กได้ในเวลาเพียงน้อยนิด*

    โถโลหะ

    โถโลหะ

    โถโลหะขนาดใหญ่ความจุ 4 ลิตร สามารถนวดแป้งได้สูงสุด 1300 กรัม คุณจึงนวดแป้งพิซซ่าขนาด 12 นิ้วได้ถึง 4 ถาดในครั้งเดียว ด้ามจับโลหะช่วยให้ถือและยกเทได้ง่าย ในขณะที่อุปกรณ์ป้องกันการกระเด็นช่วยให้ไม่เลอะเทอะเมื่อใช้งาน

    การควบคุมความเร็ว 7 ระดับ

    การควบคุมความเร็ว 7 ระดับ

    ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips ในการนวด ผสม ตี หรือสับเนื้อ ความเร็วที่หลากหลายและปั่นชั่วขณะให้การควบคุมที่ดีที่สุดสำหรับสูตรรูปแบบต่างๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

    เครื่องเตรียมอาหาร

    เครื่องเตรียมอาหาร

    โถประกอบอาหารที่ติดตั้งได้ง่ายพร้อมกับใบมีดแผ่นกลมเฉพาะสำหรับสับ หั่น ซอย และขูดส่วนผสมต่างๆ ทุกรูปแบบตั้งแต่ผัก ถั่ว ไปจนถึงชีส*

    อุปกรณ์โถ

    อุปกรณ์โถ

    ที่ตี หัวตี และเกลียวนวดโลหะสามารถล็อคให้เข้าที่ได้ง่ายๆ ด้วยการบิด เกลียวนวดโลหะที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเลียนแบบการนวดด้วยมือเพื่อให้ได้แป้งที่นุ่มนวลและไม่จับตัวเป็นก้อน*

    เครื่องคั้นน้ำผลไม้

    เครื่องคั้นน้ำผลไม้

    ด้วยอุปกรณ์คั้นน้ำผลไม้สำหรับพกพา คุณสามารถเตรียมน้ำผลไม้สดแสนอร่อยได้เองในเวลาเพียงนิดเดียว*

    *อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปภายใต้หมายเลขรุ่นที่แตกต่างกัน โปรดค้นหาในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

    สูตร

    สูตรอาหารจากเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips

     

    การใช้เครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ Philips เสมือนมอบผู้ช่วยในครัวให้คุณอีก 2 มือคุณสามารถใช้เครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะเพื่อนวดแป้ง และตีวิปปิ้งครีมหรือไข่ขาว หากคุณชอบอบขนม คุณจะขาดเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะนี้ไปไม่ได้! แต่นอกเหนือจากการผสมและนวดแป้ง คุณยังสามารถหั่นสับส่วนผสมสำหรับสลัดเพื่อสุขภาพ ปั้นน้ำสมูธตี้ และแม้แต่การบดเนื้อก็ทำได้! ค้นพบสูตรอาหารชั้นยอดจาก Philips ที่คุณสามารถทำได้เองด้วยเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะที่ปุ่มสูตรอาหารด้านล่าง

    ดูสูตรอาหารทั้งหมด

    เครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะของเรา

    การคลิกที่ลิงก์จะเป็นการออกจากเว็บไซต์ทางการของ Philips Electronics Ltd. ("Philips") ลิงค์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือการรับรองข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น Philips ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น

    การคลิกที่ลิงก์จะเป็นการออกจากเว็บไซต์ทางการของ Philips Electronics Ltd. ("Philips") ลิงค์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือการรับรองข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น Philips ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น

