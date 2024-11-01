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  • โดดเด่นเหนือใคร โดดเด่นเหนือใคร โดดเด่นเหนือใคร

    Ultinon Essential LED หลอดไฟหน้า

    11342UE2X2

    โดดเด่นเหนือใคร

    Philips Ultinon Essential LED โฉมใหม่มอบคุณค่าที่ดีที่สุดสำหรับเงินของคุณ มาพร้อมกับดีไซน์ครบครันกะทัดรัดที่มีความสว่างอันทรงพลัง รูปลักษณ์ที่ดูดีมีสไตล์ เทคโนโลยีกระจายความร้อนแบบคู่ และการใช้งานร่วมกับ 12V และ 24V

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    Ultinon Essential LED หลอดไฟหน้า

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    โดดเด่นเหนือใคร

    ไฟ LED มีสไตล์ ติดตั้งง่าย

    • ประเภทของหลอดไฟ: H4
    • ไฟสีขาวมีสไตล์ 6,500 K
    • รูปทรงเล็กกะทัดรัดให้จัดวางได้พอดี
    • ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่
    • จำนวนของหลอดไฟ: 2
    เพลิดเพลินกับไฟสีขาวที่มีสไตล์

    เพลิดเพลินกับไฟสีขาวที่มีสไตล์

    ประดับรถยนต์ของคุณด้วยหลอดไฟหน้า Philips Ultinon Essential LED เพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยระดับไฮเอนด์ ด้วยอุณหภูมิสีสูงสุด 6,500 เคลวิน หลอดไฟนี้จะส่องแสงสีขาวนำสมัย ทำให้คุณโดดเด่นกว่าใครๆ ด้วยลำแสงที่มีสไตล์

    ระบายความร้อนดีเยี่ยมด้วยการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

    ระบายความร้อนดีเยี่ยมด้วยการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

    ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดพร้อมความทนทานพร้อมความทนทานอันเหนือชั้นทำให้หลอดไฟหน้า Philips Ultinon Essential LED อยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยี LED ด้วยกลไกการกระจายความร้อนแบบคู่ พัดลมในตัวและฮีตซิงก์อะลูมิเนียมเคลือบแข็ง ทำให้หลอดไฟหน้า LED นี้กระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น จึงสามารถทำงานที่ระดับความสว่างสูงสุดเป็นระยะเวลานานขึ้น

    ดีไซน์ครบครันกะทัดรัดเพื่อการใช้งานแบบพลักแอนด์เพลย์

    ดีไซน์ครบครันกะทัดรัดเพื่อการใช้งานแบบพลักแอนด์เพลย์

    Philips Ultinon LED ใช้ดีไซน์หลอดไฟแบบใหม่ที่ผสานเอาไดรเวอร์บ็อกซ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในหลอด ทำให้มีพื้นที่สำหรับหลอดไฟในไฟหน้าเพิ่มขึ้นและทำให้สวมใส่ง่าย เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์แบบพลักแอนด์เพลย์: การออกแบบชิ้นเดียวช่วยให้ถอดวงแหวนตรงกลางออกจากด้านบนได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องคลายเกลียว Philips Ultinon Essential LED ที่มีดีไซน์กะทัดรัดนี้เข้ากันได้กับรถหลากหลายรุ่นและสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง

    พบกับทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้น

    พบกับทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้น

    ลำแสงที่สม่ำเสมอและเที่ยงตรงทำให้คุณมองเห็นเส้นทางและผู้อื่นมองเห็นคุณได้อย่างชัดเจน ด้วยรูปลักษณ์แบบออปติคัลที่แม่นยำของ Philips Ultinon Essential LED แสงไฟจึงฉายไปยังจุดที่คุณต้องการ นอกจากคุณจะมองเห็นอุปสรรคได้เร็วขึ้นและขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแล้ว คุณจะไม่รบกวนผู้ขับขี่คนอื่นด้วยแสงแยงตาที่เป็นอันตราย ทำให้ทุกคนบนท้องถนนปลอดภัยขึ้น ตำแหน่งที่ถูกต้องของหลอดไฟหน้าสำคัญมากต่อลำแสงที่คมชัด ด้วยการใช้วงแหวนเชื่อมต่อแบบปรับได้ คุณจะมั่นใจได้ว่าหลอดไฟอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและความปลอดภัยบนท้องถนนที่มากกว่า

    การใช้งานร่วมกับ 12V และ 24V เพื่อการใช้งานได้หลากหลายขึ้น

    การใช้งานร่วมกับ 12V และ 24V เพื่อการใช้งานได้หลากหลายขึ้น

    Philips Ultinon Essential LED คือความลงตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับยานพาหนะรุ่นต่างๆ และเข้ากันได้กับระบบไฟฟ้า 12V และ 24V สามารถติดต่อกับพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตของเราหรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

    เตรียมพบกับประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน ไม่พังง่าย

    เตรียมพบกับประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน ไม่พังง่าย

    ด้วยประสบการณ์ด้านระบบส่องสว่างสำหรับรถยนต์กว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับยานยนต์ของเราได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

    วงแหวนเชื่อมต่อเสริมเพื่อให้ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่

    วงแหวนเชื่อมต่อเสริมเพื่อให้ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่

    เพราะไฟหน้า H7 มีตัวยึดหลากหลาย บางครั้งคุณจึงอาจประสบปัญหาในการติดหลอดไฟ LED แต่ไม่ใช่กับ Philips Ultinon Essential LED วงแหวนเชื่อมต่อ LED เสริมจาก Philips ทำให้มั่นใจว่าใช้ร่วมกับรถยนต์ส่วนใหญ่ได้ คุณจึงสามารถซื้อหลอด LED ของ Philips ได้อย่างสบายใจเมื่อรู้ว่าใช้ร่วมกับรถยนต์ของคุณได้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      สไตล์
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      หลอดไฟ LED จาก Philips

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ไฟสูง
      • ไฟต่ำ
      ฐาน
      P43t
      การกำหนด
      LED-HL [~H4]
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      รุ่น
      Ultinon Essential LED
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      LED-HL [~H4]

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      1500 ชม.

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      ลูเมน
      HB: 1500,LB:1000
      อุณหภูมิสี
      6500 K

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      21  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12 V และ 24  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      11342UE2X2
      รหัสการสั่งซื้อ
      00382931

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      X2
      EAN1
      8719018003829
      EAN3
      8719018003836

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      26.5  ก.
      ความยาว
      10.6  ซม.
      ความกว้าง
      4.8  ซม.
      ความสูง
      12.7  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      57.4  ก.
      จำนวนในแพ็ค
      2
      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      12

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      22  ซม.
      ความกว้าง
      15.5  ซม.
      ความสูง
      11.5  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      503.4  ก.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      0.6019  ก.

    Badge-D2C

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    • เป็นความรับผิดชอบของคุณเองสำหรับการรับรองว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้น
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