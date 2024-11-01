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โดดเด่นเหนือใคร
Philips Ultinon Essential LED โฉมใหม่มอบคุณค่าที่ดีที่สุดสำหรับเงินของคุณ มาพร้อมกับดีไซน์ครบครันกะทัดรัดที่มีความสว่างอันทรงพลัง รูปลักษณ์ที่ดูดีมีสไตล์ เทคโนโลยีกระจายความร้อนแบบคู่ และการใช้งานร่วมกับ 12V และ 24Vดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392
ประดับรถยนต์ของคุณด้วยหลอดไฟหน้า Philips Ultinon Essential LED เพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยระดับไฮเอนด์ ด้วยอุณหภูมิสีสูงสุด 6,500 เคลวิน หลอดไฟนี้จะส่องแสงสีขาวนำสมัย ทำให้คุณโดดเด่นกว่าใครๆ ด้วยลำแสงที่มีสไตล์
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดพร้อมความทนทานพร้อมความทนทานอันเหนือชั้นทำให้หลอดไฟหน้า Philips Ultinon Essential LED อยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยี LED ด้วยกลไกการกระจายความร้อนแบบคู่ พัดลมในตัวและฮีตซิงก์อะลูมิเนียมเคลือบแข็ง ทำให้หลอดไฟหน้า LED นี้กระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น จึงสามารถทำงานที่ระดับความสว่างสูงสุดเป็นระยะเวลานานขึ้น
Philips Ultinon LED ใช้ดีไซน์หลอดไฟแบบใหม่ที่ผสานเอาไดรเวอร์บ็อกซ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในหลอด ทำให้มีพื้นที่สำหรับหลอดไฟในไฟหน้าเพิ่มขึ้นและทำให้สวมใส่ง่าย เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์แบบพลักแอนด์เพลย์: การออกแบบชิ้นเดียวช่วยให้ถอดวงแหวนตรงกลางออกจากด้านบนได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องคลายเกลียว Philips Ultinon Essential LED ที่มีดีไซน์กะทัดรัดนี้เข้ากันได้กับรถหลากหลายรุ่นและสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง
ลำแสงที่สม่ำเสมอและเที่ยงตรงทำให้คุณมองเห็นเส้นทางและผู้อื่นมองเห็นคุณได้อย่างชัดเจน ด้วยรูปลักษณ์แบบออปติคัลที่แม่นยำของ Philips Ultinon Essential LED แสงไฟจึงฉายไปยังจุดที่คุณต้องการ นอกจากคุณจะมองเห็นอุปสรรคได้เร็วขึ้นและขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแล้ว คุณจะไม่รบกวนผู้ขับขี่คนอื่นด้วยแสงแยงตาที่เป็นอันตราย ทำให้ทุกคนบนท้องถนนปลอดภัยขึ้น ตำแหน่งที่ถูกต้องของหลอดไฟหน้าสำคัญมากต่อลำแสงที่คมชัด ด้วยการใช้วงแหวนเชื่อมต่อแบบปรับได้ คุณจะมั่นใจได้ว่าหลอดไฟอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและความปลอดภัยบนท้องถนนที่มากกว่า
Philips Ultinon Essential LED คือความลงตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับยานพาหนะรุ่นต่างๆ และเข้ากันได้กับระบบไฟฟ้า 12V และ 24V สามารถติดต่อกับพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตของเราหรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ด้วยประสบการณ์ด้านระบบส่องสว่างสำหรับรถยนต์กว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับยานยนต์ของเราได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
เพราะไฟหน้า H7 มีตัวยึดหลากหลาย บางครั้งคุณจึงอาจประสบปัญหาในการติดหลอดไฟ LED แต่ไม่ใช่กับ Philips Ultinon Essential LED วงแหวนเชื่อมต่อ LED เสริมจาก Philips ทำให้มั่นใจว่าใช้ร่วมกับรถยนต์ส่วนใหญ่ได้ คุณจึงสามารถซื้อหลอด LED ของ Philips ได้อย่างสบายใจเมื่อรู้ว่าใช้ร่วมกับรถยนต์ของคุณได้
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
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