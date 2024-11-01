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สัมผัสความโดดเด่น สนุกกับความแตกต่าง
ใช้ร่วมกับรถยนต์ส่วนใหญ่ได้ ให้คุณเสริมสไตล์และความปลอดภัยได้ง่ายๆ ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูดีมีสไตล์และเทคโนโลยีกระจายความร้อน ThermalCool หลอดไฟหน้ารถ Ultinon Essential LED [˜H11] จึงให้แสงไฟประสิทธิภาพสูงได้อย่างต่อเนื่องดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392
ตกแต่งรถของคุณด้วยไฟหน้า LED Ultinon Essential เพื่อรูปลักษณ์มีระดับและทันสมัย ด้วยอุณหภูมิสี 6000 เคลวิน ให้แสงสีขาวที่มีสไตล์ พร้อมด้วยระบบจัดการความร้อนที่ล้ำสมัย ทำให้หลอดไฟ LED นี้ให้ลำแสงคงความสว่าง ในน้ำหนักแสงทีสม่ำเสมอสำหรับการขับขี่ของคุณ
การจัดการความร้อนเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของหลอดไฟ LED ไฟหน้า LED Ultinon Essential ของ Philips กระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการออกแบบชิ้นเดี่ยวที่ไม่เหมือนใคร และให้ระดับความสว่างสูงสุดเสมอ (แม้เมื่อมีความร้อนสูง ต่างจาก LED คุณภาพต่ำกว่า) และยังสามารถใช้ได้นานกว่า คุณจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อย เทคโนโลยี ThermalCool ได้ถูกนำมาทดสอบในสภาพยานยนต์จริง ไม่เพียงแค่ในห้องปฏิบัติการ (ต่างจากผลิตภัณฑ์คู่แข่ง) คุณจึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพสูงของผลิตภัณฑ์
ไฟ LED Ultinon Essential ทนทานต่อความเสียหายที่เกิดจากความร้อนสูง เนื่องจากสร้างจากวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งอื่นๆ จะให้แสงสว่างที่อ่อนลงเมื่อหลอดไฟ LED เริ่มร้อน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อื่นใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าและมีเทคโนโลยีกระจายความร้อนประสิทธิภาพต่ำกว่า ไฟ LED Ultinon Essential มีแผ่นระบายความร้อนพร้อมลวดทองแดงและแผ่นอลูมิเนียมที่ช่วยระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงได้ลำแสงทรงพลังที่สม่ำเสมอตลอดการเดินทาง
รูปทรงกะทัดรัดของหลอดไฟ LED Ultinon Essential ทำให้ติดตั้งได้ง่าย แม้แต่ในช่องไฟหน้ารถที่เล็กที่สุด คุณก็มีพื้นที่มากพอสำหรับหลอดไฟนี้ ด้วยลวดทองแดงที่ยืดหยุ่นของแผ่นระบายความร้อนและกล่องควบคุมทรงโค้ง คุณจึงสามารถติดตั้งไฟ LED เข้ากับรถได้ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นอาจมีขนาดใหญ่เกินไป
หลายคนต้องการไฟ LED สีขาวสว่างเพื่อรูปลักษณ์ทันสมัย แต่ต้องพบกับประสบการณ์น่าผิดหวังเมื่อใช้หลอดไฟ LED รุ่นใหม่ๆ สาเหตุมักเกิดจากประสิทธิภาพการจัดการความร้อนที่อวดอ้างไม่ตรงกับสภาพแวดล้อมจริง พูดง่ายๆ คือหลายคนซื้อผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่พังเร็ว แต่ผลิตภัณฑ์ Philips Ultinon Essential LED ทนทานและเชื่อถือได้ ใช้งานได้ยาวนานถึงห้าปีในสภาพแวดล้อมจริง
การอัพเกรด LED ใหม่นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับไฟหน้ารถทั้งแบบสะท้อนแสงและแบบโปรเจคเตอร์ การออกแบบแหล่งไฟที่ยึดตามชิป Lumileds Luxeon ZES LED รับการปรับแต่งเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของไฟต่ำและไฟสูงของไฟหน้ารถยนต์ ช่วยเพิ่มความสว่างบนถนนด้วยรูปแบบลำแสงที่ยาวและเป็นเนื้อเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็ลดแสงจ้าที่มีต่อรถที่วิ่งสวนมา
เพราะไฟหน้า H11 มีตัวยึดหลากหลาย บางครั้งคุณจึงอาจประสบปัญหาในการติดหลอดไฟ LED แต่ไม่ใช่กับ Philips Ultinon Essential LED วงแหวนเชื่อมต่อ LED เสริมจาก Philips ทำให้มั่นใจว่าใช้ร่วมกับรถยนต์ส่วนใหญ่ได้ คุณจึงซื้อได้อย่างสบายใจเพราะรู้ว่าหลอด LED ของ Philips ยึดติดกับรถยนต์ของคุณได้พอดีอย่างแน่นอน
ด้วยรูปลักษณ์แบบออปติคัลที่แม่นยำของ Philips Ultinon Essential LED แสงไฟจึงฉายไปยังจุดที่คุณต้องการ นอกจากคุณจะมองเห็นอุปสรรคได้เร็วขึ้นและขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแล้ว คุณจะไม่รบกวนผู้ขับขี่คนอื่นด้วยแสงแยงตาที่เป็นอันตราย (ทำให้ทุกคนบนท้องถนนปลอดภัยขึ้น) ตำแหน่งที่ถูกต้องของหลอดไฟหน้าสำคัญมากต่อลำแสงที่คมชัด ด้วยการใช้วงแหวนเชื่อมต่อแบบปรับได้ คุณจะมั่นใจได้ว่าหลอดไฟอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและความปลอดภัยบนท้องถนนที่มากกว่า
ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง หลอดไฟของ Philips ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่จากค่ายรถยนต์รายหลัก เช่น Audi, BMW, Ford, GM, Toyota และ Volkswagen ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการเลือกผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
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