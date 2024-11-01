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สว่างมากขึ้น ขาวยิ่งขึ้น ทนทานยิ่งขึ้น
ไฟ LED Philips X-tremeUltinon [~H11] ประกอบด้วยไฟ LUXEON LED ระดับพรีเมี่ยมด้วย 6000 เคลวิน เทคโนโลยี SafeBeam ที่จดสิทธิบัตรของเราให้แสงสว่างมากขึ้น 200% ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ ทนทานด้วยการออกแบบ AirCool ขั้นสูงดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392
ไฟ LED X-tremeUltinon ของ Philips ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับฉายแสงไฟหน้าที่ซับซ้อน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มแสงเป็นพิเศษเมื่อใช้ในโคมสะท้อนแสง และยังสามารถใช้ได้กับรถยนต์หลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟแบบไหน
การขับขี่ในที่มืดนั้นต้องมีทักษะ คุณจึงจำเป็นต้องพึ่งพาไฟหน้า ทัศนวิสัยทั้งด้านหน้าและด้านข้างนั้นมีความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการขับขี่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ด้วยลำแสงที่เข้มข้น ไฟหน้า LED สำหรับรถยนต์ Philips X-tremeUltinon ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ของคุณได้สูงสุดถึง 200% ซึ่งเมื่อคุณได้เริ่มสัมผัสกับเอฟเฟกต์แสงที่เหมือนกับแสงอาทิตย์แล้ว คุณก็จะเริ่มติดใจในไฟ LED เพราะว่าเมื่อมองเห็นได้ดีขึ้น ก็สามารถขับขี่ได้ดีขึ้น เมื่อตอบสนองได้ไวขึ้นก็ทำให้คุณปลอดภัยขึ้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความมืดเอาชนะคุณได้ เลือก Philips และเริ่มขับขี่ในยามค่ำคืนด้วยความมั่นใจและการควบคุมที่ยอดเยี่ยม
ด้วยอุณหภูมิสีสูงสุดถึง 6000 เคลวิน ไฟหน้า LED Philips X-tremeUltinon ที่ใช้เทคโนโลยีเกรดยานยนต์ LUXEON ซึ่งผลิตลำแสงขาวสว่างราวกับแสงอาทิตย์ พร้อมทัศนวิสัยที่ชัดขึ้น ทำให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางได้ดีขึ้นและขับได้ตรงเส้นทาง และเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องหรี่ตาในการมองสภาพถนนด้านหน้า แสงที่สว่างกว่าทำให้คุณขับขี่ในยามค่ำคืนได้สบายและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น
หากตาของเราเป็นเหมือนหน้าต่างสู่วิญญาณ ไฟหน้าก็เช่นเดียวกับรถยนต์ของคุณ หากคุณกำลังต้องการอัพเกรดสไตล์ของคุณโดยไม่ต้องซื้อรถใหม่ การอัพเกรดไฟหน้าถือเป็นวิธีที่ฉลาดที่สุดในการใช้จ่ายของคุณ รถของคุณเป็นตัวบ่งบอกความเป็นคุณ ดังนั้นทำให้สไตล์ของคุณมีเอกลักษณ์ด้วยไฟหน้า LED ของ Philips แทนที่จะเป็นแสงสีเหลือง ก็จะเป็นแสงสีขาวคมชัดทันสมัย เพื่อรูปลักษณ์ล้ำสมัยนั้น ผู้ขับขี่ที่ฉลาดจะเลือกไฟหน้า LED ของ Philips ที่มีสไตล์เหนือชั้น
ไฟหน้าที่ดีที่สุดไม่ใช่เพียงแค่สามารถผลิตแสงที่เจิดจ้าที่สุดเท่านั้น การผลิตหลอดไฟ LED ที่ให้แสงสว่างยิ่งขึ้นสำหรับรถยนต์นั้นเป็นเรื่องง่าย แต่สิ่งที่คุณได้รับจากแสงที่สว่างขึ้นมานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า แสงสว่างที่ไม่มีการควบคุมนั้นไม่เหมาะสมกับการขับขี่และอาจเกิดแสงสะท้อนที่เป็นอันตรายได้ ไฟหน้า LED ของ Philips จึงมาพร้อมเทคโนโลยี SafeBeam ที่จะรวมแสงไปในที่ที่คุณต้องการ รูปแบบลำแสงที่มีรูปร่างชัดเจนและแม่นยำนั้นได้รับการออกแบบตามกฎระเบียบความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับไฟหน้าแบบฮาโลเจน ด้วยการควบคุมแสงที่แม่นยำ คุณก็จะได้ทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้น ทำให้คุณกลายเป็นผู้ขับขี่ยามค่ำคืนที่ดีและปลอดภัย
คุณต้องการไฟหน้าที่สว่างและมีสไตล์ แต่คุณคงไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียออกบ่อยๆ นั่นเป็นจุดอ่อนสำคัญของหลอดไฟทั่วไป ซึ่งหลอดไฟที่ให้แสงจ้าเท่าไร ก็จะมีอายุการใช้งานสั้นลงเท่านั้น ที่ความเข้มแสงระดับสูง กว่า LED จะมีอายุการใช้งานที่นานกว่า และผลิตภัณฑ์ Philips X-tremeUltinon LED แสดงให้เห็นถึงความทนทานอันเหนือชั้น เนื่องจากคุณสมบัติอย่างเช่น AirFlux และระบบการจัดการความร้อน AirCool ทำให้สามารถอยู่ได้นานสูงสุดถึง 12 ปี ด้วยรถยนต์ส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนหรืออัพเกรดภายในช่วงเวลานั้น ไฟหน้าใหม่มีสไตล์ของคุณควรจะมีอายุการใช้งานยาวนานเท่ากับรถของคุณเลยทีเดียว
หลอดไฟหน้า LED ปล่อยความร้อนในปริมาณที่ต้องการการควบคุม เทคโนโลยี AirFlux และ AirCool ของ Philips เป็นระบบระบายความร้อนอัจฉริยะที่ดึงความร้อนออกจากส่วนประกอบสำคัญของหลอดไฟ ด้วยการเพิ่มความต้านทานความร้อน ไฟหน้า LED ของ Philips มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบัน แต่ความทนทานของหลอดไฟไม่ได้เพียงแค่เกี่ยวกับความสะดวกสบายและความคุ้มค่าของเงิน แต่ยังเกี่ยวกับความปลอดภัย คุณคงไม่ต้องการหลอดไฟที่เสียในระหว่างการใช้งาน ด้วยหลอดไฟ LED ของ Philips คุณจะได้ขับขี่อย่างสงบสุขเต็มที่
ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างเจิดจ้า และประสิทธิภาพลำแสงที่แม่นยำ คุณได้รับสไตล์ที่ล้ำสมัย และยังได้รับระบบผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง LED ขั้นสูงเพื่อนการขับขี่ที่ปลอดภัย คล่องตัว และเพลิดเพลินมากกว่าเดิม
ออกแบบมาให้ง่ายต่อการติดตั้งในพาหนะที่ใช้งานร่วมกันได้ ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาจะสามารถอัพเกรดไฟหน้าที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วยความง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณติดตั้งไฟหน้า LED ของ Philips โดยใช้ช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง พวกเขาจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา ในขณะที่ไฟหน้าเหล่านี้ใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่นที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่ไม่รองรับรถยนต์ทุกประเภท
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
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