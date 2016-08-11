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  • ไฟขาวในอีกระดับ ไฟขาวในอีกระดับ ไฟขาวในอีกระดับ

    Ultinon LED ไฟตัดหมอก

    11366ULX2

    ไฟขาวในอีกระดับ

    ไฟตัดหมอก Philips Ultinon LED ให้คุณสัมผัสกับความสว่างในอีกระดับ ไฟสีขาวมีสไตล์ระดับ 6000 เคลวิน และประสิทธิภาพลำแสงไฟหน้าที่ดี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัวนี้ทำให้สามารถนำประสิทธิภาพที่เต็มเปี่ยมใส่เข้าไปในดีไซน์อันกะทัดรัดนี้ได้

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    Ultinon LED ไฟตัดหมอก

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    ไฟขาวในอีกระดับ

    LED สีขาวสว่างและกะทัดรัด

    • LED-FOG [~H8/H11/H16]
    • 6000K
    • สว่างขึ้นอีก 160%
    • รูปทรงเล็กกะทัดรัดให้จัดวางได้พอดี
    ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด

    ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด

    ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างเจิดจ้า และประสิทธิภาพลำแสงที่แม่นยำ คุณได้รับสไตล์ที่ล้ำสมัย เพลิดเพลินไปกับการขับขี่ที่ปลอดภัยและเรียบลื่นกว่าเดิม

    ได้แสงที่สว่างขึ้นถึง 160% เพื่อทัศนวิสัยที่เหนือชั้น

    การขับขี่ในที่มืดนั้นต้องมีทักษะ คุณจึงจำเป็นต้องพึ่งพาไฟหน้า ทัศนวิสัยทั้งด้านหน้าและด้านข้างนั้นมีความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการขับขี่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ด้วยลำแสงสว่างสดใส ไฟหน้า LED สำหรับรถยนต์ Philips Ultinon ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ของคุณได้สูงสุดถึง 160% ซึ่งเมื่อคุณได้เริ่มสัมผัสกับเอฟเฟกต์แสงที่เหมือนกับแสงอาทิตย์แล้ว คุณก็จะเริ่มติดใจในไฟ LED เพราะว่าเมื่อมองเห็นได้ดีขึ้น ก็สามารถขับขี่ได้ดีขึ้น เมื่อตอบสนองได้ไวขึ้นก็ทำให้คุณปลอดภัยขึ้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความมืดเอาชนะคุณได้ เลือก Philips และเริ่มขับขี่ในยามค่ำคืนด้วยความมั่นใจและการควบคุมที่ยอดเยี่ยม

    ติดตั้งได้ง่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัว

    Philips Ultinon LED ใช้ดีไซน์หลอดไฟแบบใหม่ที่ผสานเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของไดรเวอร์บ็อกซ์เข้าไปในหลอด โดยไดรเวอร์บ็อกซ์นั้นถือเป็นสมองของ LED ซึ่งจะจัดการกับประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น จำนวนวัตต์และแสงที่ได้ออกมา โซลูชันการอัพเกรดหลอดไฟ LED มากมายในตลาดต่างมีไดรเวอร์บ็อกซ์อยู่ภายนอกหลอด LED แต่ Philips Ultinon LED ได้นำมาผสานเข้าไปในตัวหลอดเพื่อให้ได้ดีไซน์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้พื้นที่น้อยที่สุด ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพด้านขนาดของ LED นั้นเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากออปติกมีขนาดเล็กมาก Philips Ultinon LED ที่มีดีไซน์กะทัดรัดนี้เข้ากันได้กับรถหลากหลายรุ่นและสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง

    หลอดไฟ LED สำหรับรถยนต์ที่ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน

    คุณต้องการไฟตัดหมอกที่สว่างและมีสไตล์ แต่คุณคงไม่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ แน่นอน ซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียหลักๆ ของไฟตัดหมอกทั่วไป ซึ่งยิ่งให้แสงทรงพลังมากเท่าใด อายุการใช้งานก็จะสั้นลงเท่านั้น แต่ LED ใช้งานได้ยาวนานยิ่งกว่า และผลิตภัณฑ์ Philips Ultinon LED แสดงให้เห็นถึงความทนทานที่เหนือชั้น ซึ่งใช้ได้นานสุดถึง 8 ปี

    อุณหภูมิสี 6000 เคลวินเพื่อแสงสีขาวคมชัด

    ด้วยอุณหภูมิสีสูงสุดถึง 6000 เคลวิน ไฟตัดหมอก Philips Ultinon LED ซึ่งผลิตลำแสงขาวสว่างราวกับแสงอาทิตย์ พร้อมทัศนวิสัยที่ชัดขึ้น ทำให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางได้ดีขึ้นและขับได้ตรงเส้นทาง และเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องเพ่งมองสภาพถนนด้านหน้า แสงที่สว่างกว่าทำให้คุณขับขี่ในยามค่ำคืนได้สบายและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น

    การติดตั้งที่ง่ายดายและใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่น

    ออกแบบมาให้ง่ายต่อการติดตั้งในพาหนะที่ใช้งานร่วมกันได้ ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาจะสามารถอัพเกรดไฟหน้าที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วยความง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณติดตั้งไฟหน้า LED ของ Philips โดยใช้ช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง พวกเขาจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา ในขณะที่ไฟหน้าเหล่านี้ใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่นที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่ไม่รองรับรถยนต์ทุกประเภท

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      รูปทรงเล็กกะทัดรัดให้จัดวางได้พอดี
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      ไฟขาวในอีกระดับ

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      ไฟตัดหมอกด้านหน้า
      ฐาน
      • PGJ19-1
      • PGJ19-2
      • PGJ19-3
      การระบุประเภท LED
      LED-FOG [~H8/H11/H16]
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      รุ่น
      Ultinon LED
      คุณสมบัติด้านเทคนิค
      ไดรเวอร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัว
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      H8; H11; H16

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      สูงสุด 8 ปี

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      ลูเมน
      820
      อุณหภูมิสี
      สูงสุด 6000K

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      10  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      11366ULX2
      รหัสการสั่งซื้อ
      39850231

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      X2
      EAN1
      8727900398502
      EAN3
      8727900398519

    Badge-D2C

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    • เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้น
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