คำค้นหา

  • สัญญาณชัดใส ขับขี่อย่างมีสไตล์ สัญญาณชัดใส ขับขี่อย่างมีสไตล์ สัญญาณชัดใส ขับขี่อย่างมีสไตล์

    Ultinon LED หลอดไฟสัญญาณ

    11498ULRX2

    สัญญาณชัดใส ขับขี่อย่างมีสไตล์

    ใช้ไฟสัญญาณที่มีสีเข้มชัดเพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ ไฟถอยรถ Philips Ultinon LED [~P21W] สว่างสดใส สีแดงเข้ม และดูดี เพื่อให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยอย่างมีสไตล์

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Ultinon LED หลอดไฟสัญญาณ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ไฟสัญญาณและไฟภายใน ทั้งหมด

    สัญญาณชัดใส ขับขี่อย่างมีสไตล์

    LED คุณภาพทนทาน

    • LED-S25 [~P21W]
    • จำนวนของหลอดไฟ: 2
    • 12V แสงสีแดงเข้ม
    • ไฟเบรก ไฟตัดหมอก

    อัพเกรดแสงไฟไปพร้อมกับสไตล์ของคุณ

    ในขณะที่จุดมุ่งหมายหลักของไฟภายนอกรถคือการช่วยให้คุณเห็นและถูกเห็น ซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะต้องดูไม่ดีในขณะเดียวกัน หากคุณกำลังต้องการอัพเกรดสไตล์ของคุณโดยไม่ต้องซื้อรถคันใหม่ ให้เปลี่ยนไฟภายนอกรถของคุณด้วย LED ที่นับว่าเป็นวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการใช้จ่ายเงิน อัพเกรดไฟภายนอกรถของคุณด้วยไฟสีแดงที่ขึ้นมากขึ้นสำหรับใช้เป็นไฟเบรก ส่วนไฟสีอำพันสดใสใช้สำหรับไฟเลี้ยว และแสงสีขาวสว่างสำหรับใช้เป็นไฟหรี่และไฟถอยหลัง รถยนต์ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคุณ ดังนั้นทำให้สไตล์ของคุณดูโดดเด่นด้วยไฟสัญญาณ LED ภายนอกรถของ Philips

    สัญญาณที่สว่างชัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

    การส่งสัญญาณเพื่อบอกถึงความเคลื่อนไหวของพาหนะของคุณมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการชน ผู้อื่นจำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ไฟสัญญาณที่สว่างชัดนี้จะช่วยทำให้มั่นใจว่าผู้อื่นจะสามารถมองเห็นคุณได้ ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการถอยหลัง การบอกตำแหน่ง หรือการเบรก ไฟสัญญาณ LED Philips Ultinon จะให้สมรรถนะที่คุณต้องการ ทำให้ผู้ขับขี่อื่นๆ มีเวลามากขึ้นในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของคุณ

    ไฟเบรกที่ติดสว่างในทันทีทำให้การเบรกกะทันหันมีความปลอดภัยขึ้น

    หลอดไส้ปกติใช้เวลาในการติดสว่างขึ้นและติดเต็มที่ แต่ไฟ LED นั้น “ติดสว่างในทันที” ซึ่งสามารถวัดความแตกต่างได้เพียงเสี้ยววินาที โดยในการเบรกที่รุนแรงนั้น เพียงแค่เสี้ยววินาทีก็นับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ตัวอย่างเช่น ที่ความเร็ว 100 กม./ชม. ความแตกต่างเพียงสี่ในสิบส่วนของเวลาตอบสนองหนึ่งวินาทีเท่ากับระยะทางตอบสนองที่เพิ่มขึ้นถึง 11 เมตร ซึ่งมีเวลาคิดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2.5 ช่วงรถ ด้วยไฟเบรก LED Philips ในวินาทีที่คุณตัดสินใจจะเบรก ผู้ขับขี่ที่มาด้านหลังจะรู้ได้ทันที

    การกระจายแสงที่สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟ LED ภายนอกรถของ Philips นั้นได้รับการออกแบบมาให้มีการกระจายแสงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าไฟสัญญาณภายนอกรถจะถูกฉายไปในจุดที่คุณต้องการ (ไม่ว่าจะเป็นไฟถอยหลัง ไฟเบรก หรือไฟสัญญาณ) ด้วยมุมที่กว้างและการกระจายแสงที่สม่ำเสมอ ไม่เพียงแค่คุณจะมองเห็นบนท้องถนนได้มากขึ้น แต่ผู้ขับขี่คนอื่นยังสามารถมองเห็นคุณได้ดีเช่นกัน

    ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด

    ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างเจิดจ้า และประสิทธิภาพลำแสงที่แม่นยำ คุณได้รับสไตล์ที่ล้ำสมัย

    การติดตั้งที่ง่ายดายและใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่น

    ออกแบบมาให้ง่ายต่อการติดตั้งในพาหนะที่ใช้งานร่วมกันได้ ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาจะสามารถอัพเกรดไฟรถยนต์ที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วยความง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณติดตั้งไฟ LED Philips X-tremeUltinon โดยใช้ช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง พวกเขาจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา ในขณะที่หลอดไฟเหล่านี้ใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่นที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่ไม่รองรับรถยนต์ทุกประเภท

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      สไตล์
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      สัญญาณชัดใส ขับขี่อย่างมีสไตล์

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      ไฟเบรก ไฟตัดหมอก
      ฐาน
      BA15s
      การระบุประเภท LED
      LED-S25 [~P21W]
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      เครื่องหมาย ECE
      -
      รุ่น
      Ultinon LED
      คุณสมบัติด้านเทคนิค
      สว่างขึ้นในทันที
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      [~P21W]

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      สูงสุด 8 ปี

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      ลูเมน
      80
      อุณหภูมิสี
      สีแดง

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      2.7  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      11498ULRX2
      รหัสการสั่งซื้อ
      5011330

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      EAN1
      8719018050113
      EAN3
      8719018050120
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      X2

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      ความยาว
      6.8  ซม.
      ความกว้าง
      2.8  ซม.
      ความสูง
      9.2  ซม.
      จำนวนในแพ็ค
      2
      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      20

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      19.5  ซม.
      ความกว้าง
      15.1  ซม.
      ความสูง
      8.5  ซม.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      0.6  กก.

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    • เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้น
    • .
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. สงวนลิขสิทธิ์.

    การคลิกที่ลิงก์จะเป็นการออกจากเว็บไซต์ทางการของ Philips Electronics Ltd. ("Philips") ลิงค์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือการรับรองข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น Philips ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด