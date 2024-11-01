11498ULRX2
สัญญาณชัดใส ขับขี่อย่างมีสไตล์
ใช้ไฟสัญญาณที่มีสีเข้มชัดเพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ ไฟถอยรถ Philips Ultinon LED [~P21W] สว่างสดใส สีแดงเข้ม และดูดี เพื่อให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยอย่างมีสไตล์ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ในขณะที่จุดมุ่งหมายหลักของไฟภายนอกรถคือการช่วยให้คุณเห็นและถูกเห็น ซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะต้องดูไม่ดีในขณะเดียวกัน หากคุณกำลังต้องการอัพเกรดสไตล์ของคุณโดยไม่ต้องซื้อรถคันใหม่ ให้เปลี่ยนไฟภายนอกรถของคุณด้วย LED ที่นับว่าเป็นวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการใช้จ่ายเงิน อัพเกรดไฟภายนอกรถของคุณด้วยไฟสีแดงที่ขึ้นมากขึ้นสำหรับใช้เป็นไฟเบรก ส่วนไฟสีอำพันสดใสใช้สำหรับไฟเลี้ยว และแสงสีขาวสว่างสำหรับใช้เป็นไฟหรี่และไฟถอยหลัง รถยนต์ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคุณ ดังนั้นทำให้สไตล์ของคุณดูโดดเด่นด้วยไฟสัญญาณ LED ภายนอกรถของ Philips
การส่งสัญญาณเพื่อบอกถึงความเคลื่อนไหวของพาหนะของคุณมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการชน ผู้อื่นจำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ไฟสัญญาณที่สว่างชัดนี้จะช่วยทำให้มั่นใจว่าผู้อื่นจะสามารถมองเห็นคุณได้ ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการถอยหลัง การบอกตำแหน่ง หรือการเบรก ไฟสัญญาณ LED Philips Ultinon จะให้สมรรถนะที่คุณต้องการ ทำให้ผู้ขับขี่อื่นๆ มีเวลามากขึ้นในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของคุณ
หลอดไส้ปกติใช้เวลาในการติดสว่างขึ้นและติดเต็มที่ แต่ไฟ LED นั้น “ติดสว่างในทันที” ซึ่งสามารถวัดความแตกต่างได้เพียงเสี้ยววินาที โดยในการเบรกที่รุนแรงนั้น เพียงแค่เสี้ยววินาทีก็นับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ตัวอย่างเช่น ที่ความเร็ว 100 กม./ชม. ความแตกต่างเพียงสี่ในสิบส่วนของเวลาตอบสนองหนึ่งวินาทีเท่ากับระยะทางตอบสนองที่เพิ่มขึ้นถึง 11 เมตร ซึ่งมีเวลาคิดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2.5 ช่วงรถ ด้วยไฟเบรก LED Philips ในวินาทีที่คุณตัดสินใจจะเบรก ผู้ขับขี่ที่มาด้านหลังจะรู้ได้ทันที
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟ LED ภายนอกรถของ Philips นั้นได้รับการออกแบบมาให้มีการกระจายแสงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าไฟสัญญาณภายนอกรถจะถูกฉายไปในจุดที่คุณต้องการ (ไม่ว่าจะเป็นไฟถอยหลัง ไฟเบรก หรือไฟสัญญาณ) ด้วยมุมที่กว้างและการกระจายแสงที่สม่ำเสมอ ไม่เพียงแค่คุณจะมองเห็นบนท้องถนนได้มากขึ้น แต่ผู้ขับขี่คนอื่นยังสามารถมองเห็นคุณได้ดีเช่นกัน
ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างเจิดจ้า และประสิทธิภาพลำแสงที่แม่นยำ คุณได้รับสไตล์ที่ล้ำสมัย
ออกแบบมาให้ง่ายต่อการติดตั้งในพาหนะที่ใช้งานร่วมกันได้ ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาจะสามารถอัพเกรดไฟรถยนต์ที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วยความง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณติดตั้งไฟ LED Philips X-tremeUltinon โดยใช้ช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง พวกเขาจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา ในขณะที่หลอดไฟเหล่านี้ใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่นที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่ไม่รองรับรถยนต์ทุกประเภท
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
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