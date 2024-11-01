11961U30CWB2
โดดเด่นเหนือใคร
เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ อัปเกรดเป็นไฟระบุตำแหน่ง Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W] ที่ส่องสว่างในเวลากลางวันและดูดีเพื่อให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยและมีสไตล์ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
การส่งสัญญาณเพื่อบอกถึงความเคลื่อนไหวของพาหนะของคุณมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการชน ผู้คนอื่นๆ จำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ และเมื่อสภาพอากาศที่ย่ำแย่ทำให้ทัศนวิสัยต่ำลง ไฟสัญญาณที่สว่างและสดใสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไฟสัญญาณของ Philips Ultinon Pro3000 LED ให้เอฟเฟกต์เดย์ไลท์ที่สว่างถึง 6000 K เพื่อการบอกตำแหน่งและแสงไฟภายในรถยนต์ รถของคุณก็เปรียบเหมือนตัวคุณ ดังนั้นทำให้สไตล์ของคุณมีเอกลักษณ์ด้วยไฟสัญญาณ LED จาก Philips
ไม่ว่าจะเป็นไฟจอด ไฟช่องใส่ของ ไฟแดชบอร์ด หรือไฟกระโปรงท้าย Philips Ultinon Pro3000 LED จะมอบการกระจายแสงที่สม่ำเสมอให้กับคุณ ด้วยมุมที่กว้างจึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าแสงไฟจะส่องไปยังจุดที่คุณต้องการ
เพลิดเพลินกับประสบการณ์การใช้งานพลักแอนด์เพลย์: Philips Ultinon Pro3000 มาพร้อมกับฝาครอบมาตรฐานเพื่อให้สามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
คุณต้องการไฟรถยนต์ที่สว่างและมีสไตล์ แต่คุณคงไม่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ แน่นอน ซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียหลักของไฟหน้าทั่วไป ซึ่งยิ่งให้แสงทรงพลังมากเท่าใด อายุการใช้งานก็จะสั้นลงเท่านั้น ที่ความเข้มแสงในระดับเดียวกัน LED ใช้งานได้ยาวนานยิ่งกว่า ไฟ Philips Ultinon Pro3000 LED มีความทนทานสูงมากด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 3,000 ชั่วโมง
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
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