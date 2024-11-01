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    Ultinon Pro3000 SI หลอดไฟสัญญาณสำหรับรถยนต์

    11961U30CWB2

    โดดเด่นเหนือใคร

    เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ อัปเกรดเป็นไฟระบุตำแหน่ง Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W] ที่ส่องสว่างในเวลากลางวันและดูดีเพื่อให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยและมีสไตล์

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    Ultinon Pro3000 SI หลอดไฟสัญญาณสำหรับรถยนต์

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    โดดเด่นเหนือใคร

    ระบบไฟสัญญาณ LED ที่ทนทานและส่องสว่าง

    • ประเภทของหลอดไฟ: W5W
    • 12V เอฟเฟกต์เดย์ไลท์ 6000 K
    • ระบบยานยนต์ขั้นสูง
    • จำนวนของหลอดไฟ: 2

    ส่งสัญญาณไฟให้เพื่อนร่วมท้องถนนด้วยไฟภายนอกที่สว่างขึ้นกว่าเดิม

    การส่งสัญญาณเพื่อบอกถึงความเคลื่อนไหวของพาหนะของคุณมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการชน ผู้คนอื่นๆ จำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ และเมื่อสภาพอากาศที่ย่ำแย่ทำให้ทัศนวิสัยต่ำลง ไฟสัญญาณที่สว่างและสดใสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไฟสัญญาณของ Philips Ultinon Pro3000 LED ให้เอฟเฟกต์เดย์ไลท์ที่สว่างถึง 6000 K เพื่อการบอกตำแหน่งและแสงไฟภายในรถยนต์ รถของคุณก็เปรียบเหมือนตัวคุณ ดังนั้นทำให้สไตล์ของคุณมีเอกลักษณ์ด้วยไฟสัญญาณ LED จาก Philips

    ปรับแต่งมาเพื่อวิสัยทัศน์ที่ดียิ่งขึ้น

    ไม่ว่าจะเป็นไฟจอด ไฟช่องใส่ของ ไฟแดชบอร์ด หรือไฟกระโปรงท้าย Philips Ultinon Pro3000 LED จะมอบการกระจายแสงที่สม่ำเสมอให้กับคุณ ด้วยมุมที่กว้างจึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าแสงไฟจะส่องไปยังจุดที่คุณต้องการ

    ติดตั้งได้ง่ายดายและใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่น

    เพลิดเพลินกับประสบการณ์การใช้งานพลักแอนด์เพลย์: Philips Ultinon Pro3000 มาพร้อมกับฝาครอบมาตรฐานเพื่อให้สามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

    ระบบไฟ LED ที่ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน

    คุณต้องการไฟรถยนต์ที่สว่างและมีสไตล์ แต่คุณคงไม่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ แน่นอน ซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียหลักของไฟหน้าทั่วไป ซึ่งยิ่งให้แสงทรงพลังมากเท่าใด อายุการใช้งานก็จะสั้นลงเท่านั้น ที่ความเข้มแสงในระดับเดียวกัน LED ใช้งานได้ยาวนานยิ่งกว่า ไฟ Philips Ultinon Pro3000 LED มีความทนทานสูงมากด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 3,000 ชั่วโมง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      สไตล์
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      ไฟสัญญาณ LED จาก Philips

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      ไฟสัญญาณและไฟภายใน
      ฐาน
      W21x9.5d
      การกำหนด
      LED-T10 [~W5W]
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      รุ่น
      Ultinon Pro3000
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      LED-T10 [~W5W]

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      3000 ชม.

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      ลูเมน
      55
      อุณหภูมิสี
      6000 เคลวิน

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      0.6  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      11961U30CWB2
      รหัสการสั่งซื้อ
      00692930

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      EAN1
      8719018006929
      EAN3
      8719018006936
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      B2

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      14.47  ก.
      ความยาว
      9.5  ซม.
      ความกว้าง
      1.5  ซม.
      ความสูง
      13.5  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      2.3  ก.
      จำนวนในแพ็ค
      2
      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      10

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      14.2  ซม.
      ความกว้าง
      12.1  ซม.
      ความสูง
      10.3  ซม.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      0.49  กก.

    Badge-D2C

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