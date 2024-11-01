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  • สัญญาณชัดใส ขับขี่อย่างมีสไตล์ สัญญาณชัดใส ขับขี่อย่างมีสไตล์ สัญญาณชัดใส ขับขี่อย่างมีสไตล์

    Ultinon LED หลอดไฟสัญญาณและไฟภายใน

    11961ULWX2

    สัญญาณชัดใส ขับขี่อย่างมีสไตล์

    เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ และไฟสัญญาณที่มีสีเข้มชัด ไฟภายในรถและไฟหรี่ Philips Ultinon LED T10 ที่มีเอฟเฟกต์เดย์ไลท์ 6000 K สว่างสดใสและดูดี ซึ่งทำให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยและมีสไตล์

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    Ultinon LED หลอดไฟสัญญาณและไฟภายใน

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    สัญญาณชัดใส ขับขี่อย่างมีสไตล์

    LED คุณภาพทนทาน

    • LED-T10 [~W5W]
    • จำนวนของหลอดไฟ: 2
    • 12 V เอฟเฟกต์เดย์ไลท์ 6000 K
    • ไฟหรี่ ไฟภายในรถ

    อัพเกรดแสงไฟไปพร้อมกับสไตล์ของคุณ

    ในขณะที่จุดมุ่งหมายหลักของไฟภายนอกรถคือการช่วยให้คุณเห็นและถูกเห็น ซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะต้องดูไม่ดีในขณะเดียวกัน หากคุณกำลังต้องการอัพเกรดสไตล์ของคุณโดยไม่ต้องซื้อรถคันใหม่ ให้เปลี่ยนไฟภายในและภายนอกรถของคุณด้วย LED ที่นับว่าเป็นวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการใช้จ่ายเงิน อัพเกรดไฟภายนอกรถของคุณด้วยไฟสีแดงที่ขึ้นมากขึ้นสำหรับใช้เป็นไฟเบรก ส่วนไฟสีอำพันสดใสใช้สำหรับไฟเลี้ยว และแสงสีขาวสว่างสำหรับใช้เป็นไฟหรี่และไฟถอยหลัง รถยนต์ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคุณ ดังนั้นทำให้สไตล์ของคุณดูโดดเด่นด้วยไฟสัญญาณ LED ภายนอกรถของ Philips

    สัญญาณที่สว่างชัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

    การส่งสัญญาณเพื่อบอกถึงความเคลื่อนไหวของพาหนะของคุณมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการชน ผู้อื่นจำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ไฟสัญญาณที่สว่างชัดนี้จะช่วยทำให้มั่นใจว่าผู้อื่นจะสามารถมองเห็นคุณได้ ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการถอยหลัง การบอกตำแหน่ง หรือการเบรก ไฟสัญญาณ LED Philips Ultinon จะให้สมรรถนะที่คุณต้องการ ทำให้ผู้ขับขี่อื่นๆ มีเวลามากขึ้นในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของคุณ

    ระบบไฟ LED ที่ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน

    คุณต้องการไฟติดรถยนต์ที่สว่างและมีสไตล์ แต่คุณคงไม่ต้องการมาคอยเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียอยู่บ่อยๆ นี่เป็นจุดอ่อนที่สำคัญของไฟหน้าทั่วไป ยิ่งมีความสว่างมากขึ้นเท่าใด อายุการใช้งานก็จะสั้นลงเท่านั้น ที่ความเข้มแสงเท่ากัน ไฟชนิด LED จะใช้งานได้ยาวนานกว่า และไฟ Philips Ultinon LED ยังดียิ่งขึ้นอีกด้วยการทนต่อความร้อนและการสั่นสะเทือน จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพที่ยาวนาน

    การกระจายแสงที่สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟ LED ภายนอกรถของ Philips นั้นได้รับการออกแบบมาให้มีการกระจายแสงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าไฟสัญญาณภายนอกรถจะถูกฉายไปในจุดที่คุณต้องการ (ไม่ว่าจะเป็นไฟถอยหลัง ไฟเบรก หรือไฟสัญญาณ) ด้วยมุมที่กว้างและการกระจายแสงที่สม่ำเสมอ ไม่เพียงแค่คุณจะมองเห็นบนท้องถนนได้มากขึ้น แต่ผู้ขับขี่คนอื่นยังสามารถมองเห็นคุณได้ดีเช่นกัน

    ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด

    ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างเจิดจ้า และสไตล์ที่ล้ำสมัย

    การติดตั้งที่ง่ายดายและใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่น

    ออกแบบเพื่อให้ติดตั้งบนพาหนะที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย โดยผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงจะสามารอัพเกรดระบบแสงไฟได้โดยง่าย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      สไตล์
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      สัญญาณชัดใส ขับขี่อย่างมีสไตล์

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      ไฟหรี่ ไฟภายในรถ
      ฐาน
      W2,1x9,5d
      การระบุประเภท LED
      LED-T10 [~W5W]
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      รุ่น
      Ultinon LED
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      [~W5W]

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      สูงสุด 8 ปี

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      ลูเมน
      50
      อุณหภูมิสี
      สูงสุด 6000K

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      11961ULWX2
      รหัสการสั่งซื้อ
      39881630

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      EAN1
      8727900398816
      EAN3
      8727900398823
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      X2

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      ความยาว
      6.8  ซม.
      ความกว้าง
      2.8  ซม.
      ความสูง
      9.2  ซม.
      จำนวนในแพ็ค
      2
      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      20

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      19.5  ซม.
      ความกว้าง
      15.1  ซม.
      ความสูง
      8.5  ซม.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      0.37  กก.

    Badge-D2C

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