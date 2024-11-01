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สัญญาณชัดใส ขับขี่อย่างมีสไตล์
เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ และไฟสัญญาณที่มีสีเข้มชัด ไฟภายในรถและไฟหรี่ Philips Ultinon LED T10 ที่มีเอฟเฟกต์เดย์ไลท์ 6000 K สว่างสดใสและดูดี ซึ่งทำให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยและมีสไตล์ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ในขณะที่จุดมุ่งหมายหลักของไฟภายนอกรถคือการช่วยให้คุณเห็นและถูกเห็น ซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะต้องดูไม่ดีในขณะเดียวกัน หากคุณกำลังต้องการอัพเกรดสไตล์ของคุณโดยไม่ต้องซื้อรถคันใหม่ ให้เปลี่ยนไฟภายในและภายนอกรถของคุณด้วย LED ที่นับว่าเป็นวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการใช้จ่ายเงิน อัพเกรดไฟภายนอกรถของคุณด้วยไฟสีแดงที่ขึ้นมากขึ้นสำหรับใช้เป็นไฟเบรก ส่วนไฟสีอำพันสดใสใช้สำหรับไฟเลี้ยว และแสงสีขาวสว่างสำหรับใช้เป็นไฟหรี่และไฟถอยหลัง รถยนต์ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคุณ ดังนั้นทำให้สไตล์ของคุณดูโดดเด่นด้วยไฟสัญญาณ LED ภายนอกรถของ Philips
การส่งสัญญาณเพื่อบอกถึงความเคลื่อนไหวของพาหนะของคุณมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการชน ผู้อื่นจำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ไฟสัญญาณที่สว่างชัดนี้จะช่วยทำให้มั่นใจว่าผู้อื่นจะสามารถมองเห็นคุณได้ ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการถอยหลัง การบอกตำแหน่ง หรือการเบรก ไฟสัญญาณ LED Philips Ultinon จะให้สมรรถนะที่คุณต้องการ ทำให้ผู้ขับขี่อื่นๆ มีเวลามากขึ้นในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของคุณ
คุณต้องการไฟติดรถยนต์ที่สว่างและมีสไตล์ แต่คุณคงไม่ต้องการมาคอยเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียอยู่บ่อยๆ นี่เป็นจุดอ่อนที่สำคัญของไฟหน้าทั่วไป ยิ่งมีความสว่างมากขึ้นเท่าใด อายุการใช้งานก็จะสั้นลงเท่านั้น ที่ความเข้มแสงเท่ากัน ไฟชนิด LED จะใช้งานได้ยาวนานกว่า และไฟ Philips Ultinon LED ยังดียิ่งขึ้นอีกด้วยการทนต่อความร้อนและการสั่นสะเทือน จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพที่ยาวนาน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟ LED ภายนอกรถของ Philips นั้นได้รับการออกแบบมาให้มีการกระจายแสงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าไฟสัญญาณภายนอกรถจะถูกฉายไปในจุดที่คุณต้องการ (ไม่ว่าจะเป็นไฟถอยหลัง ไฟเบรก หรือไฟสัญญาณ) ด้วยมุมที่กว้างและการกระจายแสงที่สม่ำเสมอ ไม่เพียงแค่คุณจะมองเห็นบนท้องถนนได้มากขึ้น แต่ผู้ขับขี่คนอื่นยังสามารถมองเห็นคุณได้ดีเช่นกัน
ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างเจิดจ้า และสไตล์ที่ล้ำสมัย
ออกแบบเพื่อให้ติดตั้งบนพาหนะที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย โดยผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงจะสามารอัพเกรดระบบแสงไฟได้โดยง่าย
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
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