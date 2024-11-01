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  • ความปลอดภัยที่น่าหลงใหลกว่าที่เคย ความปลอดภัยที่น่าหลงใหลกว่าที่เคย ความปลอดภัยที่น่าหลงใหลกว่าที่เคย

    WhiteVision หลอดไฟหน้า

    12342WHVSM

    ความปลอดภัยที่น่าหลงใหลกว่าที่เคย

    Philips WhiteVision เพิ่มรูปลักษณ์แสงสีขาวเจิดจ้าแบบ Xenon ให้กับไฟหน้ารถของคุณ เพื่อการขับขี่ที่ดีเยี่ยม ทัศนวิสัยที่เพิ่มขึ้นด้วยแสงที่สว่างกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทำให้ WhiteVision เป็นการผสมผสานสไตล์และความปลอดภัยที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

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    WhiteVision หลอดไฟหน้า

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    ความปลอดภัยที่น่าหลงใหลกว่าที่เคย

    ความสว่างที่น่าหลงใหลกว่าที่เคย

    • ประเภทของหลอดไฟ: H4
    • ภายในบรรจุ: 2+2 หลอด
    • 12 V,60/55 W
    • มาพร้อมไฟหรี่ w5w
    Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

    Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

    กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

    การขับขี่แบบพรีเมี่ยมด้วยเอฟเฟกต์ Xenon แสงสีขาวสว่างเจิดจ้า

    ให้ประสิทธิภาพเหนือหลอดไฟรถยนต์สีฟ้าอื่นๆ ในตลาด ไฟหน้ารถ Philips WhiteVision ถือเป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการขับขี่อย่างมีสไตล์โดยไม่ลดทอนความปลอดภัย ด้วยอุณหภูมิสีที่สูงและฝาครอบสีขาวมีสไตล์ ทำให้ WhiteVision เป็นการอัพเกรดไฟหน้ารถที่สุดยอด เทคโนโลยีการเคลือบรุ่นที่ 3 ที่ได้รับการจดทะเบียนของ Philips นับว่าเป็นผลงานแห่งวิวัฒนาการชิ้นเอกซึ่งทำให้ WhiteVision เป็นไฟหน้ารถชิ้นแรกที่ให้แสงสีขาวที่แท้จริง

    ใช้งานบนท้องถนนได้ 100%, สีขาวเจิดจ้า 100%

    WhiteVision คือหลอดไฟแสงสีขาวเจิดจ้าที่ผ่านการรับรองจาก ECE และเป็นหลอดไฟชนิดแรกที่ผ่านการรับรองเพื่อการใช้บนท้องถนน ให้ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมทั้งยังมีความปลอดภัยในคราวเดียวกันโดยไม่รบกวนรถที่อยู่ด้านหน้า

    การใช้งานยาวนานที่สุดเพื่อเวลาแห่งการขับขี่ที่นานกว่า

    ไฟหน้ารถ Philips WhiteVision (มีเฉพาะใน H1, H3, H4, H7, HB3 เท่านั้น) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้นาน มีอายุการใช้งานถึง 450 ชั่วโมง* ซึ่งนับว่านานกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลงและคุ้มค่ามากขึ้น (*H4 และ H7 ทดสอบที่แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 13.2V)

    ลำแสงที่เด่นชัดด้วยแสงสีขาวสว่างเจิดจ้า

    ไฟหน้า Philips WhiteVision ส่องสว่างให้กับท้องถนนด้วยลำแสงสีขาวที่เด่นชัดที่สามารถส่องสว่างได้ในทันที ด้วยแสงสีขาว 3700K และแสงสีขาวเข้ม ซึ่งเป็นลำแสงคุณภาพสูงเพื่อประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมี่ยม

    แสงที่เข้มขึ้นเพื่อทัศนวิสัยที่เพิ่มขึ้นและการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น

    แสงสีขาวสว่างสูงสุดพร้อมอุณหภูมิสี 3700 เคลวิน หมายความว่าไฟหน้ารถของคุณจะให้แสงสะท้อนป้ายและสัญลักษณ์จราจรได้ดียิ่งขึ้น แสงที่มีสีขาวขึ้นทำให้คุณรู้สึกตื่นตัวในตอนกลางคืน คุณจึงเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การขับขี่ยามค่ำคืนได้อย่างสบาย

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานสูง

    แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง ทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายก่อนเวลาอันควร หลอดไฟรถยนต์แก้วควอทซ์ UV จาก Philips ช่วยเพิ่มความดันภายในหลอดไฟเพื่อผลิตแสงที่เจิดจ้ายิ่งกว่าและช่วยยืดอายุการใช้งาน

    ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 60% เพื่อให้ได้ความคมชัดสูงสุด

    ได้แสงเพิ่มขึ้นถึง 60% ทำให้คุณสามารถมองเห็นผู้ขับขี่ผู้อื่นได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มเวลาในการรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

    เอฟเฟกต์ Xenon สีขาวเข้าคู่เพื่อรูปลักษณ์แบบไฮเอนด์

    มาพร้อมสองสีเข้ากับไฟหรี่ w5w WhiteVision ทำให้ไฟรถยนต์ของคุณมีรูปลักษณ์พรีเมียมแบบรถยนต์ที่ล้ำสมัย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      สไตล์
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      เอฟเฟกต์ Xenon สีขาวเจิดจ้า

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ไฟสูง
      • ไฟต่ำ
      ฐาน
      P43t-38
      การกำหนด
      หลอดไฟ WhiteVision รุ่น H4
      การรับรองจาก ECE
      ใช่
      รุ่น
      หลอดไฟ WhiteVision
      เทคโนโลยี
      หลอดไฟฮาโลเจน
      ประเภท
      H4

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      • 400 ชั่วโมง
      • 450 ชั่วโมง

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      ลูเมน
      1650 ±15%/1000 ±15%  lm
      อุณหภูมิสี
      3700 K  K

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      60/55  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      12342WHVSM
      รหัสการสั่งซื้อ
      34028030

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      EAN1
      8727900340280
      EAN3
      8727900340297
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      SM

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      ความยาว
      11.0  ซม.
      ความกว้าง
      4.7  ซม.
      ความสูง
      12.8  ซม.
      จำนวนในแพ็ค
      2
      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      5

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      29  ซม.
      ความกว้าง
      12  ซม.
      ความสูง
      13.6  ซม.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      660  ก.

    Badge-D2C

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