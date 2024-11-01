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ความปลอดภัยที่น่าหลงใหลกว่าที่เคย
Philips WhiteVision เพิ่มรูปลักษณ์แสงสีขาวเจิดจ้าแบบ Xenon ให้กับไฟหน้ารถของคุณ เพื่อการขับขี่ที่ดีเยี่ยม ทัศนวิสัยที่เพิ่มขึ้นด้วยแสงที่สว่างกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทำให้ WhiteVision เป็นการผสมผสานสไตล์และความปลอดภัยที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392
กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips
ให้ประสิทธิภาพเหนือหลอดไฟรถยนต์สีฟ้าอื่นๆ ในตลาด ไฟหน้ารถ Philips WhiteVision ถือเป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการขับขี่อย่างมีสไตล์โดยไม่ลดทอนความปลอดภัย ด้วยอุณหภูมิสีที่สูงและฝาครอบสีขาวมีสไตล์ ทำให้ WhiteVision เป็นการอัพเกรดไฟหน้ารถที่สุดยอด เทคโนโลยีการเคลือบรุ่นที่ 3 ที่ได้รับการจดทะเบียนของ Philips นับว่าเป็นผลงานแห่งวิวัฒนาการชิ้นเอกซึ่งทำให้ WhiteVision เป็นไฟหน้ารถชิ้นแรกที่ให้แสงสีขาวที่แท้จริง
WhiteVision คือหลอดไฟแสงสีขาวเจิดจ้าที่ผ่านการรับรองจาก ECE และเป็นหลอดไฟชนิดแรกที่ผ่านการรับรองเพื่อการใช้บนท้องถนน ให้ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมทั้งยังมีความปลอดภัยในคราวเดียวกันโดยไม่รบกวนรถที่อยู่ด้านหน้า
ไฟหน้ารถ Philips WhiteVision (มีเฉพาะใน H1, H3, H4, H7, HB3 เท่านั้น) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้นาน มีอายุการใช้งานถึง 450 ชั่วโมง* ซึ่งนับว่านานกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลงและคุ้มค่ามากขึ้น (*H4 และ H7 ทดสอบที่แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 13.2V)
ไฟหน้า Philips WhiteVision ส่องสว่างให้กับท้องถนนด้วยลำแสงสีขาวที่เด่นชัดที่สามารถส่องสว่างได้ในทันที ด้วยแสงสีขาว 3700K และแสงสีขาวเข้ม ซึ่งเป็นลำแสงคุณภาพสูงเพื่อประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมี่ยม
แสงสีขาวสว่างสูงสุดพร้อมอุณหภูมิสี 3700 เคลวิน หมายความว่าไฟหน้ารถของคุณจะให้แสงสะท้อนป้ายและสัญลักษณ์จราจรได้ดียิ่งขึ้น แสงที่มีสีขาวขึ้นทำให้คุณรู้สึกตื่นตัวในตอนกลางคืน คุณจึงเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การขับขี่ยามค่ำคืนได้อย่างสบาย
แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง ทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายก่อนเวลาอันควร หลอดไฟรถยนต์แก้วควอทซ์ UV จาก Philips ช่วยเพิ่มความดันภายในหลอดไฟเพื่อผลิตแสงที่เจิดจ้ายิ่งกว่าและช่วยยืดอายุการใช้งาน
ได้แสงเพิ่มขึ้นถึง 60% ทำให้คุณสามารถมองเห็นผู้ขับขี่ผู้อื่นได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มเวลาในการรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
มาพร้อมสองสีเข้ากับไฟหรี่ w5w WhiteVision ทำให้ไฟรถยนต์ของคุณมีรูปลักษณ์พรีเมียมแบบรถยนต์ที่ล้ำสมัย
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
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