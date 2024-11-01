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ความสว่างอันน่าทึ่งเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ
ผสมผสานความสว่างอันน่าทึ่งเข้ากับอายุการใช้งานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลอดไฟประสิทธิภาพสูง Philips X-tremeVision Pro150 มอบทัศนวิสัยเพื่อให้คุณและคนที่คุณรักปลอดภัยยิ่งขึ้นบนท้องถนนดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392
ด้วย Philips X-tremeVision Pro150 คุณจะได้รับแสงที่สว่างยิ่งขึ้นถึง 150% ขับรถกลับบ้านไปหาคนที่คุณรักโดยที่คุณจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ในที่มืดและสภาพอากาศที่เลวร้าย การออกแบบไส้หลอดขั้นสูงมอบความแม่นยำและความสว่างที่มากขึ้นเพื่อการส่องสว่างถนนที่ดียิ่งขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีแก้วควอตซ์ Diamond Precision ใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสว่างที่เพิ่มขึ้น
เทคนิคการผลิตใหม่สำหรับแก้วควอตซ์ Diamond Precision ของ Philips จะช่วยเพิ่มแสงสว่างและความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดและความดัน องค์ประกอบเฉพาะของก๊าซประสิทธิภาพสูงจะช่วยปกป้องไส้หลอดจากการเสื่อมสภาพ ซึ่งหมายถึงความสว่างที่มากขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 450 ชั่วโมง (อ้างอิงจากรุ่น H7; H1: 350h) อาจเป็นอายุการใช้งานหลอดไฟกำลังสูงที่มากที่สุด
การเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเป็นคู่แทนที่จะเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟที่เสียไปจะมีประสิทธิภาพมากกว่า หลอดไฟรุ่นใหม่ให้กำลังส่องสว่างและประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นคู่จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียของไฟหน้า ได้รับประโยชน์จากลำแสงที่สว่างและสมดุลที่ดีขึ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด คุณทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับตัวคุณเองและคนที่คุณรัก
การขับขี่ในที่มืดอาจทำให้ดวงตาของคุณเมื่อยล้าได้ ทำให้มองเห็นพร่ามัวและเสี่ยงต่ออาการปวดตาได้ ฉายแสงสีขาวที่สว่างยิ่งขึ้นถึง 3,400K (อ้างอิงจากรุ่น H7; H4: 3,600K) Philips X-tremeVision Pro150 มอบแสงที่เข้มขึ้นให้กับการมองเห็นของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณระบุและกะระยะวัตถุที่กำลังเข้าใกล้ได้ด้วยความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น การมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นช่วยให้คุณตื่นตัวได้นานขึ้น ทำให้การขับขี่ของคุณปลอดภัยและสนุกยิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ Original Equipment Quality ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง หลอดไฟ Philips X-tremeVision Pro150 ใช้ได้กับรถยนต์จากค่ายรถยนต์รายหลัก เช่น Audi, BMW, Ford, GM, Toyota และ Volkswagen ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการเลือกผลิตภัณฑ์
เนื่องจากสามารถส่องสว่างไปข้างหน้าได้ไกลถึง 70 เมตร ทำให้ Philips X-tremeVision Pro150 ช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น การเพิ่มระยะปลอดภัยของคุณหมายความว่าคุณและผู้โดยสารของคุณจะสบายใจกับการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
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