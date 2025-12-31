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12362XVPS2
ความสว่างอันน่าทึ่งเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ
ผสมผสานความสว่างอันน่าทึ่งเข้ากับอายุการใช้งานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลอดไฟประสิทธิภาพสูง Philips X-tremeVision Pro150 มอบทัศนวิสัยเพื่อให้คุณและคนที่คุณรักปลอดภัยยิ่งขึ้นบนท้องถนน
ประเภทของหลอดไฟ: H11
ภายในบรรจุ: 2 หลอด
12 V, 55 W
ด้วย Philips X-tremeVision Pro150 คุณจะได้รับแสงที่สว่างยิ่งขึ้นถึง 150% ขับรถกลับบ้านไปหาคนที่คุณรักโดยที่คุณจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ในที่มืดและสภาพอากาศที่เลวร้าย การออกแบบไส้หลอดขั้นสูงมอบความแม่นยำและความสว่างที่มากขึ้นเพื่อการส่องสว่างถนนที่ดียิ่งขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีแก้วควอตซ์ Diamond Precision ใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสว่างที่เพิ่มขึ้น
เทคนิคการผลิตใหม่สำหรับแก้วควอตซ์ Diamond Precision ของ Philips จะช่วยเพิ่มแสงสว่างและความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดและความดัน องค์ประกอบเฉพาะของก๊าซประสิทธิภาพสูงจะช่วยปกป้องไส้หลอดจากการเสื่อมสภาพ ซึ่งหมายถึงความสว่างที่มากขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 450 ชั่วโมง (อ้างอิงจากรุ่น H7; H1: 350h) อาจเป็นอายุการใช้งานหลอดไฟกำลังสูงที่มากที่สุด
การเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเป็นคู่แทนที่จะเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟที่เสียไปจะมีประสิทธิภาพมากกว่า หลอดไฟรุ่นใหม่ให้กำลังส่องสว่างและประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นคู่จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียของไฟหน้า ได้รับประโยชน์จากลำแสงที่สว่างและสมดุลที่ดีขึ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด คุณทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับตัวคุณเองและคนที่คุณรัก
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ยกเว้นรุ่น H1, H11, HIR2