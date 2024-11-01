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  • ไฟสีขาวเพื่อความมีสไตล์ ไฟสีขาวเพื่อความมีสไตล์ ไฟสีขาวเพื่อความมีสไตล์

    BlueVision Moto หลอดไฟหน้า

    12636BVB1

    ไฟสีขาวเพื่อความมีสไตล์

    พบกับ Philips BlueVision Moto ที่มาพร้อมสุดยอดเอฟเฟกต์แสง Xenon สีฟ้า เทคโนโลยี Gradient Coating™ อันล้ำสมัยของ Philips ที่จะสร้างเอฟเฟกต์แสง Xenon ที่มีสไตล์ผ่านไฟหน้า และสร้างแสงเจิดจ้า 3700 K ที่จะทำให้ถนนด้านหน้าของคุณขาวสว่างชัดเจน

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    BlueVision Moto หลอดไฟหน้า

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    ไฟสีขาวเพื่อความมีสไตล์

    การอัพเกรดไฟสีขาว 3700K

    • ประเภทของหลอดไฟ: HS1
    • ภายในบรรจุ: 1 หลอด
    • 12 V,35/35 W
    หลอดไฟสำหรับใช้บนท้องถนนที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยอมรับ

    หลอดไฟสำหรับใช้บนท้องถนนที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยอมรับ

    Philips BlueVision Moto คือหลอดไฟสำหรับใช้บนท้องถนนที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยอมรับ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

    หลอดไฟจักรยานยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง

    หลอดไฟจักรยานยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง

    แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650º C และแก้ว 800º C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

    เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

    ไฟสีขาวจ้า 3700K บนถนน

    ด้วยไฟสีขาว 3700K หลอดไฟ BlueVision Moto สร้างทัศนวิสัยบนท้องถนนที่ยอดเยี่ยมกว่าและยังมีเอฟเฟกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ในออปติคซึ่งจะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุด

    Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตจักรยานยนต์รายใหญ่

    กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      ไฟสีขาว
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      3700K

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ไฟสูง
      • ไฟต่ำ
      • ไฟสูงเสริม
      ฐาน
      PX43t
      การกำหนด
      HS1 BlueVision
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      เครื่องหมาย ECE
      ไม่มี
      รุ่น
      BlueVision Moto
      เทคโนโลยี
      หลอดไฟฮาโลเจน
      ประเภท
      HS1

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      400 ชั่วโมง

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      อุณหภูมิสี
      สูงถึง 3700  K
      ลูเมน
      600 ±15%  lm

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      35/35  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      12636BVB1
      รหัสการสั่งซื้อ
      77787430

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      B1
      EAN1
      8711500777874
      EAN3
      8711500777928

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      77.5  ก.
      ความยาว
      9.5  ซม.
      ความกว้าง
      5  ซม.
      ความสูง
      12.9  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      22.5  ก.
      จำนวนในแพ็ค / MOQ
      10

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      25.9  ซม.
      ความกว้าง
      20.1  ซม.
      ความสูง
      14.6  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      225  ก.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      0.775  ก.

    Badge-D2C

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