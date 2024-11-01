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ไฟสีขาวเพื่อความมีสไตล์
พบกับ Philips BlueVision Moto ที่มาพร้อมสุดยอดเอฟเฟกต์แสง Xenon สีฟ้า เทคโนโลยี Gradient Coating™ อันล้ำสมัยของ Philips ที่จะสร้างเอฟเฟกต์แสง Xenon ที่มีสไตล์ผ่านไฟหน้า และสร้างแสงเจิดจ้า 3700 K ที่จะทำให้ถนนด้านหน้าของคุณขาวสว่างชัดเจนดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
Philips BlueVision Moto คือหลอดไฟสำหรับใช้บนท้องถนนที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยอมรับ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650º C และแก้ว 800º C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด
เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน
ด้วยไฟสีขาว 3700K หลอดไฟ BlueVision Moto สร้างทัศนวิสัยบนท้องถนนที่ยอดเยี่ยมกว่าและยังมีเอฟเฟกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ในออปติคซึ่งจะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุด
กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
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