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รู้สึกปลอดภัย ขับขี่ปลอดภัย
สร้างทัศนวิสัยมากกว่าหลอดไฟมาตรฐานสูงสุดถึง 30% ไฟหน้า Vision Moto ทำให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์มองเห็นได้ไกลขึ้น ด้วยลำแสงที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในราคาที่แข่งขันได้ เพื่อความปลอดภัยที่เหนือกว่า เลือกหลอดไฟ Vision Moto!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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หลอดไฟ Vision Moto จาก Philips คือตัวเลือกแห่งความคุ้มค่าสำหรับผู้ขับที่มองหาระบบแสงสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ยอมลดหย่อนเรื่องความปลอดภัย หลอดไฟจักรยานยนต์เหล่านี้ช่วยให้มองสร้างทัศนวิสัยมากกว่าหลอดไฟมาตรฐานถึง 30%
สร้างทัศนวิสัยเพิ่มขึ้น 30% หลอดไฟ Philips PremiumVision Moto เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ขับขี่จักรยายนต์ที่กำลังมองหาประสิทธิภาพไฟและความปลอดภัยที่ดี ด้วยการให้แสงที่ดีกว่า ผู้ขับขี่จึงสามารถตอบสนองต่อสิ่งกีดขวางและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650º C และแก้ว 800º C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด
กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips
Philips Automotive มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์และบริการชั้นยอดในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างพิถีพิถัน มีการควบคุมและได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QSO 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด
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