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    PremiumVision Moto หลอดไฟหน้า

    12636C1

    รู้สึกปลอดภัย ขับขี่ปลอดภัย

    สร้างทัศนวิสัยมากกว่าหลอดไฟมาตรฐานสูงสุดถึง 30% ไฟหน้า Vision Moto ทำให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์มองเห็นได้ไกลขึ้น ด้วยลำแสงที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในราคาที่แข่งขันได้ เพื่อความปลอดภัยที่เหนือกว่า เลือกหลอดไฟ Vision Moto!

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    PremiumVision Moto หลอดไฟหน้า

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    รู้สึกปลอดภัย ขับขี่ปลอดภัย

    ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 30%

    • ประเภทของหลอดไฟ: HS1
    • ภายในบรรจุ: 1 หลอด
    • 12 V,35/35 W
    ที่สุดของตัวเลือกแห่งความคุ้มค่า

    ที่สุดของตัวเลือกแห่งความคุ้มค่า

    หลอดไฟ Vision Moto จาก Philips คือตัวเลือกแห่งความคุ้มค่าสำหรับผู้ขับที่มองหาระบบแสงสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ยอมลดหย่อนเรื่องความปลอดภัย หลอดไฟจักรยานยนต์เหล่านี้ช่วยให้มองสร้างทัศนวิสัยมากกว่าหลอดไฟมาตรฐานถึง 30%

    ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้น 30%

    ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้น 30%

    สร้างทัศนวิสัยเพิ่มขึ้น 30% หลอดไฟ Philips PremiumVision Moto เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ขับขี่จักรยายนต์ที่กำลังมองหาประสิทธิภาพไฟและความปลอดภัยที่ดี ด้วยการให้แสงที่ดีกว่า ผู้ขับขี่จึงสามารถตอบสนองต่อสิ่งกีดขวางและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

    หลอดไฟจักรยานยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง

    หลอดไฟจักรยานยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง

    แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650º C และแก้ว 800º C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด

    Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตจักรยานยนต์รายใหญ่

    กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

    มาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE

    Philips Automotive มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์และบริการชั้นยอดในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างพิถีพิถัน มีการควบคุมและได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QSO 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      สว่างกว่า
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 30%

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ไฟสูง
      • ไฟต่ำ
      ฐาน
      PX43t
      การกำหนด
      HS1 Vision Moto
      รุ่น
      PremiumVision Moto
      เทคโนโลยี
      หลอดไฟฮาโลเจน
      ประเภท
      HS1

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      400 ชั่วโมง

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      35/35  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      12636C1
      รหัสการสั่งซื้อ
      51250130

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      EAN1
      8711559512501
      EAN3
      8727900370881

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      705  ก.
      ความยาว
      4.55  ซม.
      ความกว้าง
      4.55  ซม.
      ความสูง
      7.6  ซม.
      จำนวนในแพ็ค / MOQ
      10

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      23.8  ซม.
      ความกว้าง
      9.3  ซม.
      ความสูง
      7.8  ซม.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      705  ก.

    Badge-D2C

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