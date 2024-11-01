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  • สว่างขึ้นและดูีมีสไตล์มากขึ้น สว่างขึ้นและดูีมีสไตล์มากขึ้น สว่างขึ้นและดูีมีสไตล์มากขึ้น

    X-tremeUltinon LED หลอดไฟสัญญาณสำหรับรถยนต์

    12795X2

    สว่างขึ้นและดูีมีสไตล์มากขึ้น

    เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและทันสมัย เปลี่ยนมาใช้สัญญาณไฟถอยหลัง LED Philips X-tremeUltinon ส่องสว่าง ที่มีความทรงพลัง แม่นยำ และดูดี ที่ให้คุณส่งสัญญาณเพื่อความปลอดภัยและมีสไตล์

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    X-tremeUltinon LED หลอดไฟสัญญาณสำหรับรถยนต์

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    สว่างขึ้นและดูีมีสไตล์มากขึ้น

    ระบบไฟสัญญาณ LED ที่สีสดสว่างชัด และทนทาน

    • LED-T20 [~W21W]
    • จำนวนของหลอดไฟ: 1
    • 12 V เอฟเฟกต์เดย์ไลท์ 6000 K
    • ไฟถอยหลัง

    ส่งสัญญาณไฟให้เพื่อนร่วมท้องถนนด้วยไฟภายนอกที่สว่างขึ้นกว่าเดิม

    การส่งสัญญาณบอกความตั้งใจในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำเพื่อความปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการชน ผู้อื่นบนท้องถนนต้องทราบว่าคุณทำอะไรอยู่ และเมื่อสภาพอากาศที่ย่ำแย่ทำให้ทัศนวิสัยต่ำลง ไฟสัญญาณที่สว่างและสดใสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไฟสัญญาณ LED Philips X-tremeUltinon ให้แสงไฟเอฟเฟกต์เดย์ไลท์ 6000K สำหรับไฟหรี่และไฟถอยหลัง ด้วยสีของไฟที่เข้มยิ่งกว่าเดิมสำหรับตอนเลี้ยวและหยุดรถ ไฟ LED ที่ติดสว่างทันทีและส่องที่ส่องตรงจุดและมีความสม่ำเสมอ ทำให้ผู้ขับขี่รายอื่นมีเวลามากพอที่จะตอบสนองต่อการเคลื่อนที่ของคุณ

    ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด

    ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างเจิดจ้า และประสิทธิภาพลำแสงที่แม่นยำ คุณได้รับสไตล์ที่ล้ำสมัย และยังได้รับระบบผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง LED ขั้นสูงเพื่อนการขับขี่ที่ปลอดภัย คล่องตัว และเพลิดเพลินมากกว่าเดิม

    การติดตั้งที่ง่ายดายและใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่น

    ออกแบบมาให้ง่ายต่อการติดตั้งในพาหนะที่ใช้งานร่วมกันได้ ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาจะสามารถอัพเกรดไฟรถยนต์ที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วยความง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณติดตั้งไฟ LED Philips X-tremeUltinon โดยใช้ช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง พวกเขาจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา ในขณะที่หลอดไฟเหล่านี้ใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่นที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่ไม่รองรับรถยนต์ทุกประเภท

    อัพเกรดแสงไฟไปพร้อมกับสไตล์ของคุณ

    ในขณะที่จุดมุ่งหมายหลักของไฟภายนอกรถคือการช่วยให้คุณเห็นและถูกเห็น ซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะต้องดูไม่ดีในขณะเดียวกัน หากคุณกำลังต้องการอัพเกรดสไตล์ของคุณโดยไม่ต้องซื้อรถคันใหม่ ให้เปลี่ยนไฟภายนอกรถของคุณด้วย LED ที่นับว่าเป็นวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการใช้จ่ายเงิน อัพเกรดไฟภายนอกรถของคุณด้วยไฟสีแดงที่ขึ้นมากขึ้นสำหรับใช้เป็นไฟเบรก ส่วนไฟสีอำพันสดใสใช้สำหรับไฟเลี้ยว และแสงสีขาวสว่างสำหรับใช้เป็นไฟหรี่และไฟถอยหลัง รถยนต์ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคุณ ดังนั้นทำให้สไตล์ของคุณดูโดดเด่นด้วยไฟสัญญาณ LED ภายนอกรถของ Philips

    การกระจายแสงที่สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟ LED ภายนอกรถของ Philips นั้นได้รับการออกแบบมาให้มีการกระจายแสงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าไฟสัญญาณภายนอกรถจะถูกฉายไปในจุดที่คุณต้องการ (ไม่ว่าจะเป็นไฟถอยหลัง ไฟเบรก หรือไฟสัญญาณ) ด้วยมุมที่กว้างและการกระจายแสงที่สม่ำเสมอ ไม่เพียงแค่คุณจะมองเห็นบนท้องถนนได้มากขึ้น แต่ผู้ขับขี่คนอื่นยังสามารถมองเห็นคุณได้ดีเช่นกัน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      เพื่อความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนในสไตล์ที่ดูดี
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      ไฟรถยนต์ LED แสงเจิดจ้าความเข้มแสงสูง

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      ไฟถอยหลัง
      ฐาน
      WX3x 16d
      การปรับอุณหภูมิสี
      6000K โทนแสงสีขาว
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      อายุการใช้งาน
      12 ปี
      ลูเมน [lm]
      230
      เครื่องหมาย ECE
      -
      รุ่น
      X-tremeUltinon LED
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      • T20
      • W21
      แรงดันไฟฟ้า [V]
      12
      กำลังไฟฟ้า [W]
      TBD

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      3  วัตต์

    • ข้อมูลทางด้าน Logistic

      ปริมาณในกล่อง
      X1
      อ้างอิง
      12795X2
      รหัสการสั่งซื้อ
      39343930
      EAN (ญี่ปุ่น)
      8727900393439

    Badge-D2C

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    • เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้น
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