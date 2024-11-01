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  • เพื่อความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนในสไตล์ที่ดูดี เพื่อความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนในสไตล์ที่ดูดี เพื่อความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนในสไตล์ที่ดูดี

    X-tremeUltinon LED หลอดไฟสัญญาณและไฟภายใน

    127996700KX1

    เพื่อความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนในสไตล์ที่ดูดี

    หลอดไฟ LED สำหรับภายนอกรถยนต์ที่สว่างสดใสเป็นประกาย การกระจายแสงที่สม่ำเสมอ 360° อายุการใช้งาน 12 ปี ด้วยเทคโนโลยี Philips CeraLight

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    X-tremeUltinon LED หลอดไฟสัญญาณและไฟภายใน

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    เพื่อความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนในสไตล์ที่ดูดี

    เอฟเฟกต์สว่างสดใสเป็นประกาย

    • T10
    • 6700K โทนแสงสีขาว
    • 50 ลูเมน
    • ไฟป้ายทะเบียนและไฟภายในรถยนต์
    การรับประกันแบบจำกัด 3 ปีสำหรับการใช้งานของผู้ซื้อ

    การรับประกันแบบจำกัด 3 ปีสำหรับการใช้งานของผู้ซื้อ

    เอฟเฟกต์สว่างสดใสเป็นประกาย

    ไฟรถยนต์ LED โทนแสงสีขาวเจิดจ้าขนาด 6700K สีสันที่สมบูรณ์แบบเข้ากับหลอดไฟหน้าแบบ Xenon และ LED

    การกระจายแสงที่สม่ำเสมอ 360°

    การออกแบบด้านแสง 360° เพื่อการกระจายแสงที่สม่ำเสมอ

    มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับรูปแบบลำแสงของ ECE (การทำงานที่ตำแหน่งด้านหน้า)*

    ให้รูปแบบลำแสงที่คล้ายคลึงหรือดีกว่าหลอดฮาโลเจนมาตรฐาน แสงไม่จ้าเข้าตาผู้ใช้ถนนรายอื่น* ในปัจจุบันยังไม่มีการใช้ข้อบังคับ ECE กับหลอดไฟ LED ทั้งนี้ ได้มีการทดสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับรูปแบบลำแสงของ ECE กับโคมไฟที่มีการใช้งานอยู่ทั่วไปหลายแบบ ซึ่งพบว่า รูปแบบลำแสงของหลอด LED นั้นมีลักษณะตรงตามรูปแบบลำแสงฮาโลเจนที่ผ่านการอนุมัติของ ECE

    เทคโนโลยี Philips CeraLight™

    เทคโนโลยี Philips CeraLight™ ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานของหลอด LED ที่ยาวนานเป็นเลิศ ต้องขอบคุณ คุณสมบัติการกักเก็บความร้อนเป็นเยี่ยม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาความเย็นให้ LED มีความทนทานสูงต่อการกระแทกและแรงสั่นสะเทือน พร้อมด้วยการออกแบบฐานระบายความร้อน และฉนวนป้องกันการลัดวงจรที่สมบูรณ์แบบ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      เพื่อความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนในสไตล์ที่ดูดี
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      ไฟรถยนต์ LED สว่างสดใสเป็นประกาย

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ไฟภายในรถ
      • ไฟป้ายทะเบียน
      ฐาน
      W2.1X9.5D
      การปรับอุณหภูมิสี
      6700K โทนแสงสีขาว
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      อายุการใช้งาน
      12 ปี
      ลูเมน
      50  lm
      เครื่องหมาย ECE
      -
      รุ่น
      X-tremeUltinon LED
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      T10
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V
      ขนาดวัตต์
      1  วัตต์

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      อุณหภูมิสี
      6500 K

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      0.9  วัตต์

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      127996500KX1

    • ข้อมูลทางด้าน Logistic

      ปริมาณในกล่อง
      X1
      อ้างอิง
      127996700KX1
      รหัสการสั่งซื้อ (ญี่ปุ่น)
      39365130
      EAN (ญี่ปุ่น)
      8727900393651

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      EAN1
      8727900398335

    Badge-D2C

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    • เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้น
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