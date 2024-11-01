127996700KX1
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนในสไตล์ที่ดูดี
หลอดไฟ LED สำหรับภายนอกรถยนต์ที่สว่างสดใสเป็นประกาย การกระจายแสงที่สม่ำเสมอ 360° อายุการใช้งาน 12 ปี ด้วยเทคโนโลยี Philips CeraLightดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ไฟรถยนต์ LED โทนแสงสีขาวเจิดจ้าขนาด 6700K สีสันที่สมบูรณ์แบบเข้ากับหลอดไฟหน้าแบบ Xenon และ LED
การออกแบบด้านแสง 360° เพื่อการกระจายแสงที่สม่ำเสมอ
ให้รูปแบบลำแสงที่คล้ายคลึงหรือดีกว่าหลอดฮาโลเจนมาตรฐาน แสงไม่จ้าเข้าตาผู้ใช้ถนนรายอื่น* ในปัจจุบันยังไม่มีการใช้ข้อบังคับ ECE กับหลอดไฟ LED ทั้งนี้ ได้มีการทดสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับรูปแบบลำแสงของ ECE กับโคมไฟที่มีการใช้งานอยู่ทั่วไปหลายแบบ ซึ่งพบว่า รูปแบบลำแสงของหลอด LED นั้นมีลักษณะตรงตามรูปแบบลำแสงฮาโลเจนที่ผ่านการอนุมัติของ ECE
เทคโนโลยี Philips CeraLight™ ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานของหลอด LED ที่ยาวนานเป็นเลิศ ต้องขอบคุณ คุณสมบัติการกักเก็บความร้อนเป็นเยี่ยม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาความเย็นให้ LED มีความทนทานสูงต่อการกระแทกและแรงสั่นสะเทือน พร้อมด้วยการออกแบบฐานระบายความร้อน และฉนวนป้องกันการลัดวงจรที่สมบูรณ์แบบ
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลทางด้าน Logistic
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
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