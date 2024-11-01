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  • เพื่อความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนในสไตล์ที่ดูดี เพื่อความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนในสไตล์ที่ดูดี เพื่อความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนในสไตล์ที่ดูดี

    X-tremeUltinon LED ไฟรถยนต์

    12832X1

    เพื่อความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนในสไตล์ที่ดูดี

    หลอดไฟรถยนต์ภายนอก LED สีขาวที่มีความเข้มแสงสูงเพื่อการให้สัญญาณถอยรถ ให้ความปลอดภัยสูงสุด ด้วยการเพิ่มทัศนวิสัยและเป็นที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนกว่าที่เคย และยังทนต่อความร้อนและการสั่นสะเทือนเป็นเยี่ยม จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ

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    X-tremeUltinon LED ไฟรถยนต์

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    เพื่อความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนในสไตล์ที่ดูดี

    แสงเจิดจ้าความเข้มแสงสูง

    • ประเภทหลอดไฟ: T16
    • ภายในบรรจุ: 1 หลอด
    • 12 โวลต์
    แสงเจิดจ้าความเข้มแสงสูง

    แสงเจิดจ้าความเข้มแสงสูง

    ไฟรถยนต์ LED โทนแสงสีขาว Xenon ประสิทธิภาพสูง เพิ่มทัศนวิสัยและเป็นที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนกว่าที่เคย

    มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับรูปแบบลำแสงของ ECE*

    มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับรูปแบบลำแสงของ ECE*

    ให้รูปแบบลำแสงที่คล้ายคลึงหรือดีกว่าหลอดฮาโลเจนมาตรฐาน จึงช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและเป็นที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนกว่าที่เคย

    อายุการใช้งาน 12 ปี

    อายุการใช้งาน 12 ปี

    ทนต่อความร้อนสูงและการสั่นสะเทือน

    การรับประกันแบบจำกัด 3 ปีสำหรับการใช้งานของผู้ซื้อ

    การรับประกันแบบจำกัด 3 ปีสำหรับการใช้งานของผู้ซื้อ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      ไฟ LED ประสิทธิภาพสูง
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      ไฟรถยนต์ LED แสงเจิดจ้าความเข้มแสงสูง

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      ไฟถอยหลัง
      ฐาน
      W2.1X9.5D
      การปรับอุณหภูมิสี
      6700K โทนแสงสีขาว
      อายุการใช้งาน
      12 ปี
      ลูเมน
      200  lm
      รุ่น
      X-tremeUltinon LED
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      T16
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V
      ขนาดวัตต์
      3.4  วัตต์

    • ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

      โลหะหนัก
      • ไม่มี Cd
      • ไม่มี Hg
      • ไม่มี Pb

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      บรรจุภัณฑ์พลาสติก

    Badge-D2C

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    • เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้น
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