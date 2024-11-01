12832X1
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดบนท้องถนนในสไตล์ที่ดูดี
หลอดไฟรถยนต์ภายนอก LED สีขาวที่มีความเข้มแสงสูงเพื่อการให้สัญญาณถอยรถ ให้ความปลอดภัยสูงสุด ด้วยการเพิ่มทัศนวิสัยและเป็นที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนกว่าที่เคย และยังทนต่อความร้อนและการสั่นสะเทือนเป็นเยี่ยม จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ไฟรถยนต์ LED โทนแสงสีขาว Xenon ประสิทธิภาพสูง เพิ่มทัศนวิสัยและเป็นที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนกว่าที่เคย
ให้รูปแบบลำแสงที่คล้ายคลึงหรือดีกว่าหลอดฮาโลเจนมาตรฐาน จึงช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและเป็นที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนกว่าที่เคย
ทนต่อความร้อนสูงและการสั่นสะเทือน
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
You are about to visit a Philips global content pageContinue
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด