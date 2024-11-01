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  • สว่างขึ้นและดูีมีสไตล์มากขึ้น สว่างขึ้นและดูีมีสไตล์มากขึ้น สว่างขึ้นและดูีมีสไตล์มากขึ้น

    X-tremeUltinon LED ไฟภายในรถยนต์

    129446000KX1

    สว่างขึ้นและดูีมีสไตล์มากขึ้น

    กุญแจของคุณจะไม่หายอีกต่อไป ด้วยไฟ LED Festoons 38 มม. ของ Philips ที่สว่าง มีสไตล์ และทนทาน สำหรับแสงไฟภายในรถยนต์ แสงไฟที่แรงถึง 6000 K ราวกับแสงอาทิตย์ส่องสว่างภายในรถของคุณ และยังถนอมสายตาของคุณอีกด้วย

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    X-tremeUltinon LED ไฟภายในรถยนต์

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    สว่างขึ้นและดูีมีสไตล์มากขึ้น

    ออกแบบภายในรถคุณด้วยไฟ LED ที่สว่างขึ้น

    • LED-FEST [38 มม.]
    • จำนวนของหลอดไฟ: 1
    • 12 V เอฟเฟกต์เดย์ไลท์ 6000 K
    • ภายใน

    ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด

    ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างเจิดจ้า และประสิทธิภาพลำแสงที่แม่นยำ คุณได้รับสไตล์ที่ล้ำสมัย และยังได้รับระบบผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง LED ขั้นสูงเพื่อนการขับขี่ที่ปลอดภัย คล่องตัว และเพลิดเพลินมากกว่าเดิม

    ระบบไฟ LED ที่ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน

    คุณต้องการไฟรถยนต์ที่มีสไตล์และสว่าง แต่คุณไม่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ ซึ่งเป็นจุดอ่อนหลักของไฟหน้าทั่วไป โดยยิ่งส่องแสงได้แรงเท่าใด อายุการใช้งานก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น ที่ความเข้มแสงระดับเดียวกัน LED จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และไฟ LED Philips X-tremeUltinon มีความทนทานสูงมาก ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งป้องกันความเสียหายจากความร้อนและการสั่นสะเทือน ทำให้ใช้งานได้นานสูงสุดถึง 12 ปี โดยรถส่วนใหญ่ที่ได้เปลี่ยนหรืออัพเกรดในช่วงเวลานั้น ไฟรถยนต์ที่ดูมีสไตล์ของคุณจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ารถยนต์ของคุณเองเสียอีก

    การติดตั้งที่ง่ายดายและใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่น

    ออกแบบเพื่อให้ติดตั้งบนพาหนะที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย โดยผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงจะสามารอัพเกรดระบบแสงไฟได้โดยง่าย

    อัพเกรดแสงไฟไปพร้อมกับสไตล์ของคุณ

    ระบบแสงภายในรถไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานและความสบายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับรูปลักษณ์ที่ดีอีกด้วย อัพเกรดระบบแสงภายในรถของคุณด้วยแสงไฟสีนวลที่สว่างขึ้นหรือเอฟเฟกต์เดย์ไลท์ ทำให้คุณสามารถเปิดกระโปรงหลังรถ หรือเปิดไฟที่แดชบอร์ดได้อย่างมีสไตล์มากขึ้น รถยนต์ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคุณ ดังนั้นทำให้สไตล์ของคุณดูโดดเด่นด้วยไฟ LED ภายในรถของ Philips

    แสงไฟภายในรถที่สว่างขึ้นเพื่อให้เห็นทุกสิ่งภายในรถของคุณ

    ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ กุญแจ หรือรองเท้าข้างซ้ายของลูกคุณที่หายไป ณ จุดๆ หนึ่งเราก็ต้องหาของในวางไว้ผิดที่ผิดทางในรถที่มีแสงน้อย ด้วยระบบแสง LED ภายในรถของ Philips ให้คุณได้รับแสงที่กระจ่ายอย่างสม่ำเสมอ ที่สว่าง และมีสีนวล เพื่อให้ครั้งหน้าเวลาที่คุณหาของในกระโปรงหลังรถ ช่องใส่ถุงมือ หรือพื้นรถของคุณ คุณจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ และหาของได้อย่างง่ายดาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ตำแหน่งด้านหน้า
      • ช่องเก็บของ
      • ป้ายทะเบียน
      • ไฟจอด
      • หลอดไฟห้องโดยสาร
      • กระโปรงหลัง
      ฐาน
      SV8.5-8
      การปรับอุณหภูมิสี
      6000K โทนแสงสีขาว
      อายุการใช้งาน
      12 ปี
      ลูเมน
      45  lm
      รุ่น
      X-tremeUltinon LED
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      Festoon 38 มม.
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V
      ขนาดวัตต์
      0,75  วัตต์

    • ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

      โลหะหนัก
      • ไม่มี Cd
      • ไม่มี Hg
      • ไม่มี Pb

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      บรรจุภัณฑ์พลาสติก
      EAN1
      8727900384758

    Badge-D2C

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