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สว่างขึ้นและดูีมีสไตล์มากขึ้น
กุญแจของคุณจะไม่หายอีกต่อไป ด้วยไฟ LED Festoons 38 มม. ของ Philips ที่สว่าง มีสไตล์ และทนทาน สำหรับแสงไฟภายในรถยนต์ แสงไฟที่แรงถึง 6000 K ราวกับแสงอาทิตย์ส่องสว่างภายในรถของคุณ และยังถนอมสายตาของคุณอีกด้วยดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างเจิดจ้า และประสิทธิภาพลำแสงที่แม่นยำ คุณได้รับสไตล์ที่ล้ำสมัย และยังได้รับระบบผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง LED ขั้นสูงเพื่อนการขับขี่ที่ปลอดภัย คล่องตัว และเพลิดเพลินมากกว่าเดิม
คุณต้องการไฟรถยนต์ที่มีสไตล์และสว่าง แต่คุณไม่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ ซึ่งเป็นจุดอ่อนหลักของไฟหน้าทั่วไป โดยยิ่งส่องแสงได้แรงเท่าใด อายุการใช้งานก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น ที่ความเข้มแสงระดับเดียวกัน LED จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และไฟ LED Philips X-tremeUltinon มีความทนทานสูงมาก ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งป้องกันความเสียหายจากความร้อนและการสั่นสะเทือน ทำให้ใช้งานได้นานสูงสุดถึง 12 ปี โดยรถส่วนใหญ่ที่ได้เปลี่ยนหรืออัพเกรดในช่วงเวลานั้น ไฟรถยนต์ที่ดูมีสไตล์ของคุณจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ารถยนต์ของคุณเองเสียอีก
ออกแบบเพื่อให้ติดตั้งบนพาหนะที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย โดยผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงจะสามารอัพเกรดระบบแสงไฟได้โดยง่าย
ระบบแสงภายในรถไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานและความสบายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับรูปลักษณ์ที่ดีอีกด้วย อัพเกรดระบบแสงภายในรถของคุณด้วยแสงไฟสีนวลที่สว่างขึ้นหรือเอฟเฟกต์เดย์ไลท์ ทำให้คุณสามารถเปิดกระโปรงหลังรถ หรือเปิดไฟที่แดชบอร์ดได้อย่างมีสไตล์มากขึ้น รถยนต์ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคุณ ดังนั้นทำให้สไตล์ของคุณดูโดดเด่นด้วยไฟ LED ภายในรถของ Philips
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ กุญแจ หรือรองเท้าข้างซ้ายของลูกคุณที่หายไป ณ จุดๆ หนึ่งเราก็ต้องหาของในวางไว้ผิดที่ผิดทางในรถที่มีแสงน้อย ด้วยระบบแสง LED ภายในรถของ Philips ให้คุณได้รับแสงที่กระจ่ายอย่างสม่ำเสมอ ที่สว่าง และมีสีนวล เพื่อให้ครั้งหน้าเวลาที่คุณหาของในกระโปรงหลังรถ ช่องใส่ถุงมือ หรือพื้นรถของคุณ คุณจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ และหาของได้อย่างง่ายดาย
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
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