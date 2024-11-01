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ขับขี่ด้วยความใส่ใจ
เบื่อแล้วใช่หรือไม่ ที่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถอยู่เรื่อยๆ Philips LongLife EcoVision ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นมอบทางเลือกอันพึงประสงค์สำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการลดภาระการซ่อมบำรุงรถของตนเองดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392
ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล
ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน
แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650º C และแก้ว 800º C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด
ด้วย Philips LongLifeEcoVision คุณจะต้องการอะไหล่เปลี่ยนหลอดไฟน้อยลงอย่างมาก ทำให้หลอดไฟเหล่านี้เป็นหลอดไฟที่เหมาะสมสำหรับรถที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง
มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ไส้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ : ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ชำรุดอยู่
หลอดไฟของเรามักจะได้รับรางวัลจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์
เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน
ด้วย Philips LongLife EcoVision ผู้ขับไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนไฟหน้าที่ใช้งานได้สูงถึง 1500 ชั่วโมง
ผลิตภัณฑ์และบริการ Philips สำหรับรถยนต์ได้รับการยกย่องว่าเป็นชั้นยอดในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง โดยได้รับการผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างถี่ถ้วน มีการควบคุม และได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QSO 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด หรือพูดง่ายๆ คือนี่เป็นคุณภาพที่คุณสามารถวางใจได้
เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับผู้ขับที่มองหาระบบแสงสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips
Philips Automotive มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์และบริการชั้นยอดในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างพิถีพิถัน มีการควบคุมและได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QSO 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
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