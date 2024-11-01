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  • ขับขี่ด้วยความใส่ใจ ขับขี่ด้วยความใส่ใจ ขับขี่ด้วยความใส่ใจ

    LongLife EcoVision อายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น

    12972LLECOB1

    ขับขี่ด้วยความใส่ใจ

    เบื่อแล้วใช่หรือไม่ ที่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถอยู่เรื่อยๆ Philips LongLife EcoVision ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นมอบทางเลือกอันพึงประสงค์สำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการลดภาระการซ่อมบำรุงรถของตนเอง

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    LongLife EcoVision อายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น

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    ขับขี่ด้วยความใส่ใจ

    อายุการใช้งานที่มากขึ้น เปลี่ยนอะไหล่น้อยลง

    • ประเภทของหลอดไฟ: H7
    • 12 V,55 W
    • อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย
    • หลอดไฟทนทาน-พิเศษ
    • จำนวนของหลอดไฟ: 1
    เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

    เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

    ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

    หลอดไฟ 12V หลากรุ่นเพื่อตอบสนองทุกฟังก์ชัน

    หลอดไฟ 12V หลากรุ่นเพื่อตอบสนองทุกฟังก์ชัน

    ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง

    แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650º C และแก้ว 800º C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด

    ไส้หลอดคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อให้มีการบำรุงรักษาน้อยที่สุด

    ไส้หลอดคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อให้มีการบำรุงรักษาน้อยที่สุด

    ด้วย Philips LongLifeEcoVision คุณจะต้องการอะไหล่เปลี่ยนหลอดไฟน้อยลงอย่างมาก ทำให้หลอดไฟเหล่านี้เป็นหลอดไฟที่เหมาะสมสำหรับรถที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง

    มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ไส้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ : ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ชำรุดอยู่

    ผู้ผลิตหลอดไฟรถยนต์ที่ได้รับรางวัล

    ผู้ผลิตหลอดไฟรถยนต์ที่ได้รับรางวัล

    หลอดไฟของเรามักจะได้รับรางวัลจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

    เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

    อายุการใช้งานที่มากขึ้นเป็นพิเศษ

    ด้วย Philips LongLife EcoVision ผู้ขับไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนไฟหน้าที่ใช้งานได้สูงถึง 1500 ชั่วโมง

    มาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE

    ผลิตภัณฑ์และบริการ Philips สำหรับรถยนต์ได้รับการยกย่องว่าเป็นชั้นยอดในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง โดยได้รับการผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างถี่ถ้วน มีการควบคุม และได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QSO 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด หรือพูดง่ายๆ คือนี่เป็นคุณภาพที่คุณสามารถวางใจได้

    ขยะน้อยลงด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลง

    เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับผู้ขับที่มองหาระบบแสงสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

    กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

    เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE

    Philips Automotive มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์และบริการชั้นยอดในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างพิถีพิถัน มีการควบคุมและได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QSO 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      ใช้งานได้ยาวนาน
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      • อายุการใช้งานสูงสุดถึง 1500 ชั่วโมง
      • อายุการใช้งานที่มากขึ้นเป็นพิเศษ

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ไฟสูง
      • ไฟตัดหมอกด้านหน้า
      • ไฟต่ำ
      ฐาน
      PX26d
      การกำหนด
      H7 LongLife EcoVision
      การรับรองจาก ECE
      ใช่
      รุ่น
      หลอดไฟ LongLife EcoVision
      เทคโนโลยี
      หลอดไฟฮาโลเจน
      ประเภท
      H7

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      สูงถึง 1500 ช.ม.

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      ลูเมน
      1500 ±10%  lm
      อุณหภูมิสี
      สูงสุดถึง 3100 K

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      55  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      12  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      12972LLECOB1
      รหัสการสั่งซื้อ
      36200830

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      B1
      EAN1
      8727900362008
      EAN3
      8727900362015

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      ความกว้าง
      9.5  ซม.
      ความสูง
      13.5  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      11.8  ก.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      35  ก.
      ความยาว
      3.4  ซม.
      จำนวนในแพ็ค
      1
      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      10

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      26  ซม.
      ความกว้าง
      14.5  ซม.
      ความสูง
      14.1  ซม.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      0.35  กก.

    Badge-D2C

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