18952C2
ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ
หลอดไฟ Philips LED-CANbus H7 เหมาะสำหรับใช้แทนไฟหน้า LED แบบ H7 ติดตั้งง่าย มั่นใจได้ว่าระดับไฟฟ้าเข้ากับรถของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ กำจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสัญญาณเตือนบนแผงหน้าปัดดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392
รถยนต์บางรุ่นมีปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับการอัพเกรดหลอดไฟ LED อะแดปเตอร์ CANbus ที่ไม่เหมือนใครของ Philips จะช่วยแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าทั้งหมดอย่างราบรื่น โดยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับไฟแจ้งเตือนบนแผงหน้าปัดหรือการกะพริบของหลอด LED
ด้วยการออกแบบขั้นสูง ทำให้อะแดปเตอร์ CANbus ติดตั้งง่ายเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก
การออกแบบสำหรับยานยนต์โดยเฉพาะของอะแดปเตอร์ CANbus คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ท้าทายของการใช้งานในแต่ละวันภายในห้องเครื่อง
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