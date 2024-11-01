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  • ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ

    CANbus adaptor LED อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง LED

    18952C2

    ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ

    หลอดไฟ Philips LED-CANbus H7 เหมาะสำหรับใช้แทนไฟหน้า LED แบบ H7 ติดตั้งง่าย มั่นใจได้ว่าระดับไฟฟ้าเข้ากับรถของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ กำจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสัญญาณเตือนบนแผงหน้าปัด

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    CANbus adaptor LED อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง LED

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    ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ

    ทำงานราบรื่น

    • ใช้กับหลอด LED-HL [~H7]
    • ภายในบรรจุ: 2 หลอด
    • ระบบยานยนต์ขั้นสูง

    รับประกันประสิทธิภาพหลอดไฟ LED-HL [~H7]

    รถยนต์บางรุ่นมีปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับการอัพเกรดหลอดไฟ LED อะแดปเตอร์ CANbus ที่ไม่เหมือนใครของ Philips จะช่วยแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าทั้งหมดอย่างราบรื่น โดยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับไฟแจ้งเตือนบนแผงหน้าปัดหรือการกะพริบของหลอด LED

    ติดตั้งง่าย

    ด้วยการออกแบบขั้นสูง ทำให้อะแดปเตอร์ CANbus ติดตั้งง่ายเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก

    ประสิทธิภาพสูงสุดทุกสภาพการใช้งาน

    การออกแบบสำหรับยานยนต์โดยเฉพาะของอะแดปเตอร์ CANbus คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ท้าทายของการใช้งานในแต่ละวันภายในห้องเครื่อง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      H7
      การกำหนด
      12176C2
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      รุ่น
      LED CANbus
      เทคโนโลยี
      LED
      ประเภท
      [~H7]

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      12176C2
      รหัสการสั่งซื้อ
      5064994

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      C2
      EAN1
      8719018050649
      EAN3
      8719018050656

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      4

    Badge-D2C

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    • เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้น
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