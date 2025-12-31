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190B1CB/00
จอแสดงผลเชิงธุรกิจที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตของคุณ
ด้วยคุณสมบัติของ SmartImage, พลังเสียงสเตอริโอด้านหน้า, พอร์ต USB และ Ergo base จอแสดงผลเชิงธุรกิจ 190B1 ประหยัดไฟช่วยเพิ่มผลผลิตของคุณ
B-line จอกว้าง 48 ซม. (19")
รูปแบบ 16:10
Compact Ergo Base คือ แท่นวางจอภาพที่ 'เป็นมิตรกับผู้ใช้' ของ Philips ที่สามารถปรับมุมเอียง แกนหมุน และความสูงได้ เพื่อปรับตำแหน่งของจอภาพให้เหมาะกับการดูข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
SmartControl II เป็นซอฟต์แวร์ระบบจอภาพที่มีอินเตอร์เฟซกราฟิกบนหน้าจอที่เรียบง่าย แสดงการปรับค่าความละเอียด การปรับเทียบสี และการตั้งค่าอื่นๆ ของจอภาพ รวมถึงความสว่าง, ความเปรียบต่าง, นาฬิกาและเฟส, ตำแหน่ง, RGB, White point และยังมีการปรับระดับเสียงสำหรับรุ่นที่มีลำโพงในตัวด้วย
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