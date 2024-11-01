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  • จอแสดงผลเชิงธุรกิจที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตของคุณ จอแสดงผลเชิงธุรกิจที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตของคุณ จอแสดงผลเชิงธุรกิจที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตของคุณ

    Brilliance จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED

    190BL1CB/00

    จอแสดงผลเชิงธุรกิจที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตของคุณ

    ด้วยคุณสมบัติของ SmartImage, พลังเสียงสเตอริโอด้านหน้า, พอร์ต USB และ Ergo base จอแสดงผลเชิงธุรกิจ 190BL1 ประหยัดไฟช่วยเพิ่มผลผลิตของคุณ

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    Brilliance จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED

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    จอแสดงผลเชิงธุรกิจที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตของคุณ

    • B Line
    • 19" (48.3 ซม.)
    • รูปแบบ 16:10
    SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

    SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

    SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

    SmartContrast: ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    SmartContrast: ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย

    TrueVision: ประสิทธิภาพของหน้าจอคุณภาพระดับห้องปฏิบัติการ

    TrueVision: ประสิทธิภาพของหน้าจอคุณภาพระดับห้องปฏิบัติการ

    TrueVision เป็นเทคโนโลยีการทดสอบและอัลกอริธึมเอกสิทธิ์เฉพาะของ Philips สำหรับการปรับจอภาพและการปรับค่าต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเพิ่มเติมที่ช่วยให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดจากจอภาพ ให้ได้มาตรฐานดีกว่าข้อกำหนดของ Microsoft Vista ถึงสี่เท่าจากทุกหน้าจอที่ผลิตจากโรงงาน ไม่ใช่แค่เครื่องตัวอย่างเพียงไม่กี่เครื่อง มีเพียง Philips เท่านั้นที่สามารถมอบประสิทธิภาพความถูกต้องของระดับสีอย่างเที่ยงตรงและคุณภาพของจอภาพที่เหนือล้ำในจอภาพทุกจอ

    เทคโนโลยี LED ให้สีเป็นธรรมชาติ

    LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

    ระยะการปรับความสูง 70 มม. เพื่อให้ปรับตำแหน่งได้ตามต้องการ

    Compact Ergo Base คือ แท่นวางจอภาพที่ 'เป็นมิตรกับผู้ใช้' ของ Philips ที่สามารถปรับมุมเอียง แกนหมุน และความสูงได้ เพื่อปรับตำแหน่งของจอภาพให้เหมาะกับการดูข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

    การปรับจอภาพให้ก้มเงยหรือหันซ้ายขวาเพื่อมุมมองภาพที่ดีที่สุด

    ที่ฐานของจอภาพมีกลไกการปรับก้มเงยและหันซ้ายขวาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหันจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาและปรับก้มเงยได้ตามต้องการ

    Energy Star เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง

    Energy Star คือ โปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EPA สหรัฐอเมริกาและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานล่าสุดของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ อุปกรณ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับการทำงาน จอแสดงผลใหม่ของ Philips ได้รับการรับรอง Energy Star 5.0 ในเรื่องข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และจอแสดงผลยังมีความสอดคล้องหรือเกินกว่ามาตรฐานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในโหมดรอทำงาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน Energy Star 5.0 กำหนดว่าต้องสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์ ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค่ 0.5 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energystar.gov

    วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตรงตามมาตรฐานสากล

    "Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/

    EPEAT Silver ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

    จอแสดงผล Philips ที่ได้รับการรับรอง EPEAT Silver ช่วย ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ลดการแผ่รังสีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบเรือนกระจก โปรแกรม EPEAT ช่วยผู้ซื้อในการประเมิน เปรียบเทียบ และเลือกผลิตภัณฑ์จอแสดงผลตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมโดยยึดตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 51 ข้อ ที่ได้รับการปรับปรุงโดยมติของผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย EPA สหรัฐอเมริกา การรับรอง EPEAT Silver มีผลกับผลิตภัณฑ์ Philips ที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดเยี่ยมชม www.epeat.net สำหรับการลงทะเบียนสถานะในประเทศของคุณ

    ระบบเสียงสเตอริโอในตัวเพื่อประสบการณ์แบบมัลติมีเดีย

    มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      19 นิ้ว / 48.3 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:10
      ประเภทจอ LCD
      TFT-LCD
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.283 x 0.283 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1440x900 @ 60Hz
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      5  ms
      มุมมองภาพ
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      408.24 (H) x 255.15 (V)
      ความถี่ในการสแกน
      30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      ใช่

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • DVI-D (ดิจิตอล, HDCP)
      • VGA (อะนาล็อก)
      USB
      USB 2.0 x 1
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      เสียงสเตอริโอ

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      เครื่องเสียงในตัว
      1Wx2
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • SmartImage
      • เสียง
      • ความสว่าง
      • เมนู
      • อัตโนมัติ
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      ภาษา OSD
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      • โปรตุเกส
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ล็อค Kensington
      • ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)

    • ขาตั้ง

      ระยะการปรับความสูง
      สูงถึง 70  มม.
      แท่นหมุน/ บิดได้
      -45/45  องศา
      เอียง
      -5/20  องศา

    • กำลังไฟ

      โหมด ECO
      7.7 วัตต์ (ทั่วไป)
      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายในตัว
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      โหมดปิด
      0.3 W (ทั่วไป)
      ในโหมดเปิด
      11.4 วัตต์ (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.3 W (ทั่วไป)
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      508 x 485 x 172  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      436 x 305 x 68  มม.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (สูงที่สุด)
      436 x 422 x 201  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      6.18  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      4.12  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      3.04  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      MTBF
      30,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • EPEAT Silver
      • RoHS
      • EnergyStar 5.0
      • ปราศจากสารปรอท
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • BSMI
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • GOST
      • SEMKO
      • TCO 5.2
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • ตัวเครื่อง

      สี
      ดำ / ดำ
      เคลือบ
      พื้นผิว

    Badge-D2C

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