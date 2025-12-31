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19B1AB/00
แสดงผลตามคุณสมบัติที่ให้มาสำหรับการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
ด้วยคุณสมบัติพลังเสียงสเตอริโอด้านหน้า, SmartImage, SmartContrast, SmartControl และ TrueVision ของจอแสดงผลเชิงธุรกิจ 19B1 ที่ประหยัดไฟจึงช่วยเพิ่มผลผลิตของคุณ
B-line 48 ซม. (19")
รูปแบบ 5:4
SmartControl II เป็นซอฟต์แวร์ระบบจอภาพที่มีอินเตอร์เฟซกราฟิกบนหน้าจอที่เรียบง่าย แสดงการปรับค่าความละเอียด การปรับเทียบสี และการตั้งค่าอื่นๆ ของจอภาพ รวมถึงความสว่าง, ความเปรียบต่าง, นาฬิกาและเฟส, ตำแหน่ง, RGB, White point และยังมีการปรับระดับเสียงสำหรับรุ่นที่มีลำโพงในตัวด้วย
มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ
ระบบจัดเก็บสายเคเบิลคือการออกแบบที่ใกล้ชิดที่ช่วยรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ทำงานโดยการจัดสายเคเบิลและสายไฟที่ต้องใช้ในการทำงานของอุปกรณ์การแสดงผลให้เป็นระเบียบ
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