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Brillianceจอ LCD มีระบบเสียง

19B1AB/00

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ด้วยคุณสมบัติพลังเสียงสเตอริโอด้านหน้า, SmartImage, SmartContrast, SmartControl และ TrueVision ของจอแสดงผลเชิงธุรกิจ 19B1 ที่ประหยัดไฟจึงช่วยเพิ่มผลผลิตของคุณ

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  • B-line 48 ซม. (19")

  • รูปแบบ 5:4

การปรับค่าการทำงานของจอภาพที่ง่ายดายด้วย SmartControl II

SmartControl II เป็นซอฟต์แวร์ระบบจอภาพที่มีอินเตอร์เฟซกราฟิกบนหน้าจอที่เรียบง่าย แสดงการปรับค่าความละเอียด การปรับเทียบสี และการตั้งค่าอื่นๆ ของจอภาพ รวมถึงความสว่าง, ความเปรียบต่าง, นาฬิกาและเฟส, ตำแหน่ง, RGB, White point และยังมีการปรับระดับเสียงสำหรับรุ่นที่มีลำโพงในตัวด้วย

ระบบเสียงสเตอริโอในตัวเพื่อประสบการณ์แบบมัลติมีเดีย

มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ

การจัดการสายเคเบิลจะลดความยุ่งเหยิงของสายเพื่อพื้นที่ทำงานที่มีระเบียบ

ระบบจัดเก็บสายเคเบิลคือการออกแบบที่ใกล้ชิดที่ช่วยรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ทำงานโดยการจัดสายเคเบิลและสายไฟที่ต้องใช้ในการทำงานของอุปกรณ์การแสดงผลให้เป็นระเบียบ

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