จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED
ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม
เพลิดเพลินไปกับภาพบนจอแสดงผล MVA LED ที่มีสีสันสดใสพร้อมการออกแบบหน้าจอมันวาวสวยดึงดูดใจ และทำงานด้วย SmartControl Lite จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมจริงๆ!
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จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED
ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม V Line 20 (ทแยง 19.53" / 49.6 ซม.) การแสดงผล MVA สำหรับมุมมองภาพกว้างและระดับความเปรียบต่างที่ชัดเจน
จอแสดงผล MVA LED จาก Philips ใช้เทคโนโลยี Multi-Domain Vertical Alignment ล้ำยุคที่มีอัตราความเปรียบต่างคงที่ในระดับที่สูงมากเพื่อภาพที่สดใสเหมือนจริงเป็นพิเศษ ขณะที่การนำไปใช้ในสำนักงานทั่วไปนั้นเน้นความง่ายและไม่ซับซ้อนยุ่งยาก จอแสดงภาพนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงรูปภาพ การเบราส์เว็บ ภาพยนตร์ การเล่นเกม และการประยุกต์ใช้ทางกราฟิกตามที่ต้องการ และด้วยเทคโนโลยีการจัดการพิกเซลที่ปรับมาอย่างเหมาะสมทำให้คุณสามารถรับชมในมุมมองที่กว้างเป็นพิเศษถึง 178/178 องศา ซึ่งจะให้ภาพที่คมชัด
จอแสดงผลแบบ Full HD 16:9 เพื่อภาพที่ละเอียดคมชัด
คุณภาพของภาพที่ไม่อาจมองข้าม จอแสดงผลทั่วไปให้ภาพคุณภาพดี แต่คุณอาจคาดหวังมากกว่านั้น จอแสดงผลนี้มีความละเอียดภาพขั้นสูงแบบ Full HD 1920 x 1080 ด้วยคุณภาพแบบ Full HD ที่มีรายละเอียดของภาพที่คมชัดพร้อมความสว่างสูง ความเข้มที่น่าทึ่งและสีสันที่สมจริงจึงให้การรับชมภาพประดุจชีวิตจริง
SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท
SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย
ประสิทธิภาพในการจูนหน้าจอที่ทำได้ง่ายด้วย SmartControl Lite
SmartControl Lite คือไอคอน 3D ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI ให้ผู้ใช้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, มัลติมีเดีย, การจัดการ ID และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์
จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง
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ภาพ/การแสดงภาพ
ขนาดจอภาพ
19.53 นิ้ว / 49.6 ซม. อัตราการจัดมุมมอง
16:9 ประเภทจอ LCD
MVA ชนิดแสงพื้นหลัง
ระบบ W-LED ระยะห่างระหว่างพิกเซล
0.23 x 0.22 มม. ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
1920 x 1080 @ 60 Hz ความสว่าง (สูงสุด)
250
cd/m² สีในการแสดงผล
16.7 ล้าน อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
3000:1 SmartContrast
10,000,000:1 เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
20
ms มุมมองภาพ
178º (H) / 178º (V)
@ C/R > 10 พื้นที่แสดงภาพจริง
434.88 (แนวนอน) x 238.68(แนวตั้ง) ความถี่ในการสแกน
30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V) sRGB
มี SmartResponse (ทั่วไป)
8 มิลลิวินาที (Gray to Gray)
การเชื่อมต่อ
สัญญาณอินพุต
VGA (อะนาล็อก)
DVI-D (ดิจิตอล, HDCP) Sync Input
Separate Sync
Sync on Green
สะดวกสบาย
การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 7
Windows 8.1 ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
อัตโนมัติ/ลง
4:3 กว้าง/ขึ้น
ความสว่าง/ย้อนกลับ
เมนู/ตกลง
เปิด/ปิดเครื่อง ภาษา OSD
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
อิตาลี
โปรตุเกส
รัสเซีย
จีน (แผ่นดินใหญ่)
สเปน
ตุรกี
โปรตุเกสบราซิล
เชค
เนเธอร์แลนด์
ฟินนิช
กรีก
ฮังการี
ญี่ปุ่น
เกาหลี
โปแลนด์
สวีเดน
จีน (ไต้หวัน)
Ukrainian อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
ขาตั้ง
เอียง
-5/20
องศา
กำลังไฟ
แหล่งจ่ายไฟ
ภายในตัว
100-240VAC, 50-60Hz โหมดปิด
0.5 W (ทั่วไป) ในโหมดเปิด
13.97 W (วิธีทดสอบ EnergyStar 7.0) โหมดสแตนด์บาย
0.5 W (ทั่วไป) สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง ระดับ Energy Label
รวด
ขนาด
ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
479 x 369 x 213
มม. บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
535 x 389 x 131
มม. ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
479 x 299 x 50
มม.
น้ำหนัก
ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
3.79
กก. ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
2.72
กก. ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
2.39
กก.
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.) ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
0°C ถึง 40°C
°C MTBF
30,000
ชั่วโมง ความชื้นสัมพัทธ์
20%-80
% ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
-20° C ถึง 60° C
°C
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
EnergyStar 7.0
RoHS
ปราศจากสารปรอท วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
100
%
มาตรฐานและการรับรอง
การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
WEEE
CCC
เครื่องหมาย CE
CECP
CEL
China RoHS
CU
EPA
ETL
FCC Class B
PSB
ใบรับรอง TCO
TUV/ISO9241-307
UKRAINIAN
ตัวเครื่อง
สี
สีดำ เคลือบ
ขัดเงา (กรอบจอภาพด้านหน้า) /หยาบละเอียด (กรอบจอภาพด้านหลัง)
มีอะไรในกล่อง
สาย
VGA, สายไฟ จอภาพพร้อมขาตั้ง
มี เอกสารสำหรับผู้ใช้
มี
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เวลาการตอบสนองอย่างอัจฉริยะคือ ค่าที่ดีที่สุดจากการทดสอบ GtG หรือ GtG (BW)
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