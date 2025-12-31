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225B1CS/00
จอแสดงผล PowerSensor รุ่นแรกของโลกที่ช่วยประหยัดค่าไฟ
จอแสดงผล Green Philips 225B พร้อมเทคโนโลยี PowerSensor ที่ตรวจจับการใช้งานของผู้ใช้และปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสม ช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง 70%
B-line จอกว้าง 56 ซม./22"
รูปแบบ 16:10
จอแสดงผล Philips ที่ได้รับการรับรอง EPEAT Silver ช่วย ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ลดการแผ่รังสีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบเรือนกระจก โปรแกรม EPEAT ช่วยผู้ซื้อในการประเมิน เปรียบเทียบ และเลือกผลิตภัณฑ์จอแสดงผลตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมโดยยึดตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 51 ข้อ ที่ได้รับการปรับปรุงโดยมติของผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย EPA สหรัฐอเมริกา การรับรอง EPEAT Silver มีผลกับผลิตภัณฑ์ Philips ที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดเยี่ยมชม www.epeat.net สำหรับการลงทะเบียนสถานะในประเทศของคุณ
ที่ฐานของจอภาพมีกลไกการปรับก้มเงยและหันซ้ายขวาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหันจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาและปรับก้มเงยได้ตามต้องการ
มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ
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