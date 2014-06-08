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ยกเลิกการผลิต
230C1HSB/00
จอ LCD ระบบ HDMI เพื่อความเพลิดเพลินกับ Full-HD มัลติมีเดีย
สัมผัสประสบการณ์ความสวยงามด้วยการออกแบบเคลือบมันสวยงามและจอ Full HD 1080p ที่น่าทึ่ง! ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์มัลติมีเดียที่มาพร้อมกับคุณสมบัติของอินพุต HDMI, พลังเสียงสเตอริโอด้านหน้า, พอร์ต USB port และเวลาตอบสนองที่รวดเร็วที่ 2 ms
C-line จอกว้าง 58 ซม. (23")
Full HD
ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหน้าจอของ Philips ใช้สลับจากอัตราส่วนภาพแบบ 4:3 เป็นโหมดไวด์สกรีน และกลับเป็นแบบ 4:3 อีกครั้ง เพื่อให้อัตราส่วนภาพของหน้าจอเหมาะสมกับการทำงานกับเอกสารแบบกว้างโดยไม่ต้องเลื่อน หรือสำหรับการรับชมสื่อไวด์สกรีนในโหมดไวด์สกรีน และไม่บิดเบือนอัตราส่วนภาพของการแสดงผลโหมดเนทีฟแบบ 4:3
TrueVision เป็นเทคโนโลยีการทดสอบและอัลกอริธึมเอกสิทธิ์เฉพาะของ Philips สำหรับการปรับจอภาพและการปรับค่าต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเพิ่มเติมที่ช่วยให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดจากจอภาพ ให้ได้มาตรฐานดีกว่าข้อกำหนดของ Microsoft Vista ถึงสี่เท่าจากทุกหน้าจอที่ผลิตจากโรงงาน ไม่ใช่แค่เครื่องตัวอย่างเพียงไม่กี่เครื่อง มีเพียง Philips เท่านั้นที่สามารถมอบประสิทธิภาพความถูกต้องของระดับสีอย่างเที่ยงตรงและคุณภาพของจอภาพที่เหนือล้ำในจอภาพทุกจอ
USB (Universal serial bus) คือโปรโตคอลมาตรฐานสำหรับการลิงค์พีซีและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ด้วยความเร็วสูงและมีค่าใช้จ่ายน้อยทำให้ USB เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ พอร์ตบนจอภาพที่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใช้เห็นได้ชัดเจนทำให้การเชื่อมต่อความเร็วสูงกับอุปกรณ์ USB นั้นสะดวกง่ายดาย (การรองรับ USB 2.0 ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน USB ของพีซีคุณ เมื่อเชื่อมต่อกับพีซีซึ่งสนับสนุน USB 2.0 จอภาพของคุณต้องใช้กับ USB 2.0 ได้ด้วย)
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4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
iWindowz
08/06/2014
Singapore
Smooth design, Very nice screen quality
I got it for a year or 2 now, it's awesome. I strongly recommend you all to buy something like this monitor!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Brilliance 230C1HSB LCD monitor
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Brilliance 230C1HSB LCD monitor