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Brillianceจอ LCD พร้อม PowerSensor

235B2CB/00

จอแสดงผล PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก

จอแสดงผลเชิงธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Business Line 235B2 ขนาดใหญ่จาก Philips แสดงภาพด้วย PowerSensor ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และปรับการใช้พลังงานให้ประหยัดได้ถึง 80% ของค่าไฟ!

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จอแสดงผล PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก

  • B Line

  • 23" (58.4 ซม.) Full HD

SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

ประสิทธิภาพในการจูนหน้าจอที่ทำได้ง่ายด้วย SmartControl Premium

คือไอคอน 3D ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI ให้ผู้ใช้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น PowerSensor, โหมด Expanded ECO, รองรับแลปทอปโดยมีปลั๊กจอภาพแบบคู่, มัลติมีเดีย, รองรับ DisplayPort, สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, ระบบเสียง และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์ มีรายละเอียด ID ของจอภาพสำหรับการจัดการคลังสินค้า

ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย

ระบบควบคุมแบบสัมผัสเป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อสัมผัสซึ่งเข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ผู้ใช้สามารถปรับจอภาพได้ตามต้องการ ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้จอภาพของคุณดูทันสมัย

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