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235P2EB/00
จอแสดงผล PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก
จอแสดงผลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Professional 235P2 ขนาดใหญ่จาก Philips แสดงภาพด้วย PowerSensor ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และปรับการใช้พลังงานให้ประหยัดได้ถึง 80% ของค่าไฟ!
P Line
23" (58.4 ซม.) Full HD
พอร์ต USB ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มัลติมีเดียพลักแอนด์เพลย์ได้อย่างสะดวกสบาย เช่น อุปกรณ์หน่วยความจำ USB, กล้อง, HDD แบบพกพา, กล้อง Web, PDA, เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้การเชื่อมต่อ USB ได้ พอร์ต USB 2.0 ที่ติดตั้งบนจอช่วยให้สัญญาณ USB 2.0 ผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ได้ โปรดทราบว่าอุปกรณ์หลายตัว เช่น กล้องและ HDD อาจต้องใช้พลังงานแยกต่างหากเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานมากกว่าพลังงานที่พอร์ต USB ของจอจ่ายให้
ผู้ใช้สามารถใช้การหมุนหน้าจอเพื่อใช้งานจอภาพได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง หรือเปลี่ยนทิศทางของจอภาพเพื่อให้สามารถดูเอกสารหรือภาพที่เลือกได้ดียิ่งขึ้น การหมุนจอภาพจะทำให้จอภาพอยู่ในทิศทางตามที่ต้องการ
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
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