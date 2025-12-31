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Brillianceจอ LED ที่มี PowerSensor

235PL2EB/00

จอแสดงผล LED PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก

จอแสดงผล LED ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Professional 235PL2 ขนาดใหญ่จาก Philips แสดงภาพด้วย PowerSensor ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และปรับการใช้พลังงานให้ประหยัดค่าไฟได้ถึง 80%!

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จอแสดงผล LED PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก

  • P Line

  • 23" (58.4 ซม.) Full HD

PowerSensor มั่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะลดลงด้วยการประหยัดพลังงาน

PowerSensor คือ 'เซนเซอร์ตรวจจับบุคคล' ทำหน้าที่ส่งและรับสัญญาณอินฟราเรดที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใช้อยู่หรือไม่และจะลดความสว่างของหน้าจอลงโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ออกห่างจากโต๊ะทำงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และยืดอายุการใช้งานของหน้าจอ

การปรับจอภาพให้ก้มเงยหรือหันซ้ายขวาเพื่อมุมมองภาพที่ดีที่สุด

ที่ฐานของจอภาพมีกลไกการปรับก้มเงยและหันซ้ายขวาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหันจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาและปรับก้มเงยได้ตามต้องการ

0.1 วัตต์ในโหมด Soft-Off

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