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  • ศิลปะแห่งความหรูหราและประสิทธิภาพ ศิลปะแห่งความหรูหราและประสิทธิภาพ ศิลปะแห่งความหรูหราและประสิทธิภาพ

    Brilliance จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง LED

    248C3LHSW/00

    ศิลปะแห่งความหรูหราและประสิทธิภาพ

    สัมผัสระดับใหม่ของประสิทธิภาพที่หลอมรวมเป็นรูปแบบอันบริสุทธิ์ Moda รุ่นใหม่นี้คืองานศิลปะ ด้วยตัวเครื่องบางสุดหรูหราและฐานอะลูมิเนียมที่มีสไตล์

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    Brilliance จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง LED

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    ศิลปะแห่งความหรูหราและประสิทธิภาพ

    • Moda
    • 23.6" / 59.9 ซม., สีขาว,
    • Full HD
    อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

    SmartKolor เพื่อภาพสว่างสดใส

    SmartKolor เพื่อภาพสว่างสดใส

    SmartKolor คือเทคโนโลยีการแผ่สีอันซับซ้อนที่จะปรับปรุงเฉดสีที่มองเห็นบนจอแสดงผล คุณสมบัตินี้จะให้ภาพที่สว่างสดใสโดยการเพิ่มระดับ RGB ของจอแสดงผลเพื่อให้คุณได้สัมผัสภาพถ่ายและวิดีโอด้วยประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม

    SmartTxt สำหรับประสบการณ์การอ่านอีกระดับ

    SmartTxt สำหรับประสบการณ์การอ่านอีกระดับ

    SmartTxt คือระบบอันซับซ้อนที่จะยกระดับการอ่านข้อความบนแอปพลิเคชัน เช่น เอกสาร PDF หรือ ebook ซึ่งโดยปกติจะต้องใช้การปรับภาพและสมาธิในการอ่านที่มากกว่าเอกสารทั่วไป

    รองรับ HDMI สำหรับความบันเทิงระดับ 16:9 Full HD

    รองรับ HDMI สำหรับความบันเทิงระดับ 16:9 Full HD

    อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สัญญาณวิดีโอดิจิตอลและเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมดรวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ

    SmartImage เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

    SmartImage เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

    SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Photo), ภาพยนตร์ (Movie), เกม (Game), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน คุณสามารถเลือกตัวเลือกทั้งหมดทันทีด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

    เวลาตอบสนองรวดเร็ว 2ms

    เวลาตอบสนองรวดเร็ว 2ms

    SmartResponse คือเทคโนโลยีเหนือชั้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Philips ซึ่งจะปรับเวลาตอบสนองไปตามความต้องการของแอปพลิเคชันเฉพาะ เช่น เกมและภาพยนตร์ซึ่งต้องการเวลาตอบสนองที่รวดเร็วเพื่อป้องกันการเกิดภาพกระตุก ภาพหน่วง และภาพซ้อน

    เทคโนโลยี LED เพื่อภาพที่สว่างสดใส

    LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

    จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท

    จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      23.6 นิ้ว/59.9 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ประเภทจอ LCD
      TFT-LCD
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.272 x 0.272 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      ความสว่าง
      300  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      5  ms
      มุมมองภาพ
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      521.28 (H) x 293.22 (V)
      ความถี่ในการสแกน
      30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      ใช่
      SmartResponse (ทั่วไป)
      8 มิลลิวินาที (Gray to Gray)

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • VGA (อะนาล็อก)
      • HDMI x2
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      HDMI เสียงออก

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • SmartImage
      • อินพุต
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      • Turbo
      • เมนู
      ภาษา OSD
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      ล็อค Kensington

    • ขาตั้ง

      เอียง
      -5/+20  องศา

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายนอก
      • 100-240VAC, 50/60Hz
      โหมดปิด
      <0.3W
      ในโหมดเปิด
      16.6W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      <0.3W
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • สแตนด์บาย/พักเครื่อง-สีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      579 x 443 x 194  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      625 x 504 x 101  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      579 x 369 x 33  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      5.7  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      4.5  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      3.0  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ถึง 40  °C
      MTBF
      30,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ถึง 60  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • RoHS
      • EPEAT Silver
      • EnergyStar 5.0
      • ปราศจากสารปรอท
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • BSMI
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TCO 5.2
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • ตัวเครื่อง

      สี
      สีขาว (กรอบจอภาพด้านหน้า) / สีขาว (กรอบจอภาพด้านหลัง)
      เคลือบ
      เงางาม

    Badge-D2C

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