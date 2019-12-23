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ยกเลิกการผลิต

จอภาพ LCD แบบโค้ง พร้อม Ultra Wide-Color

278E8QJAW/00

4

| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

โค้งเป็นพิเศษ สีสันสุดยอด

สีสันแบบที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน จอแสดงผลที่กว้างมาพร้อม Ultra Wide-Color จะมอบสีสันที่สดใสและเข้มข้นด้วยดีไซน์โค้งที่น่าดื่มด่ำเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ

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โค้งเป็นพิเศษ สีสันสุดยอด

  • E Line

  • 27" (68.6 ซม.)

  • Full HD (1920 x 1080)

จอแสดงผลแบบ Full HD 16:9 เพื่อภาพที่ละเอียดคมชัด

คุณภาพของภาพที่ไม่อาจมองข้าม จอแสดงผลทั่วไปให้ภาพคุณภาพดี แต่คุณอาจคาดหวังมากกว่านั้น จอแสดงผลนี้มีความละเอียดภาพขั้นสูงแบบ Full HD 1920 x 1080 ด้วยคุณภาพแบบ Full HD ที่มีรายละเอียดของภาพที่คมชัดพร้อมความสว่างสูง ความเข้มที่น่าทึ่งและสีสันที่สมจริงจึงให้การรับชมภาพประดุจชีวิตจริง

รองรับ HDMI เพื่อความบันเทิงแบบ Full HD

อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอล และเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ)

ดีไซน์จอแสดงผลแบบโค้งเพื่อประสบการณ์ที่น่าดื่มด่ำ

จอภาพเดสก์ท็อปให้ประสบการณ์แบบผู้ใช้ส่วนบุคคล ดีไซน์โค้งสวยงามลงตัว โดยจอโค้งไม่เพียงให้ความรู้สึกที่น่าพึงพอใจแต่ยังคงความดื่มด่ำอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งโฟกัสไปที่คุณที่บริเวณกลางโต๊ะ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
2
1

23/12/2019

한국

한국

2017 내 최고의 상품

2017년 구매당시 지인에게 추천했었음 2년이 지난 지금은 더 좋은 제품이 많이 나와서 (필립스社) 새로 구입하였지만 아직까지 말썽 한 번 없던 제품!

ข้อดี

무결점 정책과 AS

ข้อเสีย

광고마케팅

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 278E8QJAW 울트라 와이드 컬러 커브드 LCD 모니터

วันที่ใช้ 2017-12-23

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 278E8QJAW 울트라 와이드 컬러 커브드 LCD 모니터

วันที่ใช้ 2017-12-23

19/06/2020

Malaysia

Malaysia

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Quality of Picture Good But

Quality of picture good but dark thin bands have appeared in one third of the screen. A bit disappointed with that

ข้อดี

Good image quality

ข้อเสีย

Durability not great

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 278E8QJAW Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

วันที่ใช้ 2019-06-18

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 278E8QJAW Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

วันที่ใช้ 2019-06-18

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. รัศมีความโค้งของจอภาพเป็นหน่วย มม.

  2. ความละเอียดสูงสุดสามารถใช้งานได้ทั้งกับอินพุต HDMI หรืออินพุต DP

  3. ค่าเวลาการตอบสนองเท่ากับ SmartResponse

  4. ระบบสี NTSC เป็นไปตามมาตรฐาน CIE1976

  5. ระบบสี sRGB เป็นไปตามมาตรฐาน CIE 1931