รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
278E8QJAW/00
โค้งเป็นพิเศษ สีสันสุดยอด
สีสันแบบที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน จอแสดงผลที่กว้างมาพร้อม Ultra Wide-Color จะมอบสีสันที่สดใสและเข้มข้นด้วยดีไซน์โค้งที่น่าดื่มด่ำเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ
E Line
27" (68.6 ซม.)
Full HD (1920 x 1080)
คุณภาพของภาพที่ไม่อาจมองข้าม จอแสดงผลทั่วไปให้ภาพคุณภาพดี แต่คุณอาจคาดหวังมากกว่านั้น จอแสดงผลนี้มีความละเอียดภาพขั้นสูงแบบ Full HD 1920 x 1080 ด้วยคุณภาพแบบ Full HD ที่มีรายละเอียดของภาพที่คมชัดพร้อมความสว่างสูง ความเข้มที่น่าทึ่งและสีสันที่สมจริงจึงให้การรับชมภาพประดุจชีวิตจริง
อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอล และเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ)
จอภาพเดสก์ท็อปให้ประสบการณ์แบบผู้ใช้ส่วนบุคคล ดีไซน์โค้งสวยงามลงตัว โดยจอโค้งไม่เพียงให้ความรู้สึกที่น่าพึงพอใจแต่ยังคงความดื่มด่ำอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งโฟกัสไปที่คุณที่บริเวณกลางโต๊ะ
4.0
จาก 5
2
ตรวจดู
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Unity
23/12/2019
한국
2017 내 최고의 상품
2017년 구매당시 지인에게 추천했었음 2년이 지난 지금은 더 좋은 제품이 많이 나와서 (필립스社) 새로 구입하였지만 아직까지 말썽 한 번 없던 제품!
ข้อดี
무결점 정책과 AS
ข้อเสีย
광고마케팅
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 278E8QJAW 울트라 와이드 컬러 커브드 LCD 모니터
วันที่ใช้ 2017-12-23
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 278E8QJAW 울트라 와이드 컬러 커브드 LCD 모니터
วันที่ใช้ 2017-12-23
tch1966
19/06/2020
Malaysia
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Quality of Picture Good But
Quality of picture good but dark thin bands have appeared in one third of the screen. A bit disappointed with that
ข้อดี
Good image quality
ข้อเสีย
Durability not great
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 278E8QJAW Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
วันที่ใช้ 2019-06-18
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 278E8QJAW Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
วันที่ใช้ 2019-06-18
รัศมีความโค้งของจอภาพเป็นหน่วย มม.
ความละเอียดสูงสุดสามารถใช้งานได้ทั้งกับอินพุต HDMI หรืออินพุต DP
ค่าเวลาการตอบสนองเท่ากับ SmartResponse
ระบบสี NTSC เป็นไปตามมาตรฐาน CIE1976
ระบบสี sRGB เป็นไปตามมาตรฐาน CIE 1931