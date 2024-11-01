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    Gaming Monitor จอภาพโค้ง Full HD แบบ LCD

    278M6QJEB5/69

    เข้าถึงทุกช่วงเวลา

    จอภาพ Momentum ทรงโค้งให้คุณเข้าถึงทุกช่วงเวลาพิเศษ เทคโนโลยี AMD FreeSync™, อัตรารีเฟรชที่รวดเร็วถึง 165Hz และเวลาตอบสนองเพียง 1 ms มอบประสบการณ์ความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเล่นเกมและการรับชมภาพยนตร์

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    Gaming Monitor จอภาพโค้ง Full HD แบบ LCD

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    เข้าถึงทุกช่วงเวลา

    • Momentum
    • 27" (68.6 ซม.)
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    ดีไซน์จอแสดงผลแบบโค้งเพื่อประสบการณ์ที่น่าดื่มด่ำ

    ดีไซน์จอแสดงผลแบบโค้งเพื่อประสบการณ์ที่น่าดื่มด่ำ

    จอภาพเดสก์ท็อปให้ประสบการณ์แบบผู้ใช้ส่วนบุคคล ดีไซน์โค้งสวยงามลงตัว โดยจอโค้งไม่เพียงให้ความรู้สึกที่น่าพึงพอใจแต่ยังคงความดื่มด่ำอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งโฟกัสไปที่คุณที่บริเวณกลางโต๊ะ

    จอแสดงผล VA ให้ภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยมุมมองภาพที่กว้างขึ้น

    จอแสดงผล VA ให้ภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยมุมมองภาพที่กว้างขึ้น

    จอแสดงผล VA LED จาก Philips ใช้เทคโนโลยี Vertical Alignment ล้ำยุคที่มีอัตราความเปรียบต่างคงที่ในระดับที่สูงมากเพื่อภาพที่สดใสเหมือนจริงเป็นพิเศษ ขณะที่การนำไปใช้ในสำนักงานทั่วไปนั้นเน้นความง่ายและไม่ซับซ้อนยุ่งยาก จอแสดงภาพนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงรูปภาพ การเบราส์เว็บ ภาพยนตร์ การเล่นเกม และการประยุกต์ใช้ทางกราฟิกตามที่ต้องการ และด้วยเทคโนโลยีการจัดการพิกเซลที่ปรับมาอย่างเหมาะสมทำให้คุณสามารถรับชมในมุมมองที่กว้างเป็นพิเศษถึง 178/178 องศา และให้ภาพที่คมชัด

    AMD FreeSync™ Premium; การเล่นเกมแบบไม่สะดุด ไม่ขาดตอน ลื่นไหล

    AMD FreeSync™ Premium; การเล่นเกมแบบไม่สะดุด ไม่ขาดตอน ลื่นไหล

    การเล่นเกมไม่ควรเป็นการเลือกระหว่างการเล่นเกมแบบหยาบๆ หรือแบบเฟรมที่ขาดๆ หายๆ AMD FreeSync™ Premium ช่วยมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ราบรื่น ไม่ขาดตอนให้กับนักเล่นเกมที่จริงจังที่ประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีการลดทอนใดๆ ทั้งสิ้น เล่นเกมอย่างมั่นใจด้วยอัตรารีเฟรชสูง การชดเชยอัตราเฟรมต่ำ และความหน่วงต่ำ

    อัตรารีเฟรช 165H เพื่อภาพที่สว่างสดใสและเนียนชัดเป็นพิเศษ

    อัตรารีเฟรช 165H เพื่อภาพที่สว่างสดใสและเนียนชัดเป็นพิเศษ

    ในการเล่นเกมในโหมดการแข่งขันที่เข้มข้น คุณจำเป็นต้องมีจอภาพที่ปราศจากความล่าช้า ภาพที่เนียนชัดเป็นพิเศษ จอภาพของ Philips นี้ขึ้นภาพบนหน้าจอสูงสุดถึง 165 ครั้งต่อวินาที ซึ่งเร็วกว่าจอภาพมาตรฐานมาก อัตราเฟรมที่ต่ำจะทำให้ศัตรูปรากฏจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบนหน้าจอ ทำให้ยากต่อการเล็งเป้าหมาย ด้วยอัตราเฟรม 165Hz จะทำให้คุณได้ภาพที่ไม่ควรหายไปบนหน้าจอซึ่งแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูได้เนียนเป็นพิเศษซึ่งทำให้คุณเล็งได้อย่างง่ายดาย ด้วยความล่าช้าของอินพุตที่ต่ำและไม่มีอาการภาพขาด ทำให้จอภาพ Philips เป็นเพื่อนคู่ใจสำหรับเล่นเกมที่ลงตัวที่สุด

    โหมด SmartImage Game เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกมเมอร์

    โหมด SmartImage Game เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกมเมอร์

    หน้าจอสำหรับเล่นเกมใหม่จาก Philips มาพร้อมการปรับ OSD แบบละเอียดที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วสำหรับเกมเมอร์ ซึ่งมีตัวเลือกหลากหลาย สำหรับโหมด "FPS" (First Person Shooting) ที่เป็นการปรับปรุงธีมสีมืดในเกม ให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบริเวณที่เป็นที่มืดได้ดีขึ้น โดยโหมด "Racing" ทำให้จอภาพมีเวลาตอบสนองที่เร็วที่สุด มีสีสันสดใส พร้อมการปรับภาพ ส่วนโหมด "RTS" (Real Time Strategy) มีโหมดพิเศษคือโหมด SmartFrame ให้คุณสามารถไฮไลต์บริเวณที่กำหนดเพื่อปรับขนาดและภาพในส่วนนั้นได้ และส่วนของ Gamer 1 และ Gamer 2 ให้คุณสามารถบันทึกการปรับตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณตามแต่ละเกม เพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุด

    การตอบสนองที่รวดเร็วเพียง 1ms (MPRT) เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดและเล่นเกมได้อย่างเรียบลื่น

    การตอบสนองที่รวดเร็วเพียง 1ms (MPRT) เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดและเล่นเกมได้อย่างเรียบลื่น

    MPRT (เวลาในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของภาพ) คือการอธิบายถึงเวลาในการตอบสนองในวิธีที่ง่าย ซึ่งหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเห็นภาพเบลอไปจนถึงภาพที่คมชัด จอภาพสำหรับการเล่นเกมจาก Philips ที่มี MPRT 1 ms ช่วยขจัดอาการภาพเลือนและภาพเบลอของการเคลื่อนไหว ทำให้ได้ภาพที่ถูกต้องและแม่นยำเพื่อพัฒนาประสบการณ์การเล่นเกม ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับการเล่นเกมที่มีความเคลื่อนไหวละเอียดอ่อนและน่าตื่นเต้น

    โหมด LowBlue เป็นมิตรต่อการทำงานที่ต้องใช้สายตา

    โหมด LowBlue เป็นมิตรต่อการทำงานที่ต้องใช้สายตา

    การวิจัยพบว่ารังสีอัลตร้าไวโอเลตอาจเกิดอันตรายต่อสายตาได้ ด้วยความยาวคลื่นแสงที่สั้นของแสงสีฟ้าจากจอ LED ทำให้เป็นอันตรายต่อสายและมีผลต่อสายตาในระยะยาว จึงได้ถือกำเนิดการตั้งค่าในโหมด LowBlue ของ Philips ที่ใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์อัจฉริยะจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากแสงสีฟ้าคลื่นสั้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้

    ลดอาการอ่อนล้าของดวงตาด้วยเทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหว

    ลดอาการอ่อนล้าของดวงตาด้วยเทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหว

    เนื่องจากวิธีการควบคุมความสว่างบนหน้าจอ LED Backlit ผู้ชมบางรายอาจรู้สึกถึงการสั่นไหวบนหน้าจอซึ่งทำให้ดวงตาอ่อนล้า เทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหวของ Philips นำโซลูชันใหม่มาควบคุมความสว่างและลดการสั่นไหวเพื่อการรับชมที่สบายตายิ่งขึ้น

    สามารถปรับความสูงได้เพื่อความสะดวกสบายตามหลักสรีรศาสตร์ที่ดีกว่า

    สามารถปรับความสูงได้เพื่อความสะดวกสบายตามหลักสรีรศาสตร์ที่ดีกว่า

    Ergo Base ที่สามารถปรับความสูงได้คือ 'จอภาพที่เป็นมิตรกับผู้ใช้' ของ Philips ที่ไม่เพียงแต่ปรับเอียงได้เท่านั้น แต่ยังสามารถปรับความสูงได้อีกด้วย ผู้ใช้จึงสามารถปรับจอภาพให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อการรับชมภาพที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      27 นิ้ว / 68.6 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ประเภทจอ LCD
      VA LCD
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.311 x 0.311 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 165 Hz
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      Color Gamut (ทั่วไป)
      NTSC 102.1%*, sRGB 130.2%*
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      3000:1
      SmartContrast
      80,000,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      1 ms (MPRT)
      มุมมองภาพ
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage Game
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      596.74 (แนวนอน) x 335.66 (แนวตั้ง) - ที่ส่วนโค้ง 1800R*
      ความถี่ในการสแกน
      104 - 186 kHz (แนวนอน) / 30 - 165 Hz (แนวตั้ง)
      sRGB
      มี
      ปราศจากการสั่นไหว
      มี
      ความละเอียดพิกเซล
      82 PPI
      โหมด LowBlue
      มี
      การเคลือบจอแสดงผล
      ลดแสงสะท้อน 3H ความทึบแสง 40%
      เทคโนโลยี AMD FreeSync™
      Premium

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • VGA (อะนาล็อก)
      • DisplayPort x 1.2
      • HDMI 2.0 x 2
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      สัญญาณเสียงออก

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • เมนู/ตกลง
      • อินพุต/เพิ่ม
      • SmartImage Game/Return
      • SmartSize/Down
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      ภาษา OSD
      • โปรตุเกสบราซิล
      • เชค
      • เนเธอร์แลนด์
      • อังกฤษ
      • ฟินนิช
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
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      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ล็อค Kensington
      • ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)
      ซอฟต์แวร์ควบคุม
      SmartControl

    • ขาตั้ง

      ระยะการปรับความสูง
      130  มม.
      เอียง
      -5/20  องศา

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายนอก
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      โหมดปิด
      < 0.3 W (ทั่วไป)
      ในโหมดเปิด
      33.8 วัตต์ (ทั่วไป)
      โหมดสแตนด์บาย
      < 0.5 W (ทั่วไป)
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      694 x 520 x 358  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      612 x 369 x 52  มม.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (สูงที่สุด)
      612 x 416 x 286  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      9.69  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      6.25  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      4.51  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.)
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ถึง 40  °C
      MTBF
      50,000 ชม. (ไม่รวม Backlight)  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ถึง 60  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • RoHS
      • WEEE
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %
      สารจำเพาะ
      • ปราศจากสารปรอท
      • ปลอดสาร PVC / BFR

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CB
      • เครื่องหมาย CE
      • CCC
      • CECP
      • CEL
      • PSB

    • ตัวเครื่อง

      สี
      สีดำ
      เคลือบ
      เงางาม

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • รัศมีความโค้งของจอภาพเป็นหน่วย มม.
    • ค่าเวลาการตอบสนองเท่ากับ SmartResponse
    • ระบบสี NTSC เป็นไปตามมาตรฐาน CIE1976
    • ระบบสี sRGB เป็นไปตามมาตรฐาน CIE1931
    • 2020 Advanced Micro Devices, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ AMD, โลโก้ AMD Arrow, AMD FreeSync™ การใช้โลโก้และชื่อร่วมกันดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Advanced Micro Devices, Inc. ชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวตนเท่านั้นและอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    • จอภาพอาจดูแตกต่างจากในภาพ

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