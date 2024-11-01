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เข้าถึงทุกช่วงเวลา
จอภาพ Momentum ทรงโค้งให้คุณเข้าถึงทุกช่วงเวลาพิเศษ เทคโนโลยี AMD FreeSync™, อัตรารีเฟรชที่รวดเร็วถึง 165Hz และเวลาตอบสนองเพียง 1 ms มอบประสบการณ์ความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเล่นเกมและการรับชมภาพยนตร์ดูประโยชน์ทั้งหมด
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จอภาพเดสก์ท็อปให้ประสบการณ์แบบผู้ใช้ส่วนบุคคล ดีไซน์โค้งสวยงามลงตัว โดยจอโค้งไม่เพียงให้ความรู้สึกที่น่าพึงพอใจแต่ยังคงความดื่มด่ำอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งโฟกัสไปที่คุณที่บริเวณกลางโต๊ะ
จอแสดงผล VA LED จาก Philips ใช้เทคโนโลยี Vertical Alignment ล้ำยุคที่มีอัตราความเปรียบต่างคงที่ในระดับที่สูงมากเพื่อภาพที่สดใสเหมือนจริงเป็นพิเศษ ขณะที่การนำไปใช้ในสำนักงานทั่วไปนั้นเน้นความง่ายและไม่ซับซ้อนยุ่งยาก จอแสดงภาพนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงรูปภาพ การเบราส์เว็บ ภาพยนตร์ การเล่นเกม และการประยุกต์ใช้ทางกราฟิกตามที่ต้องการ และด้วยเทคโนโลยีการจัดการพิกเซลที่ปรับมาอย่างเหมาะสมทำให้คุณสามารถรับชมในมุมมองที่กว้างเป็นพิเศษถึง 178/178 องศา และให้ภาพที่คมชัด
การเล่นเกมไม่ควรเป็นการเลือกระหว่างการเล่นเกมแบบหยาบๆ หรือแบบเฟรมที่ขาดๆ หายๆ AMD FreeSync™ Premium ช่วยมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ราบรื่น ไม่ขาดตอนให้กับนักเล่นเกมที่จริงจังที่ประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีการลดทอนใดๆ ทั้งสิ้น เล่นเกมอย่างมั่นใจด้วยอัตรารีเฟรชสูง การชดเชยอัตราเฟรมต่ำ และความหน่วงต่ำ
ในการเล่นเกมในโหมดการแข่งขันที่เข้มข้น คุณจำเป็นต้องมีจอภาพที่ปราศจากความล่าช้า ภาพที่เนียนชัดเป็นพิเศษ จอภาพของ Philips นี้ขึ้นภาพบนหน้าจอสูงสุดถึง 165 ครั้งต่อวินาที ซึ่งเร็วกว่าจอภาพมาตรฐานมาก อัตราเฟรมที่ต่ำจะทำให้ศัตรูปรากฏจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบนหน้าจอ ทำให้ยากต่อการเล็งเป้าหมาย ด้วยอัตราเฟรม 165Hz จะทำให้คุณได้ภาพที่ไม่ควรหายไปบนหน้าจอซึ่งแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูได้เนียนเป็นพิเศษซึ่งทำให้คุณเล็งได้อย่างง่ายดาย ด้วยความล่าช้าของอินพุตที่ต่ำและไม่มีอาการภาพขาด ทำให้จอภาพ Philips เป็นเพื่อนคู่ใจสำหรับเล่นเกมที่ลงตัวที่สุด
หน้าจอสำหรับเล่นเกมใหม่จาก Philips มาพร้อมการปรับ OSD แบบละเอียดที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วสำหรับเกมเมอร์ ซึ่งมีตัวเลือกหลากหลาย สำหรับโหมด "FPS" (First Person Shooting) ที่เป็นการปรับปรุงธีมสีมืดในเกม ให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบริเวณที่เป็นที่มืดได้ดีขึ้น โดยโหมด "Racing" ทำให้จอภาพมีเวลาตอบสนองที่เร็วที่สุด มีสีสันสดใส พร้อมการปรับภาพ ส่วนโหมด "RTS" (Real Time Strategy) มีโหมดพิเศษคือโหมด SmartFrame ให้คุณสามารถไฮไลต์บริเวณที่กำหนดเพื่อปรับขนาดและภาพในส่วนนั้นได้ และส่วนของ Gamer 1 และ Gamer 2 ให้คุณสามารถบันทึกการปรับตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณตามแต่ละเกม เพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุด
MPRT (เวลาในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของภาพ) คือการอธิบายถึงเวลาในการตอบสนองในวิธีที่ง่าย ซึ่งหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเห็นภาพเบลอไปจนถึงภาพที่คมชัด จอภาพสำหรับการเล่นเกมจาก Philips ที่มี MPRT 1 ms ช่วยขจัดอาการภาพเลือนและภาพเบลอของการเคลื่อนไหว ทำให้ได้ภาพที่ถูกต้องและแม่นยำเพื่อพัฒนาประสบการณ์การเล่นเกม ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับการเล่นเกมที่มีความเคลื่อนไหวละเอียดอ่อนและน่าตื่นเต้น
การวิจัยพบว่ารังสีอัลตร้าไวโอเลตอาจเกิดอันตรายต่อสายตาได้ ด้วยความยาวคลื่นแสงที่สั้นของแสงสีฟ้าจากจอ LED ทำให้เป็นอันตรายต่อสายและมีผลต่อสายตาในระยะยาว จึงได้ถือกำเนิดการตั้งค่าในโหมด LowBlue ของ Philips ที่ใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์อัจฉริยะจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากแสงสีฟ้าคลื่นสั้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้
เนื่องจากวิธีการควบคุมความสว่างบนหน้าจอ LED Backlit ผู้ชมบางรายอาจรู้สึกถึงการสั่นไหวบนหน้าจอซึ่งทำให้ดวงตาอ่อนล้า เทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหวของ Philips นำโซลูชันใหม่มาควบคุมความสว่างและลดการสั่นไหวเพื่อการรับชมที่สบายตายิ่งขึ้น
Ergo Base ที่สามารถปรับความสูงได้คือ 'จอภาพที่เป็นมิตรกับผู้ใช้' ของ Philips ที่ไม่เพียงแต่ปรับเอียงได้เท่านั้น แต่ยังสามารถปรับความสูงได้อีกด้วย ผู้ใช้จึงสามารถปรับจอภาพให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อการรับชมภาพที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
ขาตั้ง
กำลังไฟ
ขนาด
น้ำหนัก
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความยั่งยืน
มาตรฐานและการรับรอง
ตัวเครื่อง
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