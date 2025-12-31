รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
377P5B/40
เทคโนโลยีคุณภาพสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก
มอบประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ใช้งานเป็นประจำทุกวัน
5 หน่วย
สีเงิน
การผลิตพึ่งพาเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือและยาวนาน
เทคโนโลยี Lithium, Silver และ Alkaline มอบพลังงานสูงสุดได้อย่างน่าเชื่อถือและคุ้มค่าสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก
แบตเตอรี่ทั่วไปมักจะประสบปัญหาพลังงานลดลงหากไม่ใช้งาน เรารับประกันว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังคงรักษาระดับพลังงานได้ถึง 80% ของแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่