42403C1
ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
Philips Xenon Standard ใช้สำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟที่ขาด ซึ่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่ากับหลอดไฟเดิมที่ติดตั้งมาดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392
Philips Xenon Standard ให้ประสิทธิภาพแสงสว่างคุณภาพแบบดั้งเดิมให้กับรถคันใหม่ ซึ่งคุณภาพของหลอดไฟเป็นที่ได้รับการรับรองจากเหล่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
Philips Automotive มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์และบริการชั้นยอดในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างพิถีพิถัน มีการควบคุมและได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QSO 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด
แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650º C และแก้ว 800º C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด
เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน
หลอดไฟของเรามักจะได้การแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์
กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips ผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips
หลอดไฟ Xenon HID (High Intensity Discharge) ให้แสงสว่างมากกว่าถึงสองเท่า* เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกสภาวะ แสงสีขาวสว่างเจิดจ้าที่ส่องออกมาจาก Xenon HID สามารถเทียบเคียงได้กับแสงสว่างตามธรรมชาติ ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าไฟรถยนต์ Xenon ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมีสมาธิอยู่กับการขับขี่ และแยกแยะสิ่งกีดขวางและเครื่องหมายจราจรได้รวดเร็วกว่าหลอดไฟทั่วไป *เปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน
มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ไส้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ : เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ชำรุดอยู่
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
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