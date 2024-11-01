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รู้สึกและขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยไฟที่สว่างกว่า
ด้วยลำแสงที่ทรงพลังที่ช่วยปล่อยแสงไปยังที่เกินขีดจำกัดได้ X-tremeVision รุ่น 2 เป็นพัฒนาการอันล่าสุดในเทคโนโลยีของ Xenon ด้วยประสิทธิภาพไฟที่ยอดเยี่ยมนี้ช่วยขยายข้อจำกัดในการขับขี่ของคุณ ดังนั้นคุณจะเพลิดเพลินไปกับความปลอดภัยที่มากกว่า การขับขี่ที่สะดวกกว่าเดิมดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
TTAUTO ตัวแทนผู้ชำนาญการติดตั้ง LED Bi
Projector อย่างเป็นทางการของ PHILIPS
บริษัท ทีที ออโต้สปีด จำกัด 099-782-6392
แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด ดังนั้นหลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ทรงพลังได้ และแสงที่ทรงพลังนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ แม้ว่าบนท้องถนนจะมืดก็ตาม
แสงเป็นส่วนสำคัญของการขับขี่ เพียงแค่ปรับปรุงคุณภาพของแสงให้สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ Xenon X-tremeVision รุ่น 2 ได้ปรับปรุงในการมองเห็น ดังนั้นคุณสามารถรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและเครื่องหมายจราจรได้เร็วกว่าที่เคย ช่วยให้คุณตอบสนองได้ทัน องค์ประกอบสเปกตรัมของแสงนี้ได้ปรับให้เข้ากับความไวสีตาของคุณ และพร้อมกับอุณหภูมิสี 4800K เป็นไฟหน้าที่ไม่แยงตาของคุณ ช่วยการขับขี่ตอนกลางคืนปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น
หลอดไฟ Xenon HID (High Intensity Discharge) ให้แสงสว่างมากกว่าถึงสองเท่าเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกสภาวะ ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าช่วยให้ผู้ขับขี่มีสมาธิในการขับรถ และแยกสิ่งกีดขวางและป้ายสัญญาณบนท้องถนนได้เร็วกว่าหลอดไฟแบบเดิม มีวิธีอะไรที่ดีกว่าที่จะกำจัดความมืดด้วยแสงสีขาวสว่างจ้าเมื่อเทียบกับกลางวัน
ผลิตภัณฑ์และบริการ Philips สำหรับรถยนต์ได้รับการยกย่องว่าเป็นชั้นยอดในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง โดยได้รับการผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างถี่ถ้วน มีการควบคุม และได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QSO 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด หรือพูดง่ายๆ คือนี่เป็นคุณภาพที่คุณสามารถวางใจได้
ไฟรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงและล้ำหน้าของพวกเราได้รับรางวัล ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์
กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips
มีแค่ไฟหน้ารถที่ทรงพลังอย่างเดียวไม่พอ ออปติคัลที่แม่นยำก็จำเป็นเช่นกัน หลอดไฟ Xenon X-tremeVision plus มีเทคโนโลยีการดัดโค้งแม่นยำที่สุดที่ 150-350 ไมโครเมตร หมายความว่าคุณสามารถส่องไฟไปบนท้องถนนในเวลาที่ต้องการ โดยไม่รบกวนคนขับรถที่กำลังขับมา
หลอดไฟ Xenon X-tremeVision plus ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่สูงที่สุดของ Philips Xenon สร้างลำแสงที่ยาวนานและทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 150% หลอดไฟ Xenon X-tremeVision plus ช่วยให้รับรู้สิ่งกีดขวางได้เร็วกว่าที่เคย ช่วยให้คุณสามารถตอบสนองได้ทัน และพร้อมทัศนวิสัยด้านข้างที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณจะรับรู้สิ่งอันตรายบนท้องถนนได้มากขึ้น เช่น คนเดินเท้า หรือทางแยกที่กำลังถึง ส่องสว่างอย่างเจิดจ้าไปทั่วทุกเนิน ทุกโค้ง และทุกความเสี่ยงบนท้องถนน เป็นไฟหน้าที่ตอบสนองความต้องการของคนขับและสภาพการขับขี่มากที่สุด
เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ การเพิ่มการป้องกันอีกชั้นนี้ช่วยไฟหน้ารถของคุณมีความทนทาน
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
อายุการใช้งาน
คุณลักษณะการส่องสว่าง
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
ข้อมูลกล่องภายนอก
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