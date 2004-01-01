    Signage Solutions จอแสดงผล Video Wall

    55BDL3207X/00

    จอแสดงผล videowall ที่น่าทึ่ง

    ยกระดับการนำเสนอและภาพลักษณ์องค์กรไปอีกขั้น จอแสดงผล Videowall รุ่น Philips X-Line ช่วยทำให้คอนเทนต์ของคุณมีชีวิตชีวา สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมอย่างเต็มที่ในทุกสภาพแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยี Pure Colour Pro

    Unfortunately this product is no longer available

    สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานและแขกของคุณ

    • 55"
    • แสงพื้นหลัง Direct LED
    • Full HD
    • 700cd/ตร.ม.
    ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control

    ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจึงรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

    FailOver ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ

    ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม เพียงกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

    ช่องเสียบ OPS ช่วยให้สามารถฝังพีซีได้โดยไม่ต้องต่อสายเคเบิล

    ผสานการทำงานของ PC เต็มรูปแบบและโมดูล CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android เข้ากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips โดยตรง ซึ่งช่องเสียบ OPS นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องอาศัยการเสียบสาย รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ

    เพิ่มพลังประมวลผล Android พร้อมโมดูลเสริม CRD50

    จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips มาพร้อมกับระบบบนชิป (SoC) ของ Android ด้วยโมดูลเสริม CRD50 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ OPS ที่ทำให้สามารถใช้พลังประมวลผล Android ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟ เพียงแค่เลื่อนไปที่ช่องเสียบ OPS ซึ่งบรรจุการเชื่อมต่อทั้งหมดที่จำเป็นในการทำงานของโมดูล (รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ)

    โหมดการจัดแบบไทล์คือการสร้างวิดีโอวอลล์ระดับ 4K ในทุกขนาด

    เชื่อมต่อจอแสดงผลระดับมืออาชีพของ Philips อย่างน้อย 2 จอขึ้นไปเพื่อสร้างวิดีโอวอลล์แบบไทล์โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ภายนอก เครื่องเล่นเพียงเครื่องเดียวก็สามารถจัดการกับเนื้อหาได้ ไม่ว่าคุณจะมีจอภาพ 4 จอหรือ 40 จอ รองรับเนื้อหาระดับ 4K อย่างเต็มที่ และหากคุณกำลังแสดงเนื้อหาดังกล่าวบนจอ 4 จอ คุณก็จะได้รับภาพที่มีความละเอียดแบบจุดต่อจุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

    ขอบจอบางเฉียบเป็นพิเศษ รับชมภาพได้เต็มที่โดยไม่มีสิ่งรบกวน

    ยกระดับคุณภาพของภาพด้วย Pure Color Pro มอบความสว่างที่สูงขึ้นผ่านการตั้งค่าอุณหภูมิสีแบบกำหนดเองและการปรับเทียบแกมมาขั้นสูง เนื้อหาจึงดูคมชัดสดใสยิ่งขึ้น ตื่นตาสมจริงทะลุจอ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      138.7  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      54.6  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ความละเอียดจอ
      1920x1080p
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.63 x 0.63 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      ความสว่าง
      700  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      1.07 B
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1100:1
      อัตราความเปรียบต่างไดนามิค
      500,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      8  ms
      มุมมองภาพ (แนวนอน)
      178  องศา
      มุมมองภาพ (แนวตั้ง)
      178  องศา
      หมอกควัน
      28 %

    • การเชื่อมต่อ

      เอาต์พุตระบบเสียง
      Mini Jack 3.5 มม. (x1)
      อินพุตวิดีโอ
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      • Display Port1.3 (x1)
      อินพุตเสียง
      Mini Jack 3.5 มม. (x1)
      การเชื่อมต่ออื่นๆ
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
      เอาต์พุตวิดีโอ
      DisplayPort 1.3 (x1)
      การควบคุมภายนอก
      • แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า)
      • LAN RJ45 (x2)
      • Signal loopthrough RJ45(x2)

    • สะดวกสบาย

      การติดตั้ง
      • แนวนอน (24/7)
      • แนวตั้ง (24/7)
      ตารางแมตริกซ์
      สูงสุดถึง 15 x 15
      ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ
      Pixel Shift, Low Bright
      Signal Loop Through
      • DisplayPort
      • RJ45
      ง่ายต่อการติดตั้ง
      • มีที่จับเพื่อการเคลื่อนย้าย
      • Smart insert
      ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
      Smart Power
      สามารถควบคุมเครือข่ายได้
      LAN (RJ45)

    • เสียง

      ลำโพงภายในตัว
      2 x 10W (RMS)

    • กำลังไฟ

      การใช้พลังงาน (เมื่อเปิดเครื่อง)
      115 วัตต์
      การใช้พลังงาน (ทั่วไป)
      170  วัตต์
      การใช้พลังงาน (สูงสุด)
      340 วัตต์
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <0.50 วัตต์
      ระดับ Energy Label
      G

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      รูปแบบคอมพิวเตอร์
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 960, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      รูปแบบวิดีโอ
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160P 50, 60Hz ((HDMI/OPS/DP)

    • ขนาด

      ที่ยึด Smart Insert
      100 มม. x 100 มม., 6xM4xL6
      ความกว้างของเครื่อง
      1213.4  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      26.17  กก.
      ความสูงของเครื่อง
      684.2  มม.
      ความหนาของเครื่อง
      98.2 มม. (D@WallMount)/99.35 มม. (D@Handle)  มม.
      ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว)
      47.77  นิ้ว
      ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว)
      26.94  นิ้ว
      ตัวยึดติดผนัง
      400 มม. x 400 มม., M6
      ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว)
      3.87 (D@WallMount)/3.91 (D@Handle)  นิ้ว
      ความกว้างของขอบจอ
      3.5 มม.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      0 ~ 3000 ม.
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ~ 60  °C
      ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]
      20 - 80% (ไม่มีการกลั่นตัว)
      ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]
      5 - 95% (ไม่มีการกลั่นตัว)

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • แผ่นช่องว่าง x3
      • สายแพร์เซนเซอร์ IR (1.8 ม.) (x1)
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ (x1)
      • รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA
      • ตัวแปลง RJ45 / RS232
      • แคลมป์ลวด (x3)
      • สายไฟ
      • สาย DP (x1)
      • สาย RJ45 (x1)
      • หมุดจัดตำแหน่งขอบ (x2)
      • Kit-1 (x1)
      • Kit-2 (x2)

    • อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • อาระบิก
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • ญี่ปุ่น
      • โปแลนด์
      • รัสเซีย
      • สเปน
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • ตุรกี
      • จีน (ไต้หวัน)
      รับประกัน
      รับประกัน 3 ปี
      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CE
      • FCC, Class A
      • RoHS
      • CB
      • ETL
      • BSMI
      • PSE

