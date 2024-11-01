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    Ultinon HID 6000K หลอดไฟหน้า

    85126WXX2

    ขับขี่อย่างมีสไตล์

    Philips Ultinon HID (WX) คือหลอดไฟ Xenon HID แสงสีขาว 6000K ที่จะยกระดับความมีสไตล์บนท้องถนนของคุณ

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    Ultinon HID 6000K หลอดไฟหน้า

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    ขับขี่อย่างมีสไตล์

    อัพเกรดเป็นไฟสีขาวแบบกระพริบ 6000K ได้ทันที

    • ประเภทหลอดไฟ: D2R
    • ภายในบรรจุ: 2 หลอด
    • 85 V,35 W
    Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

    Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

    กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง

    แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650º C และแก้ว 800º C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

    เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

    Ultinon HID (WX) เป็นอัพเกรดสำหรับไฟหน้า Xenon ของคุณ

    หลอดไฟ Philips Ultinon HID (WX) ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการเอฟเฟกต์ที่มีสไตล์อันน่าทึ่งให้กับตัวรถ ไฟสีขาวสว่าง 6000K จะทำให้รถของคุณโดดเด่นเหนือกว่าคันอื่นๆ ได้อย่างแท้จริง

    แสงที่ส่องสว่างจากหลอดไฟ Xenon HID ให้ความปลอดภัยระดับสูงสุด

    หลอดไฟ Xenon HID (High Intensity Discharge) ให้แสงสว่างมากกว่าถึงสองเท่า* เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกสภาวะ แสงสีขาวสว่างเจิดจ้าที่ส่องออกมาจาก Xenon HID สามารถเทียบเคียงได้กับแสงสว่างตามธรรมชาติ ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าไฟรถยนต์ Xenon ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมีสมาธิอยู่กับการขับขี่ และแยกแยะสิ่งกีดขวางและเครื่องหมายจราจรได้รวดเร็วกว่าหลอดไฟทั่วไป *เปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน

    หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง

    มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ไส้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ : เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ชำรุดอยู่

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      ไฟขาวขึ้น
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      6000K

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ไฟสูง
      • ไฟต่ำ
      ฐาน
      P32d-3
      การกำหนด
      D2R WX
      การรับรองจาก ECE
      เลขที่
      เครื่องหมาย ECE
      ไม่มี
      รุ่น
      • Ultinon HID - WX
      • Ultinon HID (WX)
      • Ultinon HID 6000K
      เทคโนโลยี
      หลอดไฟซีนอน
      ประเภท
      D2R

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      B3/Tc = 1000/1500

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      กำลังส่องสว่าง
      2100 ±250  lm
      อุณหภูมิสี
      5800  K

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      35  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      85  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รหัสการสั่งซื้อ
      37346228

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ขนาดบรรจุ
      X2
      EAN1
      8727900373462
      EAN3
      8727900373479

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      ความกว้าง
      16  ซม.
      ความสูง
      7  ซม.
      น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น
      20.64  ก.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      108  ก.
      ความยาว
      12,5  ซม.
      จำนวนในแพ็ค / MOQ
      10

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      35  ซม.
      ความกว้าง
      17.5  ซม.
      ความสูง
      14  ซม.
      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      1.15  กก.

    Badge-D2C

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