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  • รู้สึกและขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยไฟที่สว่างกว่า รู้สึกและขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยไฟที่สว่างกว่า รู้สึกและขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยไฟที่สว่างกว่า

    Xenon X-tremeVision gen2 หลอดไฟหน้า

    85126XV2C1

    รู้สึกและขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยไฟที่สว่างกว่า

    ด้วยลำแสงที่ทรงพลังที่ช่วยปล่อยแสงไปยังที่เกินขีดจำกัดได้ X-tremeVision รุ่น 2 เป็นพัฒนาการอันล่าสุดในเทคโนโลยีของ Xenon ด้วยประสิทธิภาพไฟที่ยอดเยี่ยมนี้ช่วยขยายข้อจำกัดในการขับขี่ของคุณ ดังนั้นคุณจะเพลิดเพลินไปกับความปลอดภัยที่มากกว่า การขับขี่ที่สะดวกกว่าเดิม

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    Xenon X-tremeVision gen2 หลอดไฟหน้า

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    รู้สึกและขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยไฟที่สว่างกว่า

    สามารถเห็นมองเห็นทุกเนิน ทุกโค้ง และทุกทางอุปสรรคบนท้องถนนได้

    • ประเภทหลอดไฟ: D2R
    • ภายในบรรจุ: 1 หลอด
    • 85 V,35 W
    หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง

    แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด ดังนั้นหลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ทรงพลังได้ และแสงที่ทรงพลังนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ แม้ว่าบนท้องถนนจะมืดก็ตาม

    การมองที่ดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น ขับขี่สะดวกมากขึ้น

    แสงเป็นส่วนสำคัญของการขับขี่ เพียงแค่ปรับปรุงคุณภาพของแสงให้สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ Xenon X-tremeVision รุ่น 2 ได้ปรับปรุงในการมองเห็น ดังนั้นคุณสามารถรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและเครื่องหมายจราจรได้เร็วกว่าที่เคย ช่วยให้คุณตอบสนองได้ทัน องค์ประกอบสเปกตรัมของแสงนี้ได้ปรับให้เข้ากับความไวสีตาของคุณ และพร้อมกับอุณหภูมิสี 4800K เป็นไฟหน้าที่ไม่แยงตาของคุณ ช่วยการขับขี่ตอนกลางคืนปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น

    Philips ได้คิดค้นเทคโนโลยี Xenon HID ที่ล้ำหน้า

    หลอดไฟ Xenon HID (High Intensity Discharge) ให้แสงสว่างมากกว่าถึงสองเท่าเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกสภาวะ ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าช่วยให้ผู้ขับขี่มีสมาธิในการขับรถ และแยกสิ่งกีดขวางและป้ายสัญญาณบนท้องถนนได้เร็วกว่าหลอดไฟแบบเดิม มีวิธีอะไรที่ดีกว่าที่จะกำจัดความมืดด้วยแสงสีขาวสว่างจ้าเมื่อเทียบกับกลางวัน

    มาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE

    ผลิตภัณฑ์และบริการ Philips สำหรับรถยนต์ได้รับการยกย่องว่าเป็นชั้นยอดในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง โดยได้รับการผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างถี่ถ้วน มีการควบคุม และได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QSO 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด หรือพูดง่ายๆ คือนี่เป็นคุณภาพที่คุณสามารถวางใจได้

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ได้รับรางวัล

    ไฟรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงและล้ำหน้าของพวกเราได้รับรางวัล ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์

    Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

    กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

    การควบคุมแสงไฟไปยังจุดที่ถูกต้องจากข้างหน้ารถของคุณ

    มีแค่ไฟหน้ารถที่ทรงพลังอย่างเดียวไม่พอ ออปติคัลที่แม่นยำก็จำเป็นเช่นกัน หลอดไฟ Xenon X-tremeVision plus มีเทคโนโลยีการดัดโค้งแม่นยำที่สุดที่ 150-350 ไมโครเมตร หมายความว่าคุณสามารถส่องไฟไปบนท้องถนนในเวลาที่ต้องการ โดยไม่รบกวนคนขับรถที่กำลังขับมา

    Xenon X-tremeVision plus: เพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

    หลอดไฟ Xenon X-tremeVision plus ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่สูงที่สุดของ Philips Xenon สร้างลำแสงที่ยาวนานและทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 150% หลอดไฟ Xenon X-tremeVision plus ช่วยให้รับรู้สิ่งกีดขวางได้เร็วกว่าที่เคย ช่วยให้คุณสามารถตอบสนองได้ทัน และพร้อมทัศนวิสัยด้านข้างที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณจะรับรู้สิ่งอันตรายบนท้องถนนได้มากขึ้น เช่น คนเดินเท้า หรือทางแยกที่กำลังถึง ส่องสว่างอย่างเจิดจ้าไปทั่วทุกเนิน ทุกโค้ง และทุกความเสี่ยงบนท้องถนน เป็นไฟหน้าที่ตอบสนองความต้องการของคนขับและสภาพการขับขี่มากที่สุด

    หลอดไฟรถยนต์ Philips ปกป้องจากแสง UV

    เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ การเพิ่มการป้องกันอีกชั้นนี้ช่วยไฟหน้ารถของคุณมีความทนทาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

      ประโยชน์ที่คาดหวัง
      สว่างกว่า
      คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
      สัมผัสกับแสงไฟที่มากขึ้น

    • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

      การใช้งาน
      • ไฟสูง
      • ไฟต่ำ
      ฐาน
      P32d-3
      การกำหนด
      D2R X-tremeVision
      การรับรองจาก ECE
      ใช่
      รุ่น
      Xenon X-tremeVision รุ่น 2
      เทคโนโลยี
      หลอดไฟซีนอน
      ประเภท
      D2R

    • อายุการใช้งาน

      อายุการใช้งาน
      2,500 ชม.

    • คุณลักษณะการส่องสว่าง

      ลูเมน
      3200 ±450  lm
      อุณหภูมิสี
      สูงสุดถึง 4800 K

    • คุณลักษณะทางไฟฟ้า

      ขนาดวัตต์
      35  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      85  V

    • ข้อมูลการสั่งซื้อ

      รายการใบสั่ง
      85126XV2C1
      รหัสการสั่งซื้อ
      37711833

    • ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      C1
      EAN1
      8727900377118
      EAN3
      8727900377125

    • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

      น้ำหนักรวมต่อชิ้น
      28  ก.
      ความยาว
      5  ซม.
      ความกว้าง
      5  ซม.
      ความสูง
      9  ซม.
      จำนวนในแพ็ค
      1
      MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ)
      2

    • ข้อมูลกล่องภายนอก

      ความยาว
      11  ซม.
      ความกว้าง
      10  ซม.
      ความสูง
      6  ซม.

    Badge-D2C

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