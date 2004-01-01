คำค้นหา

  • เครื่องฟอกอากาศที่เงียบที่สุดของเรา ให้อากาศสะอาด ไร้เสียงรบกวน เครื่องฟอกอากาศที่เงียบที่สุดของเรา ให้อากาศสะอาด ไร้เสียงรบกวน เครื่องฟอกอากาศที่เงียบที่สุดของเรา ให้อากาศสะอาด ไร้เสียงรบกวน
  • Play Pause

    PureProtect Quiet 2200 Series เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ

    AC2220/10

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เครื่องฟอกอากาศที่เงียบที่สุดของเรา ให้อากาศสะอาด ไร้เสียงรบกวน

    เพลิดเพลินกับอากาศที่สะอาดและปลอดภัยที่บ้านกับเครื่องฟอกอากาศที่เงียบที่สุดของเราที่จะช่วยขจัดสารก่อภูมิแพ้ 99.97% และมลพิษอย่างรวดเร็ว ประหยัดพลังงาน และเงียบ ดีไซน์เพรียวบางและการควบคุมที่ชาญฉลาดช่วยให้กลมกลืนกับบ้านและวิถีชีวิตของคุณ

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    PureProtect Quiet 2200 Series เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องฟอกอากาศ ทั้งหมด

    เครื่องฟอกอากาศที่เงียบที่สุดของเรา ให้อากาศสะอาด ไร้เสียงรบกวน

    ดักจับสารก่อภูมิแพ้และมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ

    • ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 109 ตร.ม.
    • เครื่องฟอกอากาศที่เงียบที่สุดของเรา
    • แผ่นกรองที่มีอายุการใช้งาน 3 ปี
    • อัตราการฟอกอากาศ 420 ลบ.ม./ชม. (CADR)
    • แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
    ทำความสะอาดห้องที่มีขนาดกว้างถึง 109 ตร.ม. ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

    ทำความสะอาดห้องที่มีขนาดกว้างถึง 109 ตร.ม. ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

    แผ่นกรองที่ทรงพลัง 420 ลบ.ม./ชม. (CADR) (1) ช่วยให้สามารถฟอกอากาศในพื้นที่กว้างถึง 109 ตร.ม. และสามารถทำความสะอาดห้องได้ขนาด 20 ตร.ม. ได้ภายในเวลาไม่เกิน 7 นาที (2)

    เครื่องฟอกอากาศที่เงียบที่สุดของเราที่ออกแบบมาเพื่อความเงียบ

    เครื่องฟอกอากาศที่เงียบที่สุดของเราที่ออกแบบมาเพื่อความเงียบ

    พบกับเครื่องฟอกอากาศที่เงียบที่สุดของเรา เทคโนโลยี SilentWings ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนกฮูกที่สามารถโบยบินได้อย่างเงียบเชียบ ใบของใบพัดของเราช่วยให้เครื่องฟอกอากาศได้ด้วยความเงียบเพียง 13 dB(A)

    แผ่นกรอง HEPA 3 ชั้น ดักจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษได้ 99.97%

    แผ่นกรอง HEPA 3 ชั้น ดักจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษได้ 99.97%

    แผ่นกรอง 3 ชั้นที่ประกอบด้วยแผ่นกรองชั้นแรก, HEPA NanoProtect และผงถ่านกัมมันต์ช่วยให้ดักจับอนุภาคได้ 99.97% ที่มีขนาดเล็กเพียง 0.003 ไมคร่อน (4) – ซึ่งเล็กกว่าไวรัสที่มีขนาดเล็กที่สุดเสียอีก!

    แผ่นกรองมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 3 ปี

    แผ่นกรองมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 3 ปี

    แผ่นกรองจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดได้นานถึง 3 ปี (5) ช่วยลดความวุ่นวายและต้นทุน เครื่องฟอกอากาศจะคำนวณอายุการใช้งานของตัวกรอง และแจ้งให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยน

    ให้บรรยากาศที่สะอาด และอบอุ่นให้กับลูกน้อยด้วยไฟส่องสว่างสำหรับเวลากลางคืน

    ให้บรรยากาศที่สะอาด และอบอุ่นให้กับลูกน้อยด้วยไฟส่องสว่างสำหรับเวลากลางคืน

    ตั้งเวลาให้ทำงานเตรียมพร้อมสำหรับการเข้านอนของลูกน้อย เพื่อการฟอกอากาศอย่างสะอาดหมดจดก่อนถึงเวลาเข้านอนของลูกน้อยของคุณ หลังจากนั้น เครื่องจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดนอนหลับพร้อมกับเปิดไฟส่องสว่างสำหรับเวลากลางคืน เพื่อให้ความอุ่นใจแก่ลูกน้อยของคุณ และให้คุณรู้สึกมั่นใจตลอดทั้งคืน

    ดักจับสารก่อภูมิแพ้ 99.99% จากฝุ่น เกสรหรือสัตว์เลี้ยง

    ดักจับสารก่อภูมิแพ้ 99.99% จากฝุ่น เกสรหรือสัตว์เลี้ยง

    ให้การปกป้องผู้เป็นโรคภูมิแพ้ตลอดวัน ขจัดไรฝุ่น สารก่อภูมิแพ้จากเกสรดอกไม้ สัตว์ หรือสปอร์ของราได้ 99.99% (6) ตัวกระตุ้นโรคภูมิแพ้หรือไข้ละอองฟาง (7) ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยจากสารก่อภูมิแพ้โดย ECARF

    ลดไวรัสและแบคทีเรียจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ลดไวรัสและแบคทีเรียจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ขจัดไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ 99.9% ผ่านการทดสอบแบบอิสระว่าสามารถขจัดไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 (8) และแบคทีเรียสแตฟิโลค็อกคัส (9)

    ดักจับกลิ่นและก๊าซมลพิษ

    ดักจับกลิ่นและก๊าซมลพิษ

    แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์จะดักจับกลิ่นและขจัดก๊าซมลพิษ >95% ที่เป็นภัยต่ออากาศภายในอาคาร (10): NO2 ซึ่งเป็นมลพิษจากอุตสาหกรรมและรถยนต์ Toluene หรือ VOC จากสีทาบ้าน ผงซักฟอกและเฟอร์นิเจอร์ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ: ไม่มีการปล่อยไอออน สารเคมี หรือโอโซน

    ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟ

    ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟ

    ให้อากาศที่สะอาดโดยใช้พลังงานต่ำ เครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้ใช้พลังงานเพียง 28W ที่การทำงานระดับสูงสุด ซึ่งน้อยกว่าหลอดไฟแบบเดิมเสียอีก

    รับรู้และปรับให้เหมาะกับคุณภาพอากาศภายในอาคารของคุณแบบอัจฉริยะ

    รับรู้และปรับให้เหมาะกับคุณภาพอากาศภายในอาคารของคุณแบบอัจฉริยะ

    เทคโนโลยี AeraSense จะทำการสแกนอากาศ 1000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อตรวจจับมลพิษและรายงานคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์บนจอภาพหรือในแอป ในโหมดอัตโนมัติ เครื่องจะเลือกความเร็วที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

    ควบคุมเครื่องฟอกอากาศของคุณได้จากทุกที่ด้วยแอป Philips Air+

    ควบคุมเครื่องฟอกอากาศของคุณได้จากทุกที่ด้วยแอป Philips Air+

    จับคู่เครื่องฟอกอากาศกับแอป Air+ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในและภายนอกอาคาร ควบคุมจากระยะไกล และสั่งการด้วยเสียงผ่าน Google และ Alexa ในแอป ให้เลือกโหมด Auto+ สำหรับเทคโนโลยี AI ที่ปรับให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณพร้อมลดเสียงรบกวนและการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด

    เข้านอนและตื่นพร้อมกับอากาศที่สะอาด สดชื่น

    เข้านอนและตื่นพร้อมกับอากาศที่สะอาด สดชื่น

    เลือก Fresh Wake-up เพื่อค่อยๆ เร่งความเร็วการฟอกอากาศก่อนเวลาปลุกที่คุณตั้ง ในเวลากลางคืน Fresh Bedtime จะฟอกอากาศในห้องของคุณอย่างทั่วถึงก่อนที่คุณจะเข้านอน และส่งคุณเข้านอนด้วยไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนแสนอบอุ่น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      สี
      Arctic White
      การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
      มี (แอป Air +)
      การควบคุมด้วยเสียง
      มี (Alexa, Google Home)

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      พลังงานสูงสุด
      28 วัตต์
      เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
      PM2.5
      ระดับเสียงต่ำสุด
      13 dB
      ระดับเสียงสูงสุด
      45 dB

    • ประสิทธิภาพ

      CADR (อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธ์) (อนุภาค, GB/T)
      420 ลบ.ม./ชม.
      ชั้นของตัวกรอง
      HEPA, ผงถ่านกัมมันต์, แผ่นกรองชั้นแรก
      ระบบกรองอนุภาค
      99.97% ที่ 0.003 ไมครอน
      ขนาดห้องสูงสุด
      109 ตร.ม.

    • การใช้งาน

      ความยาวสายไฟ
      1.5 ม.
      โปรแกรมกำหนดการรับชม
      ใช่ (ในแอป)
      โหมดอัตโนมัติ
      มี
      โหมดสลีป
      มี
      การตั้งความเร็ว
      มี (5 ระดับ)
      หรี่แสงหน้าจออัตโนมัติ
      มี
      ไฟกลางคืนโดยรอบ
      มี
      การแสดงคุณภาพอากาศ
      วงแหวนสี ตัวเลข
      แนะนำการเปลี่ยนแผ่นกรอง
      3 ปี

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      ล็อคกันเปิด
      มี

    • ประหยัดพลังงาน

      แรงดันไฟฟ้า
      100-240 โวลต์

    • การบำรุงรักษา

      บริการ
      รับประกันทั่วโลก 2 ปี

    • ความเข้ากันได้

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      FY2200/30

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)
      48.6 x 28.0 x 28.0 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      4.1 กก.
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      54.0 x 34.8 x 34.8 ซม.
      น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์
      5.72 กก.

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • (1) CADR ได้รับการทดลองในห้องปฏิบัติการบุคคลที่สามโดยเป็นไปตามมาตรฐาน GB/T18801-2022
    • (2) คำนวณตามมาตรฐาน NRCC-54013
    • (3) แรงดันเสียง, IEC 60704, ที่ 1.5 ม.
    • (4) จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน DIN71460 ที่มีละออง NaCl 0.003um และ 0.3um, สถาบัน iUTA
    • (5) ค่าเฉลี่ยตามที่คำนวณ การกรองตลอดอายุการใช้งาน ขึ้นกับคุณภาพอากาศและการใช้งาน
    • (6) จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ได้รับการทดสอบกับไรฝุ่น เกสรเบิร์ชและสารก่อภูมิแพ้จากแมวตามมาตรฐาน SOP 350.003 ของ Austrian OFI Institute
    • (7) โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และผลกระทบต่อหอบหืด (ARIA) 2008 เขียนโดย J. Bousquet และอีกประมาณ 50 KOL, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
    • (8) อัตราการลดจุลชีพที่ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายนอกกับไข้หวัดใหญ่ (H1N1) ในห้องทดสอบขนาด 30 ลบ.ม. โดยใช้โหมดเทอร์โบเป็นเวลา 1 ชม.
    • (9) ทดสอบตามมาตรฐาน GB21551.3-2010 กับ S. Albus, ห้อง 30 ลบ.ม., 1 ชม. โหมดเทอร์โบ ห้องปฏิบัติการของบุคคลที่ 3
    • (10) การทดสอบของห้องปฏิบัติการ GMT ภายนอกกับ GB/T 18801-2022 กับ TVOC, Toluene และ NO2: ห้องขนาด 30 ลบ.ม. โหมดเทอร์โบเป็นเวลา 1 ชม.

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด