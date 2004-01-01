AC2220/10
เครื่องฟอกอากาศที่เงียบที่สุดของเรา ให้อากาศสะอาด ไร้เสียงรบกวน
เพลิดเพลินกับอากาศที่สะอาดและปลอดภัยที่บ้านกับเครื่องฟอกอากาศที่เงียบที่สุดของเราที่จะช่วยขจัดสารก่อภูมิแพ้ 99.97% และมลพิษอย่างรวดเร็ว ประหยัดพลังงาน และเงียบ ดีไซน์เพรียวบางและการควบคุมที่ชาญฉลาดช่วยให้กลมกลืนกับบ้านและวิถีชีวิตของคุณดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แผ่นกรองที่ทรงพลัง 420 ลบ.ม./ชม. (CADR) (1) ช่วยให้สามารถฟอกอากาศในพื้นที่กว้างถึง 109 ตร.ม. และสามารถทำความสะอาดห้องได้ขนาด 20 ตร.ม. ได้ภายในเวลาไม่เกิน 7 นาที (2)
พบกับเครื่องฟอกอากาศที่เงียบที่สุดของเรา เทคโนโลยี SilentWings ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนกฮูกที่สามารถโบยบินได้อย่างเงียบเชียบ ใบของใบพัดของเราช่วยให้เครื่องฟอกอากาศได้ด้วยความเงียบเพียง 13 dB(A)
แผ่นกรอง 3 ชั้นที่ประกอบด้วยแผ่นกรองชั้นแรก, HEPA NanoProtect และผงถ่านกัมมันต์ช่วยให้ดักจับอนุภาคได้ 99.97% ที่มีขนาดเล็กเพียง 0.003 ไมคร่อน (4) – ซึ่งเล็กกว่าไวรัสที่มีขนาดเล็กที่สุดเสียอีก!
แผ่นกรองจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดได้นานถึง 3 ปี (5) ช่วยลดความวุ่นวายและต้นทุน เครื่องฟอกอากาศจะคำนวณอายุการใช้งานของตัวกรอง และแจ้งให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยน
ตั้งเวลาให้ทำงานเตรียมพร้อมสำหรับการเข้านอนของลูกน้อย เพื่อการฟอกอากาศอย่างสะอาดหมดจดก่อนถึงเวลาเข้านอนของลูกน้อยของคุณ หลังจากนั้น เครื่องจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดนอนหลับพร้อมกับเปิดไฟส่องสว่างสำหรับเวลากลางคืน เพื่อให้ความอุ่นใจแก่ลูกน้อยของคุณ และให้คุณรู้สึกมั่นใจตลอดทั้งคืน
ให้การปกป้องผู้เป็นโรคภูมิแพ้ตลอดวัน ขจัดไรฝุ่น สารก่อภูมิแพ้จากเกสรดอกไม้ สัตว์ หรือสปอร์ของราได้ 99.99% (6) ตัวกระตุ้นโรคภูมิแพ้หรือไข้ละอองฟาง (7) ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยจากสารก่อภูมิแพ้โดย ECARF
ขจัดไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ 99.9% ผ่านการทดสอบแบบอิสระว่าสามารถขจัดไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 (8) และแบคทีเรียสแตฟิโลค็อกคัส (9)
แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์จะดักจับกลิ่นและขจัดก๊าซมลพิษ >95% ที่เป็นภัยต่ออากาศภายในอาคาร (10): NO2 ซึ่งเป็นมลพิษจากอุตสาหกรรมและรถยนต์ Toluene หรือ VOC จากสีทาบ้าน ผงซักฟอกและเฟอร์นิเจอร์ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ: ไม่มีการปล่อยไอออน สารเคมี หรือโอโซน
ให้อากาศที่สะอาดโดยใช้พลังงานต่ำ เครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้ใช้พลังงานเพียง 28W ที่การทำงานระดับสูงสุด ซึ่งน้อยกว่าหลอดไฟแบบเดิมเสียอีก
เทคโนโลยี AeraSense จะทำการสแกนอากาศ 1000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อตรวจจับมลพิษและรายงานคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์บนจอภาพหรือในแอป ในโหมดอัตโนมัติ เครื่องจะเลือกความเร็วที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
จับคู่เครื่องฟอกอากาศกับแอป Air+ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในและภายนอกอาคาร ควบคุมจากระยะไกล และสั่งการด้วยเสียงผ่าน Google และ Alexa ในแอป ให้เลือกโหมด Auto+ สำหรับเทคโนโลยี AI ที่ปรับให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณพร้อมลดเสียงรบกวนและการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด
เลือก Fresh Wake-up เพื่อค่อยๆ เร่งความเร็วการฟอกอากาศก่อนเวลาปลุกที่คุณตั้ง ในเวลากลางคืน Fresh Bedtime จะฟอกอากาศในห้องของคุณอย่างทั่วถึงก่อนที่คุณจะเข้านอน และส่งคุณเข้านอนด้วยไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนแสนอบอุ่น
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ประสิทธิภาพ
การใช้งาน
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
ประหยัดพลังงาน
การบำรุงรักษา
ความเข้ากันได้
น้ำหนักและขนาด
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด