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  • คู่หูที่ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง คู่หูที่ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง คู่หูที่ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง

    วิทยุแบบพกพา

    AE1120/00

    คู่หูที่ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง

    วิทยุแบบพกพา AE1120/00 ของ Philips สร้างสรรค์มาเพื่อกิจกรรมกลางแจ้ง ชาร์จพลังงานจากการเคลื่อนไหวร่างกายจึงไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ พร้อมมีไซเรนในตัวสำหรับการสร้างจุดสนใจและอุปกรณ์ชาร์จ USB เพื่อชาร์จไฟอุปกรณ์และเชื่อมต่ออยู่เสมอ

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    วิทยุแบบพกพา

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    คู่หูที่ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง

    ด้วยวิทยุแบบพกพานี้

    • FM/MW, การจูนแบบอะนาล็อก
    • พอร์ต Micro USB สำหรับชาร์จ
    • ไฟฉาย
    • ใช้พลังงานในตัว/ ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
    การสร้างพลังงานจากการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการชาร์จที่ไม่ยุ่งยาก

    การสร้างพลังงานจากการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการชาร์จที่ไม่ยุ่งยาก

    ใช้ประโยชน์จากพลังงานของคุณเองด้วยอุปกรณ์ที่ใช้แหล่งพลังงานทันสมัยที่อาศัยการเคลื่อนไหวร่างกาย ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ การสร้างพลังงานให้วิทยุและไฟฉายทำงาน หรือชาร์จโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นวิธีใช้งานง่ายๆ ที่ทำให้เครื่องได้ชาร์จอยู่ตลอดเวลา

    ไฟฉายในตัวเพื่อส่องสว่างสำหรับกิจกรรมยามค่ำคืน

    ไฟฉายในตัวเพื่อส่องสว่างสำหรับกิจกรรมยามค่ำคืน

    อย่าปล่อยให้ตัวคุณตกอยู่ในความมืด ไฟฉายในตัวช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้เป็นปกติหลังจากที่พระอาทิตย์ตก อุปกรณ์นี้จึงช่วยขจัดความเสี่ยงจากการทำงานต่างๆ ในยามค่ำคืนโดยไม่มีแสงไฟที่เพียงพอ และอาจเป็นสิ่งเดียวที่ตอบโจทย์ได้ในกรณีที่ไฟดับ การสร้างพลังงานจากการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยให้เกิดการชาร์จแบบอัตโนมัติ และหมดห่วงเรื่องแบตเตอรี่หมด

    ไซเรนในตัวเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับคุณ

    ไซเรนในตัวเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับคุณ

    การดูแลให้เกิดความปลอดภัยมักหมายถึงความสามารถในการบอกตำแหน่งให้ทราบได้ ไซเรนในตัวของอุปกรณ์สามารถสร้างจุดสนใจ ทำให้ความช่วยเหลืออยู่ใกล้ตัวเสมอ สร้างพลังงานด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายทำให้ไม่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่คาดไม่ถึง ไซเรนจึงเป็นอีกส่วนที่ออกแบบมาเพื่อมอบความอุ่นใจแก่คุณและให้ความปลอดภัยของคุณมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

    ลำโพงในตัวเครื่องเพื่อความเพลิดเพลินกับการฟังวิทยุด้วยเสียงที่มีคุณภาพ

    ลำโพงในตัวเครื่องเพื่อความเพลิดเพลินกับการฟังวิทยุด้วยเสียงที่มีคุณภาพ

    ลำโพงมอบคุณภาพเสียงที่ดี เพิ่มความรื่นรมย์มากขึ้นให้กับการรับฟัง

    เครื่องรับวิทยุ FM/MW เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

    เครื่องรับวิทยุ FM/MW เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

    เครื่องรับวิทยุ FM/MW (AM) สเตอริโอ

    สาย micro USB ภายในตัวสำหรับชาร์จอุปกรณ์ USB ใดๆ

    คงไม่ดีนักถ้าต้องขาดการติดต่อสื่อสารโดยสิ้นเชิง - อาจเป็นเรื่องวุ่นในการหาเครื่องชาร์จโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ใดๆ เมื่ออยู่นอกสถานที่ ด้วยเหตุนี้อุปกรณ์จึงติดตั้ง micro-USB ภายในตัว นั่นหมายถึงคุณจะมีพลังงานอยู่เสมอสำหรับดูหนังฟังเพลงหรือเพื่อเป็นความอุ่นใจ หรือเตรียมไว้ในกรณีไฟฟ้าถูกตัด คุณสามารถชาร์จพลังได้จากการเคลื่อนไหวเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ขาดการติดต่อ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      พลังขับเสียง
      300 mW RMS
      การควบคุมระดับเสียง
      หมุน (อะนาล็อก)

    • ลำโพง

      จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน
      1

    • การเชื่อมต่อ

      Micro USB
      สำหรับการชาร์จไฟ DC
      สายเคเบิล Micro USB
      สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ

    • จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

      เสาอากาศ
      ก้านเหล็ก
      คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้
      • FM
      • MW

    • สะดวกสบาย

      ไฟฉาย
      ผ่านการรับรอง
      พลังงานจากการเคลื่อนไหวร่างกาย
      ผ่านการรับรอง
      ไซเรน
      ผ่านการรับรอง

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      AAA
      แรงดันแบตเตอรี่
      1.5  V
      จำนวนแบตเตอรี่
      3
      แรงดันไฟฟ้าอินพุต DC
      5  V

    • อุปกรณ์เสริม

      อื่นๆ
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      • คู่มือผู้ใช้
      รับประกัน
      ใบรับประกัน

    • ขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ก x ย x ส)
      120 x 47 x 76 มม.
      น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์
      0.32  กก.
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)
      130 x 59 x 84 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.26  กก.

    Badge-D2C

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