AE1120/00
คู่หูที่ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
วิทยุแบบพกพา AE1120/00 ของ Philips สร้างสรรค์มาเพื่อกิจกรรมกลางแจ้ง ชาร์จพลังงานจากการเคลื่อนไหวร่างกายจึงไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ พร้อมมีไซเรนในตัวสำหรับการสร้างจุดสนใจและอุปกรณ์ชาร์จ USB เพื่อชาร์จไฟอุปกรณ์และเชื่อมต่ออยู่เสมอดูประโยชน์ทั้งหมด
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ใช้ประโยชน์จากพลังงานของคุณเองด้วยอุปกรณ์ที่ใช้แหล่งพลังงานทันสมัยที่อาศัยการเคลื่อนไหวร่างกาย ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ การสร้างพลังงานให้วิทยุและไฟฉายทำงาน หรือชาร์จโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นวิธีใช้งานง่ายๆ ที่ทำให้เครื่องได้ชาร์จอยู่ตลอดเวลา
อย่าปล่อยให้ตัวคุณตกอยู่ในความมืด ไฟฉายในตัวช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้เป็นปกติหลังจากที่พระอาทิตย์ตก อุปกรณ์นี้จึงช่วยขจัดความเสี่ยงจากการทำงานต่างๆ ในยามค่ำคืนโดยไม่มีแสงไฟที่เพียงพอ และอาจเป็นสิ่งเดียวที่ตอบโจทย์ได้ในกรณีที่ไฟดับ การสร้างพลังงานจากการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยให้เกิดการชาร์จแบบอัตโนมัติ และหมดห่วงเรื่องแบตเตอรี่หมด
การดูแลให้เกิดความปลอดภัยมักหมายถึงความสามารถในการบอกตำแหน่งให้ทราบได้ ไซเรนในตัวของอุปกรณ์สามารถสร้างจุดสนใจ ทำให้ความช่วยเหลืออยู่ใกล้ตัวเสมอ สร้างพลังงานด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายทำให้ไม่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่คาดไม่ถึง ไซเรนจึงเป็นอีกส่วนที่ออกแบบมาเพื่อมอบความอุ่นใจแก่คุณและให้ความปลอดภัยของคุณมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ
ลำโพงมอบคุณภาพเสียงที่ดี เพิ่มความรื่นรมย์มากขึ้นให้กับการรับฟัง
เครื่องรับวิทยุ FM/MW (AM) สเตอริโอ
คงไม่ดีนักถ้าต้องขาดการติดต่อสื่อสารโดยสิ้นเชิง - อาจเป็นเรื่องวุ่นในการหาเครื่องชาร์จโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ใดๆ เมื่ออยู่นอกสถานที่ ด้วยเหตุนี้อุปกรณ์จึงติดตั้ง micro-USB ภายในตัว นั่นหมายถึงคุณจะมีพลังงานอยู่เสมอสำหรับดูหนังฟังเพลงหรือเพื่อเป็นความอุ่นใจ หรือเตรียมไว้ในกรณีไฟฟ้าถูกตัด คุณสามารถชาร์จพลังได้จากการเคลื่อนไหวเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ขาดการติดต่อ
เสียง
ลำโพง
การเชื่อมต่อ
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
อุปกรณ์เสริม
ขนาด
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